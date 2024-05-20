TCL, dünyanın ilk fonksiyonel üçe katlanabilir telefonunu sergiledi

Her iki yöne katlanabiliyor
Telefon tamamen açıldığında, 7,85 inçlik tablet en boy oranına benzer bir ekran ortaya çıkıyor. Çift menteşeye sahip olan ve serbest olarak iki tarafa katlanabilen telefon, bu sayede hem "Z" şeklinde hem de "G" şeklinde katlanabiliyor.
Üçe katlanabilir telefonların önceki versiyonları aşırı kalınlıkla mücadele ediyordu. TCL, yalnızca 427 mikron kalınlığındaki paneliyle bu sorunun üstesinden gelmiş. Telefon ayrıca, Panel Altı Sensör teknolojisiyle 3D yüz tanıma özelliğini destekliyor. LTPO tandem OLED teknolojisini kullanan ekran, yenileme hızını 1 Hz ile 120 Hz arasında değiştirebiliyor.
TCL'nin üçe katlanabilir bu telefonunun ne zaman seri üretime geçeceği henüz belli değil. Huawei gibi devlerin de benzer cihazlar üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Söylentilere göre Huawei, bu yılın sonlarında 10 inç ekranlı üçe katlanabilen bir telefon çıkarmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.