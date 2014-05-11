Swarm haftaya geliyor mayor sistemi değişiyor





FourSquare'nin yeniden yapılanma adına ikiye bölüneceği ve konum paylaşım özelliklerinin Swarm adıyla yeni bir uygulamaya devredileceği açıklanmıştı. Swarm ile bazı özelliklerin de değişeceği ortaya çıktı.





FourSquare'deki en popüler özellik mayor olabilme özelliğiydi. Bir mekanda en fazla ve en sık konum paylaşan kullanıcılara verilen mayorluk Swarm ile değişiyor. Bundan sonra mayorluk arkadaşlar arasında geçerli olacak. Bir mekana sıkça uğrayan arkadaşlar arasında mayorluk geçerli olacak ve en sık konum paylaşan arkadaş mayor olacak.





Bu özelliğin konum paylaşma oranlarında düşüşe sebep olabileceği düşünülüyor. Zira mayor olabilmek için yoğun konum paylaşımı yapan kullanıcılar mevcuttu. Swarm gelecek hafta indirmeye sunulacak.

http://www.talkandroid.com/206440-swarm-foursquares-spinoff-coming-next-week-is-watering-down-the-mayorship-feature/