Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Swarm haftaya geliyor mayor sistemi değişiyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
812
1
4
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Swarm haftaya geliyor mayor sistemi değişiyor

FourSquare'nin yeniden yapılanma adına ikiye bölüneceği ve konum paylaşım özelliklerinin Swarm adıyla yeni bir uygulamaya devredileceği açıklanmıştı. Swarm ile bazı özelliklerin de değişeceği ortaya çıktı.

FourSquare'deki en popüler özellik mayor olabilme özelliğiydi. Bir mekanda en fazla ve en sık konum paylaşan kullanıcılara verilen mayorluk Swarm ile değişiyor. Bundan sonra mayorluk arkadaşlar arasında geçerli olacak. Bir mekana sıkça uğrayan arkadaşlar arasında mayorluk geçerli olacak ve en sık konum paylaşan arkadaş mayor olacak. 

Bu özelliğin konum paylaşma oranlarında düşüşe sebep olabileceği düşünülüyor. Zira mayor olabilmek için yoğun konum paylaşımı yapan kullanıcılar mevcuttu. Swarm gelecek hafta indirmeye sunulacak.  

http://www.talkandroid.com/206440-swarm-foursquares-spinoff-coming-next-week-is-watering-down-the-mayorship-feature/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
caglet 5 yıl
Cok meraklilarsa chekin ozelligi foursquareda , digerleri swarmda olsaydi. Simdi bide swarmi mi indiricez. Zorunlu satis yapar gibi. Kullanici ne kadar salak yerine koyuluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Utku 5 yıl
Kesin Windows Phone'a gelmez. Zaten mevcut uygulama da rezalet durumda.

Bu geliştiricileri anlamak güç. Foursquare uygulaması çok çok uzun süredir var fakat yıllardır en ufak bir gelişme, düzelme yok programda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ekrem71 5 yıl
Sadece mekan önerileri ve yakın mekanların keşfi için kullanılacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Makaroncu 5 yıl
Forsquare ne işe yarıcak o zaman?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SURİYELİLER yoldan geçen Vatandaşlara
DH Forum
Huawei telefonların kilit ekranında
DonanımHaber
Nokia 9'un Pro Camera modu ile çekilmiş
DonanımHaber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim