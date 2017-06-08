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Suya dayanıklı akıllı telefonlar

Suya ve toza dayanıklı akıllı telefon trendi giderek yükselirken, artık bu özelliği orta sınıf cihazlarda bile görebiliyoruz. İşte su ve toz geçirmezlik derecesine sahip 9 akıllı telefon.
1 yıl
52,1b
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22
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Günümüzde suya dayanıklı akıllı telefonlar neredeyse bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Oldukça yüksek paralar ödeyerek satın aldığınız yeni akıllı telefonunuzun sıvı temasına dayanabileceğini bilmek kafanızı rahatlatabilir. Elbette, telefonunuz için su geçirmez bir kılıf alabilirsiniz ancak bu telefonunuzun tasarımını gizleyeceği için pek de cazip bir fikir değil.
Tasarım, ergonomi veya kullanışlılıktan ödün vermek istemiyorsanız, su geçirmez bir akıllı telefon satın almak en doğru tercih olacaktır. Amiral gemi seviyesinden, orta sınıf cihazlara kadar birçok segmentte karşımıza çıkan suya dayanıklı akıllı telefonların bazılarını sizin için bir araya getirdik.

1. Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8, telefonun neredeyse tüm ön panelini kaplayan Sonsuz Ekranıyla yılın en çok konuşulan telefonlarından biri oldu. Telefonun Bixby dijital asistan özelliği, hızlı kablosuz şarjı ve sanal gerçeklik (VR) yetenekleri son derece keyifli bir deneyim sunuyor. S8 endişelenmeden plaja götürebileceğiniz bir telefon. Hatta cihazla duşa bile girebilirsiniz.
  • IP68 su ve toz geçirmezlik derecesi
  • 30 dakika boyunca, 1.5 metreye kadar suya dayanıklılık

2. LG G6

LG G6, Galaxy S8'in Snapdragon 835 yonga setinden yoksun olmasına rağmen yine de harika bir telefon. Geçtiğimiz yılın en iyi işlemcilerinden biri olan Snapdragon 821'le gelen cihaz Galaxy S8'in kavisli ekranına kıyasla geleneksel düz ekrana sahip. Cihazın S8'le benzerliği üstün IP68 su ve toz direnciyle devam ediyor.
  • IP68 su ve toz geçirmezlik derecesi
  • 30 dakika boyunca, 1.5 metreye kadar su geçirmezlik

3. Apple iPhone 7 Plus

Piyasadaki en iyi Apple markalı akıllı telefon olan iPhone 7 Plus, IP67 derecesiyle suya ve toza dayanıklı bir yapıya sahip. Ancak suya, sıçramaya ve toza dayanıklılığı kalıcı değil ve normal kullanıma bağlı yıpranma sonucunda azalabiliyor. Ayrıca sıvı hasarının garanti kapsamına girmediğini de ekleyelim.
  • IP67 su ve toz geçirmezlik derecesi
  • 30 dakika boyunca, 1 metreye kadar suya dayanıklılık

4. Sony Xperia XZ

Gelişmiş fotoğrafçılık teknolojileriyle donatılmış Sony Xperia XZ, suya dayanıklı bir tasarımla geliyor. Günlük hayatın bir parçası olan sıçramalara karşı dayanıklı olan telefon, ani dökülmeler ya da beklenmeyen sağanaklar konusunda güven veriyor. Sony o kadar iddalı ki yağmura yakalandığınızda ya da telefonunuzu musluğun altında yıkamak istediğinizde endişelenmenize gerek kalmayacağını söylüyor.
  • IP68 su ve toz geçirmezlik derecesi
  • 30 dakika boyunca, 1.5 metreye kadar suya dayanıklılık

5. Samsung 2017 A Serisi

Samsung Galaxy A3 (2017)
Dayanıklı 3D cam arka tasarımı ve optimum 4.7 inç ekran boyutu ile ön plana çıkan Samsung Galaxy A3, toza ve suya karşı koruma sağlayan IP68 ile donatılmış durumda. Bu sayede zorlu doğa koşullarına ayak uydurarak beklenmedik durumlara karşı koruma sağlayabiliyor. Simetrik tasarımı ve arka kamera çıkıntısının olmayışı da bir başka artısı.
  • IP68 su ve toz geçirmezlik derecesi
  • 30 dakika boyunca, 1.5 metreye kadar suya dayanıklılık
Samsung Galaxy A5 (2017)
Yoğun kullanım için güçlendirilmiş 3000mAh pille donatılan Samsung Galaxy A5, 16 MP kamerası sayesinde fotoğraflarınıza derinlik ve detayı kazandırabiliyor. Küçük kardeşi gibi toza ve suya karşı koruma sağlayan IP68 donanımı sayesinde güvenle kullanabileceğiniz akıllı telefon tek parça kasaya sahip. Ayrıca 256 GB'a kadar artırılabilir hafıza sayesinde, daha fazla fotoğraf ve video saklayabiliyor.
  • IP68 su ve toz geçirmezlik derecesi
  • 30 dakika boyunca, 1.5 metreye kadar suya dayanıklılık
Samsung Galaxy A7 (2017)
Samsung Galaxy A7, iki SIM kartı tek telefonda aynı anda kullanabilmenizi sağlıyor. USB Type-C bağlantı noktasıyla gelen akıllı telefonun dört farklı renk seçeneği var. Serinin diğer iki telefonunda olduğu gibi bu cihaz da su ve toza karşı dayanıklı olduğunu kanıtlayan IP68 sertifikasına sahip. Ancak telefonın okyanus dalgaları, şelale, yüzme havuzu gibi ortamlarda yüksek basınçlı suya maruz bırakılmaması öneriliyor.
  • IP68 su ve toz geçirmezlik derecesi
  • 30 dakika boyunca, 1.5 metreye kadar suya dayanıklılık

6. Samsung Galaxy S7 Edge

En yeni Galaxy S8'e 3.500 TL kaptırmak istemiyorsanız, geçtiğimiz yılın Galaxy S7 Edge modeli hala mükemmel bir seçim olabilir. Cihaz IP68 derecesiyle tamamen suya ve toza dayanıklı olan ilk Samsung Galaxy olarak ön plana çıkıyor. Galaxy S8, Snapdragon 835 ve muhteşem bir ekran sunmasına rağmen, Galaxy S7 Edge hala mükemmel ve zarif bir telefon. Üstelik cihaz, Galaxy S8 Plus'ınkinden biraz daha büyük olmak üzere 3.600mAh kapasiteli büyük bir pile sahip.
  • IP68 su ve toz geçirmezlik derecesi
  • 30 dakika boyunca, 1.5 metreye kadar suya dayanıklılık

7. Sony Xperia Z5 Premium

Dünyanın ilk 4K akıllı telefonu olan Sony Xperia Z5 Premium, "Yarının akıllı telefonu bugün karşınızda" sloganıyla lanse edilmiş durumda. Suya ve toza karşı dayanıklı IP68 derecesine sahip olan cihaz böylece yağmura ve sıvı temasına karşı üstün koruma sağlayabiliyor. Çizilmeleri absorbe eden ve leke tutmayan ekranıyla da büyük avantajlar sağlayan Xperia Z5 Premium, 4K Ultra HD görüntü kalitesi sunuyor.
  • IP68 su ve toz geçirmezlik derecesi
  • 30 dakika boyunca, 1.5 metreye kadar suya dayanıklılık

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QuexSeeL 1 yıl en beğenilen
Suya dayanıklılılar listesi yapılacaksa tepeye Sony telefonları yazılıp sonra diğerleri yazılmalı. Burada suya dayanıklılık çok önemli değil, hiç aramam gereksiz bir özellik denilirken Sony ısrarla IP sertifikalı telefon üretiyordu. Şimdi diğer firmalar da doğru yolu buldu hala IP sertifikası olmayan tepe model telefon üreten firmaların ayıbı büyük.
Firmaların bulması gereken doğru yollardan bir diğeri de önde stereo ses sistemi.
Suya dayanıklılılar listesi yapılacaksa tepeye Sony telefonları yazılıp sonra diğerleri yazılmalı. Burada suya dayanıklılık çok önemli değil, hiç aramam gerek...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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Cosster 1 yıl
Zamanında Sony yapınca "suda mı yaşıyoruz ne yapayım suya dayanıklılığı" diyen adamlar şimdi beğendiği telefondan IP sertifikası yok diye vazgeçiyor...
1 Yanıt Yanıtla +27
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0tyldrm0 1 yıl
Buram buram Samsung reklamı kokuyor. A3-A5-A7 ayrı ayrı yazarken sadece iPhone 7 Plus'a yer vermek ne kadar doğru acaba
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odeon99 1 yıl
Güzel haber
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malkooklam 1 yıl
TUTMUŞLAR LG'yi başa koymuşlar. sanki suyla çalışıyor makine.
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aycibin 1 yıl
illa suya sokmak şart değil.telefona su sıçrıyor,su dökülüyor ya da yağmurda karda kullanıyoruz.bu gibi günlük durumlarda çok kullanışlı kafayı rahat ettiren,sony'nin telefon dünyasına seneler önce getirdiği bir özellik
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kadirirdem 1 yıl
Bu konuda Sony başı çeken firmaydı tebrik etmek lazım.
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Mr_aKReP 1 yıl
İstediği kadar su geçirmez olsun telefonu alıp havuza denize girmeyi göze alamam. Firmalar cihazın su geçirmesi durumunda arkasında durmuyor. Hem su geçirmez diye satıyorlar az su görüpte su alında Garanti dışı kalıyor. Bu durumdan çok müzdarip insan var.
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burgfb 1 yıl
Her markadan bir tepe model olsa daha adil olurmuş.
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kırmızı çekiç 1 yıl
Bu haber ile gerek olmayan bir ihtiyaç yaratılmaya çalışılıyor. Su geçirmez telefona ihtiyacımız yok ama bilinçaltına mesaj gönderiliyor.
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axaxa 1 yıl
Her telefonda olması gereken özellik artık abs ve hava yastığı gibi
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karmenug 1 yıl
O konuda SONY Z'in üstüne tanımam
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DH Misafiri 1 yıl
Okumadım çok uzun diyenlere (TL;DR):
Bol bol uydurmasyon isimli özelliklerle yine bir resim çerçevesi.
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