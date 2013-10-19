SwiftKey 4.3 versiyonu üçü bir arada klavye fonksiyonu sunuyor





Android işletim sisteminin en popüler klavye uygulaması sayılan Swiftkey, 4.3 sürümü için beta sürecine devam ediyor. Firma en iyi kullanıcı deneyimi için uygulamalarını geliştirmeye devam ediyor.





SwiftKey 4.3 sürümü tablet ve akıllı telefon versiyonlarını birleştirmesi ile dikkat çekiyor. Bunun yanında beta sürecinde Layouts for Living adlı yeni bir klavye düzeni daha deneniyor. Bu klavye düzeni; tablet, phablet ve akıllı telefon için farklı klavye düzenleri sunuyor.





Böylece cihazın boyutu ne olursa olsun kullanıcılar için uygun bir klavye düzeni her zaman kullanılabilir olacak. Ayrıca büyük ekranlarda tek elle yazmak da mümkün olabiliyor. Uygulamanın ne zaman nihai sürüme ulaşacağı bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/SwiftKey-4.3-to-offer-three-layout-modes-for-phones-tablets-and-phablets-unify-them-in-one-app_id48401