Swarm güncellendi, "Mayor" olma özelliği yeniden devrede

Hatırlanacağı üzere Foursquare ilk etapta kullanıcıların hem check-in yapmak, hem de istedikleri tarzda yerleri keşfetmek için kullandıkları bir uygulamaydı. Daha sonra şirket uygulamadan check-in özelliğini ayırarak Swarm adında yeni bir uygulama ile bu özelliği sunmaya başlamıştı.

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Ancak Swarm'a geçişte kullanıcıların en çok eleştirdikleri nokta "Mayor" etiketlerinin kaldırılmasıydı. Bir mekana en çok giden kullanıcıya verilen "Mayor" etiketi dün güncellenen Swarm uygulaması ile yeniden hayatımıza girdi. Bu etiket eski sahiplerine iade edilmedi ancak son bir ay içerisinde bir noktada en çok check-in yapan kullanıcılar o mekanın Mayor'u olmaya hak kazandılar.Uygulama hem App Store, hem de Google Play'de güncellenmiş durumda. Windows Phone'un ise güncelleme için biraz daha bekleyecek gibi.