Symbian^3 işletim sistemli ve QWERTY klavyeli Nokia E6-00 tekrar görüntülendi

Haber Editörü
Nokia'nın Symbian^3 işletim sistemi ile QWERTY klavyeyi bir araya getirdiği telefonu E6-00'ın siyah renkli versiyonu görüntülendi.
Önceki beklentilerin aksine Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde lansmanı gerçekleştirilmeyen E6-00, belirtilenlere göre Symbian^3'ün güncellenmiş bir versiyonunu kullanacak. Telefonun ekran çözünürlüğünün 640 x 480 piksel olduğu ve en önemlisi ekranın dokunmatik olduğu ifade ediliyor. HSPA alt yapısına destek veren telefonun kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğünde. Kameraya loş ortamlarda çekim için led flaşın eşlik ettiğini eklemekte fayda var.
Nokia E6-00'ın ne zaman resmiyet kazanacağı belirsizliğini korumakta.
http://www.slashgear.com/nokia-e6-00-leaks-refreshed-symbian-on-qwertytouch-candybar-09138795/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kesinlikle
e6, c5, k9, n97, a11, b pozitif, ab negatif... Ne bu ya...
Eskiden takip edilebiliyordu 3210, 3310 zamanlarında falan, iyice suyunu çıkardılar. Eminim ki bazı modelleri 1000 adetten aşağıda satmıştır Türkiye bile.
Adamlar kendi klonlarını kendileri yapıyorlar, Çin'e ne hacet?