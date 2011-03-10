Symbian^3 işletim sistemli ve QWERTY klavyeli Nokia E6-00 tekrar görüntülendi

Nokia'nın Symbian^3 işletim sistemi ile QWERTY klavyeyi bir araya getirdiği telefonu E6-00'ın siyah renkli versiyonu görüntülendi.

Önceki beklentilerin aksine Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde lansmanı gerçekleştirilmeyen E6-00, belirtilenlere göre Symbian^3'ün güncellenmiş bir versiyonunu kullanacak. Telefonun ekran çözünürlüğünün 640 x 480 piksel olduğu ve en önemlisi ekranın dokunmatik olduğu ifade ediliyor. HSPA alt yapısına destek veren telefonun kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğünde. Kameraya loş ortamlarda çekim için led flaşın eşlik ettiğini eklemekte fayda var.

Nokia E6-00'ın ne zaman resmiyet kazanacağı belirsizliğini korumakta.

http://www.slashgear.com/nokia-e6-00-leaks-refreshed-symbian-on-qwertytouch-candybar-09138795/