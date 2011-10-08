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Symbian Belle işletim sistemli Nokia 603 internette boy gösterdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
31,1b
1
26
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Symbian Belle işletim sistemli Nokia 603 internette boy gösterdi
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Nokia firmasının, Symbian ''Belle'' işletim sistemiyle gelen dördüncü akıllı telefon adayı görünüşe göre 603 olacak. Kısa bir süre önce Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) onayından geçen ve XML dosyası yayınlanan 603'e ait olduğu belirtilen görseller, teknik özellik listesi internette paylaşıldı.
Öncelikle 1 GHz saat hızında çalışan ARM 11 işlemcinin güç verdiği 603'ün, Finlandiya merkezli firmanın klasik tasarım çizgilerini taşıdığını söylememiz mümkün. Akıllı telefonun arka kapak rengi tüketici zevklerine göre değiştirilebiliyor. Görsellerde farklı renk seçenekleri gözden kaçmıyor.
Kullanıcılara hücresel ağ üzerinden daha hızlı internet bağlantısı sağlayan HSPA alt yapısına destek veren 603'te, 360 x 640 piksel (nHD) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana (boyut muhtemelen 3.0-inç ve üzeri olacaktır), Bluetooth'a, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısına, microSIM kart desteğine ve sabit odaklı 5 megapiksel (EDoF) kameraya yer verilmiş durumda.
Nokia 603'ün fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili henüz bilgi bulunmamakla beraber akıllı telefonun Nokia World 2011 etkinliğinde sergileneceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Symbian Belle işletim sistemli Nokia 603 internette boy gösterdi
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Mühendis Kafası 8 yıl en beğenilen
nokia'ya ARM11 eskidi demişler, hadi o zaman kullanalım demiş...
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innformatics 8 yıl
Nokia'nın şaşırtamadığı birgün daha...
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ZZ RAT 8 yıl
adamlar ARM11 stoklarini bitiremediler bi turlu,
vay arkadas ne stok yapmislar zamaninda.
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Burak1916 8 yıl
şu windowslu nokialar artık çıksa ya
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Guest-8948E37AE 8 yıl Burak1916
marazpolat

şu windowslu nokialar artık çıksa ya

evet çıksada şu spyware android zımbırtısından ve onun aşıklarından kurtulsak bir an önce...
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ataberk36ex 8 yıl
internette boy gösterdi ,internete sızdı çıktı çıkacak 9 ay sonra çıkacak vs vs vs vs nokiaa bitti artık bu saçmalamalar çook eskide kaldı artık rakiplerin şip şak iyi kötü çıkarıveriyolar . sen hala nete sızdır nasıl sızıyosa:)
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artcraft35 8 yıl
nhd(360x640) bu nhd'nin n'si nokiadan mı geliyor başka hiçbir markada görmedim bu çözünürlüğü de
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Guest-F8946C419 8 yıl
hamdi sopayı getir
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BedirhanArpaci 8 yıl
nokia işte :S
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SystemApps 8 yıl
adından anlaşılacağı üzere nokia 701den daha iyi olmasını beklemiyordunuz heralde???
ben nokia 800 ve üstünü bekliyorum symbian olarak.şu winphone ye koyduğu özellikleri aynen geçirse bak o zaman symbian yavasmı oluyor belle ile...
winphone içinse daha yüksek donnaım koyması gerekir amiral gemisi sonuçta..
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TheLoft 8 yıl
hepimiz bir zaman nokia'cıydık..
allah razı olsun google'dan apple'dan da bir şekilde kurtardık yakamızı paçamızı şunlardan..
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veto1214 8 yıl
Arm11-Symbian-Kamerada Carl zeis mercek yok-NOKIA Hmmmmmmmm 2.000tlden gider herhalde
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Max payne 35 8 yıl
Yine mi ARM11?
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umutarslan.com 8 yıl
Strazburg
Yine kamerada Carl Zeiss lens ve Xenon flaş yok. Bir çöplük model daha.

iphone 4s 649$
nokia Bip $
BEYİN BEDAVA
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Recharged 8 yıl
Nokia bildiğinden şaşmamaya kararlı.Her geçen sene değer kaybediyor.
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wentworthscofield 8 yıl
ikinci fotoğrafta arka planda duran mor telefona dikkatinizi çekerim maalesef bir tuğla daha geliyor
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