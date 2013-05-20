SwiftKey kısa süreliğine yarı yarıya indirimli





Android platformunun önemli uygulamalarından birisi olan Swiftkey, kısa bir süreliğine Play mağazasında indirimli olarak sunulmaya başladı. Zaman zaman uygulamanın indirime girmesi kullanıcılar için iyi bir fırsat oluyor.





Uygulama indirim ile birlikte 2.19$ seviyesinden satılmaya başladı. İndirimin yanında uygulama 4.1 sürümüne de güncellendi. Güncellemede üç yeni tema, daha az enerji tüketen azaltılmış çözünürlük ve hataların giderilmesi şeklinde yenilikler sunuluyor.







