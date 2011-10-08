Symbian Belle işletim sistemli Nokia 603 internette boy gösterdi

Nokia firmasının, Symbian ''Belle'' işletim sistemiyle gelen dördüncü akıllı telefon adayı görünüşe göre 603 olacak. Kısa bir süre önce Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) onayından geçen ve XML dosyası yayınlanan 603'e ait olduğu belirtilen görseller, teknik özellik listesi internette paylaşıldı.



Öncelikle 1 GHz saat hızında çalışan ARM 11 işlemcinin güç verdiği 603'ün, Finlandiya merkezli firmanın klasik tasarım çizgilerini taşıdığını söylememiz mümkün. Akıllı telefonun arka kapak rengi tüketici zevklerine göre değiştirilebiliyor. Görsellerde farklı renk seçenekleri gözden kaçmıyor.



Kullanıcılara hücresel ağ üzerinden daha hızlı internet bağlantısı sağlayan HSPA alt yapısına destek veren 603'te, 360 x 640 piksel (nHD) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana (boyut muhtemelen 3.0-inç ve üzeri olacaktır), Bluetooth'a, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısına, microSIM kart desteğine ve sabit odaklı 5 megapiksel (EDoF) kameraya yer verilmiş durumda.



Nokia 603'ün fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili henüz bilgi bulunmamakla beraber akıllı telefonun Nokia World 2011 etkinliğinde sergileneceği ihtimali üzerinde duruluyor.

