Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Symbian^3 işletim sistemli ve QWERTY klavyeli Nokia E6-00 tekrar görüntülendi

8 yıl
20b
1
12
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nokia'nın Symbian^3 işletim sistemi ile QWERTY klavyeyi bir araya getirdiği telefonu E6-00'ın siyah renkli versiyonu görüntülendi.

Önceki beklentilerin aksine Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde lansmanı gerçekleştirilmeyen E6-00, belirtilenlere göre Symbian^3'ün güncellenmiş bir versiyonunu kullanacak. Telefonun ekran çözünürlüğünün 640 x 480 piksel olduğu ve en önemlisi ekranın dokunmatik olduğu ifade ediliyor. HSPA alt yapısına destek veren telefonun kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğünde. Kameraya loş ortamlarda çekim için led flaşın eşlik ettiğini eklemekte fayda var.

Nokia E6-00'ın ne zaman resmiyet kazanacağı belirsizliğini korumakta.


http://www.slashgear.com/nokia-e6-00-leaks-refreshed-symbian-on-qwertytouch-candybar-09138795/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
musti198080 8 yıl
bu sene nokia symbianlı telefonlarından dolayı baya müşteri kaybedecek...dünyadaki forumlardada baya kızan var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Python 8 yıl
Symbian'sa açıkçası para vermeye bile acırım,bu saatten sonra hele heleki hiçbir etkisi albenisi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-Slim 8 yıl

NIKEmRe

Symbian'sa açıkçası para vermeye bile acırım,bu saatten sonra hele heleki hiçbir etkisi albenisi yok.

kesinlikle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ozn.Onl 8 yıl
c3-00 ile allah aşkına ne farkı var saçmaladı gene nokia
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 8 yıl
gına geldi artık bu nokia'dan 5800 kullanıcı olarak...
e6, c5, k9, n97, a11, b pozitif, ab negatif... Ne bu ya...
Eskiden takip edilebiliyordu 3210, 3310 zamanlarında falan, iyice suyunu çıkardılar. Eminim ki bazı modelleri 1000 adetten aşağıda satmıştır Türkiye bile.
Adamlar kendi klonlarını kendileri yapıyorlar, Çin'e ne hacet?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nuvo' 8 yıl
cihaz şık ve sade beğendim de leş gibi parmak izi tutmuş kasa sert plastik olsa yada mat olsa güzel olurmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musti198080 8 yıl
evet yine tek yumurta ikizi bir cihaz daha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
20007 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Logitech Anywhere MX Fare video inceleme "Cam yüzeylerde dahi yüksek hassasiyet!" 8 yıl Asus'un dünya başkan yardımcısıyla Intel'deki çipset sorununu ve yeni nesil donanımları konuştuk 8 yıl Röportaj: Intel'den TeknoKadın Projesi 8 yıl WD Elements Play: 1TB kapasiteli medya oynatıcı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim