Günümüzde suya dayanıklı akıllı telefonlar neredeyse bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Oldukça yüksek paralar ödeyerek satın aldığınız yeni akıllı telefonunuzun sıvı temasına dayanabileceğini bilmek kafanızı rahatlatabilir. Elbette, telefonunuz için su geçirmez bir kılıf alabilirsiniz ancak bu telefonunuzun tasarımını gizleyeceği için pek de cazip bir fikir değil.

Tasarım, ergonomi veya kullanışlılıktan ödün vermek istemiyorsanız, su geçirmez bir akıllı telefon satın almak en doğru tercih olacaktır. Amiral gemi seviyesinden, orta sınıf cihazlara kadar birçok segmentte karşımıza çıkan suya dayanıklı akıllı telefonların bazılarını sizin için bir araya getirdik.

1. Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8, telefonun neredeyse tüm ön panelini kaplayan Sonsuz Ekranıyla yılın en çok konuşulan telefonlarından biri oldu. Telefonun Bixby dijital asistan özelliği, hızlı kablosuz şarjı ve sanal gerçeklik (VR) yetenekleri son derece keyifli bir deneyim sunuyor. S8 endişelenmeden plaja götürebileceğiniz bir telefon. Hatta cihazla duşa bile girebilirsiniz.

2. LG G6

LG G6, Galaxy S8'in Snapdragon 835 yonga setinden yoksun olmasına rağmen yine de harika bir telefon. Geçtiğimiz yılın en iyi işlemcilerinden biri olan Snapdragon 821'le gelen cihaz Galaxy S8'in kavisli ekranına kıyasla geleneksel düz ekrana sahip. Cihazın S8'le benzerliği üstün IP68 su ve toz direnciyle devam ediyor.

3. Apple iPhone 7 Plus

Piyasadaki en iyi Apple markalı akıllı telefon olan iPhone 7 Plus, IP67 derecesiyle suya ve toza dayanıklı bir yapıya sahip. Ancak suya, sıçramaya ve toza dayanıklılığı kalıcı değil ve normal kullanıma bağlı yıpranma sonucunda azalabiliyor. Ayrıca sıvı hasarının garanti kapsamına girmediğini de ekleyelim.

4. Sony Xperia XZ

Gelişmiş fotoğrafçılık teknolojileriyle donatılmış Sony Xperia XZ, suya dayanıklı bir tasarımla geliyor. Günlük hayatın bir parçası olan sıçramalara karşı dayanıklı olan telefon, ani dökülmeler ya da beklenmeyen sağanaklar konusunda güven veriyor. Sony o kadar iddalı ki yağmura yakalandığınızda ya da telefonunuzu musluğun altında yıkamak istediğinizde endişelenmenize gerek kalmayacağını söylüyor.

5. Samsung 2017 A Serisi

Samsung Galaxy A3 (2017)

Dayanıklı 3D cam arka tasarımı ve optimum 4.7 inç ekran boyutu ile ön plana çıkan Samsung Galaxy A3, toza ve suya karşı koruma sağlayan IP68 ile donatılmış durumda. Bu sayede zorlu doğa koşullarına ayak uydurarak beklenmedik durumlara karşı koruma sağlayabiliyor. Simetrik tasarımı ve arka kamera çıkıntısının olmayışı da bir başka artısı.

Yoğun kullanım için güçlendirilmiş 3000mAh pille donatılan Samsung Galaxy A5, 16 MP kamerası sayesinde fotoğraflarınıza derinlik ve detayı kazandırabiliyor. Küçük kardeşi gibi toza ve suya karşı koruma sağlayan IP68 donanımı sayesinde güvenle kullanabileceğiniz akıllı telefon tek parça kasaya sahip. Ayrıca 256 GB'a kadar artırılabilir hafıza sayesinde, daha fazla fotoğraf ve video saklayabiliyor.

Samsung Galaxy A7, iki SIM kartı tek telefonda aynı anda kullanabilmenizi sağlıyor. USB Type-C bağlantı noktasıyla gelen akıllı telefonun dört farklı renk seçeneği var. Serinin diğer iki telefonunda olduğu gibi bu cihaz da su ve toza karşı dayanıklı olduğunu kanıtlayan IP68 sertifikasına sahip. Ancak telefonın okyanus dalgaları, şelale, yüzme havuzu gibi ortamlarda yüksek basınçlı suya maruz bırakılmaması öneriliyor.