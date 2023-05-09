MediaTek Dimensity 8050 tanıtıldı: İşte özellikleri

MediaTek Dimensity 8050 özellikleri
Bugün yapılan resmi duyuruya göre MediaTek Dimensity 8050, kardeşi 7050'ye benzer şekilde 6 nm işlem teknolojisini temel alıyor. Bununla birlikte 1 adet 3 GHz Cortex-A78 süper çekirdek, 3 adet 2,6GHz Cortex A78 performans ve 4 adet 2GHz Cortex A55 verimlilik olmak üzere sekiz çekirdekli bir yapılandırma ile vitrine çıkacak işlemciye, grafik birimi tarafında 9 çekirdekli Mali-G77 GPU eşlik edecek.
Kaputun altında GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi), 5G desteği ve en son Wi-Fi 6, LPDDR4x ve UFS 3.1/2.1 depolama standartlarını beraberinde getiren Dimensity 8050, görüntüleme yetenekleri söz konusu olduğunda, maksimum 168 hz yenileme hızına ve 2520x1080 piksel çözünürlüğe destek sunacak.
MediaTek Dimensity 8050'nin ilk olarak hangi cihazlarda kullanılacağı açıklanmadı. Ancak yeni platform, kısa süre önce tanıtılan Tecno Camon 20 Premier 5G gibi cihazlarda yer bulmaya başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah