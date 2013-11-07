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SwiftKey 4.3 final sürümü indirimle geldi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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SwiftKey 4.3 final sürümü indirimle geldi

Android işletim sisteminin en popüler klavye uygulamalarından olan SwiftKey, yeni özellikler sunacağı 4.3 sürümünü nihayet betadan çıkardı ve indirimli olarak kullanıma sundu.

Uygulama; akıllı telefon, Phablet veya tablet kullanımına göre artık 3 farklı düzen sunuyor ve kullanıcı kendisine en rahat klavye düzenini seçebiliyor. Her cihaz için farklı bir sürüm olayı da ortadan kalkmış oluyor.

Sosyal ağ hesaplarınızdan ve girdilerinizde yazım alışkanlıklarınızı ve popüler kelimelerinizi analiz eden uygulama hangi kelimeleri girebileceğinizi tahmin ediyor ve ekrana getiriyor. Bu veriler cihazlar arasında da senkronize olabiliyor. Uygulama 1.99$ fiyat etiketine sahip.


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2K 6 yıl en beğenilen
Android'in kendi klavyesi iyi olmasına rağmen SwiftKey gerçekten çok iyi bir program kesinlikle parasına değer.Ayrıca kişiye göre tanımlar çıkartıyor örneğin Niyazi'ye sürekli 'hacı' diyorsunuz Niyazi'ye mesaj atmak için girdiğiniz zaman 'hacı'yı hemen karşınıza çıkartıyor ya da sevgilinize girdiğiniz zaman 'hayatım' gibi kısayolları çıkartıyor.Örnekler çok iyi olmadı ama bir kere alıştıktan sonra başka hiç bir klavye düzgün çalışmıyormuş gibi geliyor.
Android'in kendi klavyesi iyi olmasına rağmen SwiftKey gerçekten çok iyi bir program kesinlikle parasına değer.Ayrıca kişiye göre tanımlar çıkartıyor örneğin N...
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01001101 6 yıl
klavyeye türkçe karakterleri zorla yerleştirdiği gün bıraktım swiftkey i, swype a geçtim.

minik ekranlar için swype ile eli kaydırarak yazmak harika.
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senersongur 6 yıl
Nexuslardaki klavye yeterli olduğu için indirmeye gerek yok.

Samsung, HTC, Sony vb arkadaşların telefonlarına stock 4.3 klavyesi koysalar böyle klavyelere para vermeye gerek olmaz.
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DH Misafiri 6 yıl
Fiyat 4.81 dolar ne iş??
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likable_21 6 yıl
malum markete düştüyse olay tamamdır :)
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Quattro 6 yıl
Geçenlerde indirime girmesiyle hem Swype hem Swiftkey satın aldım.
Şunu söyleyebilirim ki: ikisi de çok iyi ama Swiftkey bir adım önde.
Özellikle 2-2,5 dolara Swiftkeyi bulursanız kaçırmayın.
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Kraaz 6 yıl
Biraz önce yine baktım indirim filan yok, 4.81 dolar.

Kaç saatlik indirim oldu veya kaç dakika sürdü bu acaba ?

Akşam da bakmıştım gene aynı 4.81 idi.
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onsos1100 6 yıl
Su beğenmediğimiz uygulamarı 2 ay geçse bile yarı fiyatına geri verebilsek
Ben de swype î geri verip swiftkey alsam
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ZAViRA 6 yıl
Of of biz fahiş bir fiyattan almıştık
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AdamsınDrogba 6 yıl
İndirimli demişsiniz ama 4 küsür dolardan satılıyor.
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nusready 6 yıl
Şu uygulama parasının karşılığını veren tek uygulama belki de play storedaki.. Resmen bi süre sonra seni senden daha iyi tanımaya başlıyor. Uzun süre kullanılıp tercihlerini anladığı zaman genellikle sadece yukarıdaki tahminlere basarak istediğin cümleyi kurabiliyorsun.. Gerçekten bir numara.
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2K 6 yıl en beğenilen
Android'in kendi klavyesi iyi olmasına rağmen SwiftKey gerçekten çok iyi bir program kesinlikle parasına değer.Ayrıca kişiye göre tanımlar çıkartıyor örneğin Niyazi'ye sürekli 'hacı' diyorsunuz Niyazi'ye mesaj atmak için girdiğiniz zaman 'hacı'yı hemen karşınıza çıkartıyor ya da sevgilinize girdiğiniz zaman 'hayatım' gibi kısayolları çıkartıyor.Örnekler çok iyi olmadı ama bir kere alıştıktan sonra başka hiç bir klavye düzgün çalışmıyormuş gibi geliyor.
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