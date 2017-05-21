2021'e kadar dijital asistan sayısı dünya nüfusundan fazla olacak

Geçtiğimiz yıldan bu yana akıllı telefonlar arasındaki yapay zeka (AI) tabanlı sesli asistanlar oldukça yaygınlaştı. Araştırma şirketi Ovum tarafından Perşembe günü yayınlanan verilere göre, büyümenin 2021 yılına kadar devam etmesi bekleniyor. Rapora göre, beş büyük marka ve sesli asistanları pazara hakim olacak.

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Google Assistant'ın pazarın en büyük dilimine sahip olması ve %23'le tüm cihazların neredeyse dörtte birine yüklenmesi bekleniyor. Bunu Samsung Bixby %14.5, Apple Siri %13.1, Amazon Alexa %3.9 ve Microsoft Cortana %2.3 takip edecek. Google Assistant'ın bu denli yaygın olması şirketin geniş Android cihaz ekosistemi nedeniyle pek de beklenmedik bir durum değil. Uygulamanın Bixby ön yüklü Samsung Galaxy S8'de bile kurulu olarak geldiğini belirtmekte fayda var.

Yapay zeka (AI) tabanlı sesli asistanların, 2021 yılına kadar 7.5 milyar cihaza kurulması bekleniyor. Yani o tarihteki dijital asistan sayısı dünya nüfusundan daha fazla olacak. Raporu hazırlayan Ronan de Renesse'ye göre sesli asistanların yaygınlaşması, beraberinde güvenlik tehditlerini de getirecek.

Dijital asistanların kullanabileceği büyük miktarda bilgi, özellikle şu anda akıllı hoparlörler ve giyilebilir ürünler gibi bağlı cihazlar için standart bir güvenlik protokolü bulunmadığından gizlilik ve güvenlik sorunu teşkil ediyor.

https://www.ovum.com/research/digital-assistant-and-voice-ai-capable-device-forecast-2016-21/