Apple'ın en uygun fiyatlı telefonu olacak: İşte iPhone SE 4'ün beklenen özellikleri

iPhone SE 4 nasıl olacak?
Kamera tarafında iPhone SE 4. nesil, arkada tek 48 megapiksel Sony Exmor IMX904 kamera, önde 12 megapiksel kameraya sahip olacak. Kameralar hakkında şu an için bir bilgi yok. Bataryaya gelince, Apple’ın iPhone 16 Pro’dan biraz daha düşük kapasitede (3279 mAh) pil kullanacağı söyleniyor. Batarya, 20w’a kadar kablolu şarj, 15w’a kadar Qi2 ve MagSafe kablosuz şarjı destekleyebilir. Hatırlatma açısından, iPhone SE 2024 modeli, 2018 mAh bataryaya sahip.
iPhone SE 4 beklenen fiyatı
iPhone SE 4 fiyatının 500 - 550 dolar aralığında olması bekleniyor.
iPhone SE 4 özellikleri (beklenen)
- Ekran: 6.06 inç, 2532 x 1170, 460 ppi, 800 nit, 60 Hz, LTPS
- İşlemci: Apple A18
- Bellek: 8GB RAM
- Arka kamera: 48MP Sony IMX904
- Ön kamera: 12MP f/1.9
- Batarya: 3279 mAh, 20W USB-PD, 15W Qi2 ve MagSafe
- Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.3, UWB (U1)
- Boyut ve ağırlık: 146.7 x 71.5 x 7.8 mm, 165 g
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu