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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SwiftKey 4.3 versiyonu üçü bir arada klavye fonksiyonu sunuyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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SwiftKey 4.3 versiyonu üçü bir arada klavye fonksiyonu sunuyor

Android işletim sisteminin en popüler klavye uygulaması sayılan Swiftkey, 4.3 sürümü için beta sürecine devam ediyor. Firma en iyi kullanıcı deneyimi için uygulamalarını geliştirmeye devam ediyor.

SwiftKey 4.3 sürümü tablet ve akıllı telefon versiyonlarını birleştirmesi ile dikkat çekiyor. Bunun yanında beta sürecinde Layouts for Living adlı yeni bir klavye düzeni daha deneniyor. Bu klavye düzeni; tablet, phablet ve akıllı telefon için farklı klavye düzenleri sunuyor.  

Böylece cihazın boyutu ne olursa olsun kullanıcılar için uygun bir klavye düzeni her zaman kullanılabilir olacak. Ayrıca büyük ekranlarda tek elle yazmak da mümkün olabiliyor. Uygulamanın ne zaman nihai sürüme ulaşacağı bilinmiyor. 

http://www.phonearena.com/news/SwiftKey-4.3-to-offer-three-layout-modes-for-phones-tablets-and-phablets-unify-them-in-one-app_id48401 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
keremec 6 yıl
F klavye var mı la bunda
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dokuzcanlicanavar 6 yıl
denemek isteyenler için beta; bit.ly/...
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Oscar Heykeli 6 yıl
Kesinlikle en iyi klavye uygulaması
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adını nick koydum 6 yıl
Güncelleme ne zaman?
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senersongur 6 yıl
Bu klavye işinin de iyice suyu çıktı.
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