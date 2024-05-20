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    Anlık Bildirim

    TCL, dünyanın ilk fonksiyonel üçe katlanabilir telefonunu sergiledi

    TCL, Society for Information Display 2024 fuarında dünyanın işlevsel ilk üçe katlanabilir telefonunu sergiledi. Çift menteşeye sahip telefon, her iki yöne katlanabiliyor.
    TCL, dünyanın ilk fonksiyonel üçe katlanabilir telefonunu duyurdu Tam Boyutta Gör
    TCL CSOT, Society for Information Display 2024 fuarında dünyanın işlevsel ilk üçe katlanabilir telefonunu sergiledi. Şirket ilk defa 2019 yılında benzer bir prototip cihazı sergilemişti ancak o cihaz fonksiyonel değildi.

    Her iki yöne katlanabiliyor

    Telefon tamamen açıldığında, 7,85 inçlik tablet en boy oranına benzer bir ekran ortaya çıkıyor.  Çift menteşeye sahip olan ve serbest olarak iki tarafa katlanabilen telefon, bu sayede hem "Z" şeklinde hem de "G" şeklinde katlanabiliyor.

    Üçe katlanabilir telefonların önceki versiyonları aşırı kalınlıkla mücadele ediyordu. TCL, yalnızca 427 mikron kalınlığındaki paneliyle bu sorunun üstesinden gelmiş. Telefon ayrıca, Panel Altı Sensör teknolojisiyle 3D yüz tanıma özelliğini destekliyor. LTPO tandem OLED teknolojisini kullanan ekran, yenileme hızını 1 Hz ile 120 Hz arasında değiştirebiliyor.

    TCL'nin üçe katlanabilir bu telefonunun ne zaman seri üretime geçeceği henüz belli değil. Huawei gibi devlerin de benzer cihazlar üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Söylentilere göre Huawei, bu yılın sonlarında 10 inç ekranlı üçe katlanabilen bir telefon çıkarmayı planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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