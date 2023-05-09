Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MediaTek Dimensity 8050 tanıtıldı: İşte özellikleri

    MediaTek, yeni işlemcisi Dimensity 8050 platformunu duyurdu. Peki orta seviye akıllı telefonlara eşlik edecek işlemci neler sunuyor? İşte MediaTek 8050 özellikleri.
    Oy Ver
    MediaTek Dimensity 8050 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında Dimensity platformu ile büyük bir başarı yakalayan MediaTek, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Kısa süre orta seviye cihazlar için MediaTek Dimensity 7050 platformunu duyuran yonga devi,şimdi de yeni işlemcisi Dimensity 8050 yonga setini tanıttı. 

    MediaTek Dimensity 8050 özellikleri

    Bugün yapılan resmi duyuruya göre MediaTek Dimensity 8050, kardeşi 7050'ye benzer şekilde 6 nm işlem teknolojisini temel alıyor. Bununla birlikte 1 adet 3 GHz Cortex-A78 süper çekirdek, 3 adet 2,6GHz Cortex A78 performans ve 4 adet 2GHz Cortex A55 verimlilik olmak üzere sekiz çekirdekli bir yapılandırma ile vitrine çıkacak işlemciye, grafik birimi tarafında 9 çekirdekli Mali-G77 GPU eşlik edecek.

    Kaputun altında GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi), 5G desteği ve en son Wi-Fi 6LPDDR4x ve UFS 3.1/2.1 depolama standartlarını beraberinde getiren Dimensity 8050, görüntüleme yetenekleri söz konusu olduğunda, maksimum 168 hz yenileme hızına ve 2520x1080 piksel çözünürlüğe destek sunacak.

    MediaTek Dimensity 8050 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    MediaTek Dimensity 8050, kamera tarafında da çeşitli yenilikleri beraberinde getiriyor. MediaTek'e göre yeni yonga seti, 200MP birincil kamera, üçlü HDR-ISP, 4K HDR ve donanımsal HDR video gibi öne çıkan özelliklere sahip. Ayrıca HEVC ve H.264 formatları için kodlama desteğinin yanı sıra AV1 ve VP-9 kodekleriyle uyumlu çalışacak.

    MediaTek Dimensity 8050'nin ilk olarak hangi cihazlarda kullanılacağı açıklanmadı. Ancak yeni platform, kısa süre önce tanıtılan Tecno Camon 20 Premier 5G gibi cihazlarda yer bulmaya başladı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    passolig satılan bilet sayısı öğrenme oğuzhan uğur boyu shameless hangi platformda banyoda beyaz kurt neden olur gece camide kalmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız