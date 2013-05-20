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SwiftKey kısa süreliğine yarı yarıya indirimli

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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SwiftKey kısa süreliğine yarı yarıya indirimli

Android platformunun önemli uygulamalarından birisi olan Swiftkey, kısa bir süreliğine Play mağazasında indirimli olarak sunulmaya başladı. Zaman zaman uygulamanın indirime girmesi kullanıcılar için iyi bir fırsat oluyor.

Uygulama indirim ile birlikte 2.19$ seviyesinden satılmaya başladı. İndirimin yanında uygulama 4.1 sürümüne de güncellendi. Güncellemede üç yeni tema, daha az enerji tüketen azaltılmış çözünürlük ve hataların giderilmesi şeklinde yenilikler sunuluyor.



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Carfreak 6 yıl
Tahminleri çok iyi ama aşırı ram harcıyor.
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01001101 6 yıl
swiftkey çok iyi, indirimi kendim farketmiştim ama mevcut sürümde türkçe karakterleri kaldıramadığım için indirmek istemedim. bide temaları çok kötü görünüyo.

swype satın aldım 1$ a ve çok memnunum şuan için.
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T.Blackeye. 6 yıl
Xperia Z'de de kendiliğinden geliyor bu özellik. Biraz geç tepki veriyor o ayrı :)
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wolf silver 6 yıl
T9 kullanıyoruz:-)
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__Nikolaus__ 6 yıl
S4 kullanicilari indirmesin , cogu kisinin gozunden kacmis ama s4 ve emin olmamakla birlikte note 2 de stock olarak swiftkey var samsung un anlasmasindan dolayi.
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