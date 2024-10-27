Apple'ın en uygun fiyatlı telefonu olacak: İşte iPhone SE 4'ün beklenen özellikleri

Tam Boyutta Gör Apple’ın uygun fiyatlı iPhone SE 4’ün seri üretimine Aralık ayında başlayacağı, Mart 2025’te de tanıtılacağı söyleniyor. Son sızıntı, yeni iPhone SE modelinin tüm özelliklerini ve olası fiyatını ortaya çıkardı; Ufak boyutlu güçlü bir iPhone geliyor.

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iPhone SE 4 nasıl olacak?

Tam Boyutta Gör iPhone SE 4, Apple’ın özel 5G modemini (kod adı Centauri) içerecek. Telefonun 6.06 inç ekrana sahip olacağı, ekranın 2532 x 1170 çözünürlük, 800 net parlaklık sunacağı, Ceramic Shield ve iPhone 14 ve 14 Plus’ta kullanılan M11 materyalini kullanacağı söyleniyor. iPhone Se 2025 modeli iPhone 16 ve 16 Plus’ta bulunan A18 işlemciden güç alacak. 8GB RAM ile gelmesiyle Apple Intelligence’ı destekleyecek.

Kamera tarafında iPhone SE 4. nesil, arkada tek 48 megapiksel Sony Exmor IMX904 kamera, önde 12 megapiksel kameraya sahip olacak. Kameralar hakkında şu an için bir bilgi yok. Bataryaya gelince, Apple’ın iPhone 16 Pro’dan biraz daha düşük kapasitede (3279 mAh) pil kullanacağı söyleniyor. Batarya, 20w’a kadar kablolu şarj, 15w’a kadar Qi2 ve MagSafe kablosuz şarjı destekleyebilir. Hatırlatma açısından, iPhone SE 2024 modeli, 2018 mAh bataryaya sahip.

iPhone SE 4 beklenen fiyatı

iPhone SE 4 fiyatının 500 - 550 dolar aralığında olması bekleniyor.

iPhone SE 4 özellikleri (beklenen)

Ekran : 6.06 inç, 2532 x 1170, 460 ppi, 800 nit, 60 Hz, LTPS

: 6.06 inç, 2532 x 1170, 460 ppi, 800 nit, 60 Hz, LTPS İşlemci : Apple A18

: Apple A18 Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Arka kamera : 48MP Sony IMX904

: 48MP Sony IMX904 Ön kamera : 12MP f/1.9

: 12MP f/1.9 Batarya : 3279 mAh, 20W USB-PD, 15W Qi2 ve MagSafe

: 3279 mAh, 20W USB-PD, 15W Qi2 ve MagSafe Bağlantı : WiFi 6, Bluetooth 5.3, UWB (U1)

: WiFi 6, Bluetooth 5.3, UWB (U1) Boyut ve ağırlık: 146.7 x 71.5 x 7.8 mm, 165 g

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Uygun fiyatlı iPhone SE 4'ün tüm özellikleri ortaya çıktı