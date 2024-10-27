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    Apple'ın en uygun fiyatlı telefonu olacak: İşte iPhone SE 4'ün beklenen özellikleri

    Apple'ın 2025 baharında tanıtılması beklenen yeni iPhone SE modelinin tüm özellikleri ortaya çıktı. iPhone SE 4, markanın en uygun fiyatlı akıllı telefonu olacak. Peki, özellikleri nasıl olacak?
    iphone se 4 tüm teknik özellikleri & fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın uygun fiyatlı iPhone SE 4’ün seri üretimine Aralık ayında başlayacağı, Mart 2025’te de tanıtılacağı söyleniyor. Son sızıntı, yeni iPhone SE modelinin tüm özelliklerini ve olası fiyatını ortaya çıkardı; Ufak boyutlu güçlü bir iPhone geliyor.

    iPhone SE 4 nasıl olacak?

    iphone se 2025 özellikleri nasıl olacak Tam Boyutta Gör
    iPhone SE 4, Apple’ın özel 5G modemini (kod adı Centauri) içerecek. Telefonun 6.06 inç ekrana sahip olacağı, ekranın 2532 x 1170 çözünürlük, 800 net parlaklık sunacağı, Ceramic Shield ve iPhone 14 ve 14 Plus’ta kullanılan M11 materyalini kullanacağı söyleniyor. iPhone Se 2025 modeli iPhone 16 ve 16 Plus’ta bulunan A18 işlemciden güç alacak. 8GB RAM ile gelmesiyle Apple Intelligence’ı destekleyecek.

    Kamera tarafında iPhone SE 4. nesil, arkada tek 48 megapiksel Sony Exmor IMX904 kamera, önde 12 megapiksel kameraya sahip olacak. Kameralar hakkında şu an için bir bilgi yok. Bataryaya gelince, Apple’ın iPhone 16 Pro’dan biraz daha düşük kapasitede (3279 mAh) pil kullanacağı söyleniyor. Batarya, 20w’a kadar kablolu şarj, 15w’a kadar Qi2 ve MagSafe kablosuz şarjı destekleyebilir. Hatırlatma açısından, iPhone SE 2024 modeli, 2018 mAh bataryaya sahip.

    iPhone SE 4 beklenen fiyatı

    iPhone SE 4 fiyatının 500 - 550 dolar aralığında olması bekleniyor.

    iPhone SE 4 özellikleri (beklenen)

    • Ekran: 6.06 inç, 2532 x 1170, 460 ppi, 800 nit, 60 Hz, LTPS
    • İşlemci: Apple A18
    • Bellek: 8GB RAM
    • Arka kamera: 48MP Sony IMX904
    • Ön kamera: 12MP f/1.9
    • Batarya: 3279 mAh, 20W USB-PD, 15W Qi2 ve MagSafe
    • Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.3, UWB (U1)
    • Boyut ve ağırlık: 146.7 x 71.5 x 7.8 mm, 165 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 3 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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