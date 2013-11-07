SwiftKey 4.3 final sürümü indirimle geldi





Android işletim sisteminin en popüler klavye uygulamalarından olan SwiftKey, yeni özellikler sunacağı 4.3 sürümünü nihayet betadan çıkardı ve indirimli olarak kullanıma sundu.





Uygulama; akıllı telefon, Phablet veya tablet kullanımına göre artık 3 farklı düzen sunuyor ve kullanıcı kendisine en rahat klavye düzenini seçebiliyor. Her cihaz için farklı bir sürüm olayı da ortadan kalkmış oluyor.





Sosyal ağ hesaplarınızdan ve girdilerinizde yazım alışkanlıklarınızı ve popüler kelimelerinizi analiz eden uygulama hangi kelimeleri girebileceğinizi tahmin ediyor ve ekrana getiriyor. Bu veriler cihazlar arasında da senkronize olabiliyor. Uygulama 1.99$ fiyat etiketine sahip.



