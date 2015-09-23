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Swarm'ın "lider tablosu" Windows Phone tarafında da geri döndü

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,1b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Swarm'ın
 
Foursquare'in arkadaşlarınızla iletişim kurup buluşmanın en hızlı yolunu sunan ve çevrede kimin yakında olduğunu gözler önüne seren uygulaması Swarm, Windows Phone platformunda güncellendi.
Popüler uygulama yayınlanan yeni sürümüyle iOS ve Android için 22 Ağustos tarihinde geri getirilen lider tablosu özelliğine yeniden kavuştu. Her check-in işlemine puan veren ve bu sayede arkadaşlar ile rekabeti ateşleyen Windows Phone için Swarm, her güncelleme içerisinde olduğu gibi birçok performans iyileştirmesi de aldı.
Ücretsiz olarak sunulan Swarm uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/latest-swarm-update-brings-back-leaderboards-so-you-can-compete-against-friends?utm_source=wpc&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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