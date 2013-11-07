SwiftKey 4.3 final sürümü indirimle geldi

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Android işletim sisteminin en popüler klavye uygulamalarından olan SwiftKey, yeni özellikler sunacağı 4.3 sürümünü nihayet betadan çıkardı ve indirimli olarak kullanıma sundu.
Uygulama; akıllı telefon, Phablet veya tablet kullanımına göre artık 3 farklı düzen sunuyor ve kullanıcı kendisine en rahat klavye düzenini seçebiliyor. Her cihaz için farklı bir sürüm olayı da ortadan kalkmış oluyor.
Sosyal ağ hesaplarınızdan ve girdilerinizde yazım alışkanlıklarınızı ve popüler kelimelerinizi analiz eden uygulama hangi kelimeleri girebileceğinizi tahmin ediyor ve ekrana getiriyor. Bu veriler cihazlar arasında da senkronize olabiliyor. Uygulama 1.99$ fiyat etiketine sahip.
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minik ekranlar için swype ile eli kaydırarak yazmak harika.
Samsung, HTC, Sony vb arkadaşların telefonlarına stock 4.3 klavyesi koysalar böyle klavyelere para vermeye gerek olmaz.
Şunu söyleyebilirim ki: ikisi de çok iyi ama Swiftkey bir adım önde.
Özellikle 2-2,5 dolara Swiftkeyi bulursanız kaçırmayın.
Kaç saatlik indirim oldu veya kaç dakika sürdü bu acaba ?
Akşam da bakmıştım gene aynı 4.81 idi.
Ben de swype î geri verip swiftkey alsam
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