SwiftKey 3 klavye yazılımı Play mağazasında yerini aldı





Android platformunun en başarılı klavye uygulamalarından birisi olan SwiftKey, 3. sürümüyle Play mağazasında yerini aldı.





Bir süredir beta sürecinde olan uygulama daha hızlı ve gelişmiş otomatik düzeltme ve tahmin yeteneği ile 1.99$/1.49 Avro şeklinde satışa sunuldu.





SwiftKey, 65 000 kişiden oluşan bir test topluluğuna sahip ve bu sayede en iyi geliştirmeler yapılabiliyor.





Yeni sürümde; gerçek zamanlı olarak yazıdaki boşluk ve hataları algılayan Smart Space, iki yeni tema, daha büyük boşluk tuşu, noktalama şekillerine hızlı ulaşım sağlayan akıllı noktalama butonu, Estonya, Fars, İzlanda gibi dillere yeni destekle toplamda 42 dil, gelişmiş sürükleme, giderilmiş pek çok hata gibi yenilikler yer alıyor.





Firmanın ödüllü kelime tahmin teknolojisi de artık SwiftKey Healthcare ile sağlık personeline de sunulmaya başladı.

Ürünün tablet versiyonu 2.92$ ve bu fiyatlar geçici bir süre için geçerli.





Ücretsiz :





https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchtype.swiftkey.phone.trial





Ücretli:





https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchtype.swiftkey





Tablet versiyonu:





https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchtype.swiftkey.tablet.full