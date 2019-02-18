TCL’nin 5 farklı katlanabilir telefon çalışması ortaya çıktı

Bu yıl katlanabilir telefonların yılı olacak gibi görünüyor. Çok kısa bir süre içerisinde ardı ardına farklı tasarımlar piyasaya çıkmaya başladı. Flexpai ve Samsung ile başlayan trende önümüzdeki dönemde pek çok firma katılacak. TCL bunlardan birisi.

Farklı tasarımlar

Alcatel ve BlackBerry markalarının lisans sahibi durumundaki Çinli TCL firması farklı katlanabilir akıllı telefon prototipleri üzerinde çalışıyor. Firma 2020 yılı için planlarından kısaca bahsetmişti ancak ilk kez projeler internete sızdırıldı.

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Firma 5 farklı katlanabilir akıllı telefon prototipi üzerinde çalışıyor. Bunlardan 4 tanesi şimdiye kadar gördüğümüz enine veya boyuna katlanan akıllı telefonlar. Sonuncusu ise kıvrılarak akıllı bileklik olarak kola takılabiliyor. Bunun bir benzerini ZTE firması da MWC 2019 fuarına getirecek. TCL bunların patentlerini almış durumda.

Bu çalışmalardan hangisi veya hangileri gerçek hayata geçecek belli değil ancak yatay olarak katlanan modelin şansı biraz daha çok gibi zira diğer üreticilerin de genel trendi yatay katlanan telefon şeklinde.