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Synology, DiskStation Manager 5.1 yönetim platformunu duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Synology, DiskStation Manager 5.1 yönetim platformunu duyurdu

NAS segmentinde önemli başarılara imza atan ve yazılım tarafında da aynı başarıyı sürdüren Synology, DiskStation Manager 5.1 yönetim uygulamasını indirmeye sundu.

DSM 5.1 iki aydır beta sürümünde bulunuyordu ve firma yazılıma nihai şeklini vermiş durumda. Güncelleme ile gelen özelliklere bakarsak:

- CloudSync bulut senkronizasyon özelliği Google Drive ve DropBox yanında Box ve OneDrive entegrasyonu da kazandı

- Amazon Glacier arşiv depolama sistemine destek ve veri kaybı durumunda tüm arşiv yerine tek bir Glacier dosyasını kurtarabilme özelliği

- Windows Azure platformuna yedekleme yapabilme, sanal makinelerin otomatik olarak yedeklenebilmesi

- Yöneticilerin senkronizasyon profillerini sınırlayabilmesi

- Çekirdek seviyesinde güvenlik sağlayan ve zararlı yazılımların erişimini engelleyen AppArmor özelliği

- SSD önbellekleme için yüksek erişilebilirlik kümelerini formatlayabilme

DiskStation Manager 5.1 güncellemesi Synology'nin 11 serisinden 15 serisine kadar cihazlar tarafından kullanılabiliyor.  

http://www.tomsitpro.com/articles/new-synology-nas-platform,1-2326.html Yorum Yaz
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