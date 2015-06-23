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Swarm güncellendi, "Mayor" olma özelliği yeniden devrede

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Swarm güncellendi,
 
Hatırlanacağı üzere Foursquare ilk etapta kullanıcıların hem check-in yapmak, hem de istedikleri tarzda yerleri keşfetmek için kullandıkları bir uygulamaydı. Daha sonra şirket uygulamadan check-in özelliğini ayırarak Swarm adında yeni bir uygulama ile bu özelliği sunmaya başlamıştı.

Ancak Swarm'a geçişte kullanıcıların en çok eleştirdikleri nokta "Mayor" etiketlerinin kaldırılmasıydı. Bir mekana en çok giden kullanıcıya verilen "Mayor" etiketi dün güncellenen Swarm uygulaması ile yeniden hayatımıza girdi. Bu etiket eski sahiplerine iade edilmedi ancak son bir ay içerisinde bir noktada en çok check-in yapan kullanıcılar o mekanın Mayor'u olmaya hak kazandılar.

Uygulama hem App Store, hem de Google Play'de güncellenmiş durumda. Windows Phone'un ise güncelleme için biraz daha bekleyecek gibi.


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***Leopard*** 4 yıl
Foursquare mis gibiydi,resmen rezil ettiler

Bazen sirf o rozetler icin gorev yaparmiscasina hirs yapiyordum,crunked vs...

Hey gidi gunler.Puan usulu vardi haftalik olarak,fazla check in yapilan yerde olunca yine rozet vs.
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HydroAcidX 4 yıl
Hunharca check in 'ler yakında başlar. Halihazırda uygulama pratikte başarılı olamıyor. Para kazanacakları kaynak yok.
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escape0121 4 yıl
Swarm'dan sonra eski alışkanlıklar güncellemeler ile birer birer geri gelmeye başladı ilk Fourspuare günlerine geri dönüyoruz anlaşılan.
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Mr. Jingles 4 yıl
Çok önemliydi zaten anasını satayım. Sırf Mayor'luk kaptırmamak için kolpadan checkin atan malları yine göreceğiz.
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paldov 4 yıl
reamen icine ettiler guzelim uygulamanin.

gerci hala devam.ediyoruz foursquare kullanmaya :)
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LVNDSCAPE 4 yıl
Swarm ne yaparsa yapsın soğudum bir kere.Foursquare ile gül gibi geçinip gidiyoduk.
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