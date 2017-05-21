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2021'e kadar dijital asistan sayısı dünya nüfusundan fazla olacak

Araştırma şirketi Ovum'a göre kurulu dijital asistan sayısı 2021 yılına kadar 7.5 milyarı aşarak dünya nüfusundan fazla olacak. Pazarı domine edecek 5 sesli asistanın kullanım oranları haberimizde...
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıldan bu yana akıllı telefonlar arasındaki yapay zeka (AI) tabanlı sesli asistanlar oldukça yaygınlaştı. Araştırma şirketi Ovum tarafından Perşembe günü yayınlanan verilere göre, büyümenin 2021 yılına kadar devam etmesi bekleniyor. Rapora göre, beş büyük marka ve sesli asistanları pazara hakim olacak.
Ayrıca Bkz. "Microsoft dahili parmak izi okuyuculu klavye üzerinde çalışıyor"
Google Assistant'ın pazarın en büyük dilimine sahip olması ve %23'le tüm cihazların neredeyse dörtte birine yüklenmesi bekleniyor. Bunu Samsung Bixby %14.5, Apple Siri %13.1, Amazon Alexa %3.9 ve Microsoft Cortana %2.3 takip edecek. Google Assistant'ın bu denli yaygın olması şirketin geniş Android cihaz ekosistemi nedeniyle pek de beklenmedik bir durum değil. Uygulamanın Bixby ön yüklü Samsung Galaxy S8'de bile kurulu olarak geldiğini belirtmekte fayda var.
Yapay zeka (AI) tabanlı sesli asistanların, 2021 yılına kadar 7.5 milyar cihaza kurulması bekleniyor. Yani o tarihteki dijital asistan sayısı dünya nüfusundan daha fazla olacak. Raporu hazırlayan Ronan de Renesse'ye göre sesli asistanların yaygınlaşması, beraberinde güvenlik tehditlerini de getirecek.
Dijital asistanların kullanabileceği büyük miktarda bilgi, özellikle şu anda akıllı hoparlörler ve giyilebilir ürünler gibi bağlı cihazlar için standart bir güvenlik protokolü bulunmadığından gizlilik ve güvenlik sorunu teşkil ediyor.

https://www.ovum.com/research/digital-assistant-and-voice-ai-capable-device-forecast-2016-21/ Yorum Yaz
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cagdas70 2 yıl en beğenilen vahsisalata
vahsisalata
Genelde imla hatalarına karışmama ama, "dijital asistan kullanan insan sayısı" denilseymiş daha dıpru olurmuş.

Kullanan insan sayısı nasıl dünya nüfusunu geçebilir ki? O insanların bir kısmı marsta mı yaşayacak ki insan sayısından fazla olsun.

Dijital asistan kullanan cihaz sayısı daha mantıklı olurdu.
vahsisalataGenelde imla hatalarına karışmama ama, "dijital asistan kullanan insan sayısı" denilseymiş daha dıpru olurmuş.Kullan...
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vahsisalata 2 yıl
Genelde imla hatalarına karışmama ama, "dijital asistan kullanan insan sayısı" denilseymiş daha dıpru olurmuş.
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kilinchaci 2 yıl
Mantık şu olabilir, tamam her telefonda var bilgisayarlarda da var, eve de Bir tane alexa aldın, arabanda da var , bir aile 5 kişi 7-8 tane dijital asistan var, iyi de hala internet kullanımı ne kadar bunu göz önünde bulundurun, kaldı ki sanal asistanlar hala internet gibi olmazsa olmaz görülmüyor, teknolojinin çok ilerlemesinden daha çok bunu büyük bir çoğunluğun kullanabilmesi önemli. 2021 bunun için çok erken bir tarih.
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kadirirdem 2 yıl
Anlaşılan sektör artık Yapay zeka-Asistan tarafına doğru gidecek.
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fuujitsu 2 yıl
Google Assistant ın hiç bir işe yaradığını görmedim şu ana kadar bence daha da geliştirilmesi lazım.
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vahsisalata 2 yıl
Genelde imla hatalarına karışmama ama, "dijital asistan kullanan insan sayısı" denilseymiş daha dıpru olurmuş.
2 Yanıt Yanıtla +4
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cagdas70 2 yıl vahsisalata
vahsisalata
Genelde imla hatalarına karışmama ama, "dijital asistan kullanan insan sayısı" denilseymiş daha dıpru olurmuş.

Kullanan insan sayısı nasıl dünya nüfusunu geçebilir ki? O insanların bir kısmı marsta mı yaşayacak ki insan sayısından fazla olsun.

Dijital asistan kullanan cihaz sayısı daha mantıklı olurdu.
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Spider_hip 2 yıl vahsisalata
vahsisalata

Genelde imla hatalarına karışmama ama, "dijital asistan kullanan insan sayısı" denilseymiş daha dıpru olurmuş.

Sizin dediğiniz sanki daha çok anlamsal hata. Ki bence yazar burada kendine göre yorum katmış. Lakin imla hatası dediğinizde öyle 2 kelime eklenmez ki. Genelde kelime yanlış yazılır. Örneğin sizin yazınızdaki "doğru" yerine "dıpru" gibi ama o bile klavyeden olduğu çok belli olduğu için düzeltmeye değmez. Daha çok "yalnış" "yanlış", "yanlız" "yalnız" gibi kelimelerde imla(yazım) hataları yapılır.
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