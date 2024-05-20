TCL, dünyanın ilk fonksiyonel üçe katlanabilir telefonunu sergiledi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör TCL CSOT, Society for Information Display 2024 fuarında dünyanın işlevsel ilk üçe katlanabilir telefonunu sergiledi. Şirket ilk defa 2019 yılında benzer bir prototip cihazı sergilemişti ancak o cihaz fonksiyonel değildi.

Her iki yöne katlanabiliyor

Telefon tamamen açıldığında, 7,85 inçlik tablet en boy oranına benzer bir ekran ortaya çıkıyor. Çift menteşeye sahip olan ve serbest olarak iki tarafa katlanabilen telefon, bu sayede hem "Z" şeklinde hem de "G" şeklinde katlanabiliyor.

Üçe katlanabilir telefonların önceki versiyonları aşırı kalınlıkla mücadele ediyordu. TCL, yalnızca 427 mikron kalınlığındaki paneliyle bu sorunun üstesinden gelmiş. Telefon ayrıca, Panel Altı Sensör teknolojisiyle 3D yüz tanıma özelliğini destekliyor. LTPO tandem OLED teknolojisini kullanan ekran, yenileme hızını 1 Hz ile 120 Hz arasında değiştirebiliyor.

TCL, dünyanın ilk 1000 Hz 4K monitörünü sergiledi 3 gün önce eklendi

TCL'nin üçe katlanabilir bu telefonunun ne zaman seri üretime geçeceği henüz belli değil. Huawei gibi devlerin de benzer cihazlar üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Söylentilere göre Huawei, bu yılın sonlarında 10 inç ekranlı üçe katlanabilen bir telefon çıkarmayı planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

TCL, dünyanın ilk fonksiyonel üçe katlanabilir telefonunu duyurdu