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SwiftKey 3 klavye yazılımı Play mağazasında yerini aldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android platformunun en başarılı klavye uygulamalarından birisi olan SwiftKey, 3. sürümüyle Play mağazasında yerini aldı.

Bir süredir beta sürecinde olan uygulama daha hızlı ve gelişmiş otomatik düzeltme ve tahmin yeteneği ile 1.99$/1.49 Avro şeklinde satışa sunuldu.

SwiftKey, 65 000 kişiden oluşan bir test topluluğuna sahip ve bu sayede en iyi geliştirmeler yapılabiliyor. 

Yeni sürümde; gerçek zamanlı olarak yazıdaki boşluk ve hataları algılayan Smart Space, iki yeni tema, daha büyük boşluk tuşu, noktalama şekillerine hızlı ulaşım sağlayan akıllı noktalama butonu, Estonya, Fars, İzlanda gibi dillere yeni destekle toplamda 42 dil, gelişmiş sürükleme, giderilmiş pek çok hata gibi yenilikler yer alıyor.

Firmanın ödüllü kelime tahmin teknolojisi de artık SwiftKey Healthcare ile sağlık personeline de sunulmaya başladı.
Ürünün tablet versiyonu 2.92$ ve bu fiyatlar geçici bir süre için geçerli.

Ücretsiz :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchtype.swiftkey.phone.trial

Ücretli:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchtype.swiftkey

Tablet versiyonu:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchtype.swiftkey.tablet.full

http://www.engadget.com/2012/06/21/swiftkey-3-for-android-out-of-beta/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
flinders2004 7 yıl
T3 ten beri bir türlü kullanamadım, beceremedim bu tür klavye modellerini...
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DemirKipi 7 yıl
Yeni sürüm oldukça gelişmiş ve güzel olmuş ancak bazen tahminlerin çıkmaması sorunu yüzünden eski sürüme döndüm. Beta sürümlerinde de özellikle belirtilmiş olan bir sorun olmasına rağmen hala çözüme ulaşmış değil. Yeni sürümünü beklemekten fayda var.
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siyahtemas 7 yıl
T3 ten beri bir türlü kullanamadım, beceremedim bu tür klavye modellerini... Istediğim le apayrı şeyler yazıyor bu şeyler :)
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