MediaTek Dimensity 8050 tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında Dimensity platformu ile büyük bir başarı yakalayan MediaTek, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Kısa süre orta seviye cihazlar için MediaTek Dimensity 7050 platformunu duyuran yonga devi,şimdi de yeni işlemcisi Dimensity 8050 yonga setini tanıttı.

MediaTek Dimensity 8050 özellikleri

Bugün yapılan resmi duyuruya göre MediaTek Dimensity 8050, kardeşi 7050'ye benzer şekilde 6 nm işlem teknolojisini temel alıyor. Bununla birlikte 1 adet 3 GHz Cortex-A78 süper çekirdek, 3 adet 2,6GHz Cortex A78 performans ve 4 adet 2GHz Cortex A55 verimlilik olmak üzere sekiz çekirdekli bir yapılandırma ile vitrine çıkacak işlemciye, grafik birimi tarafında 9 çekirdekli Mali-G77 GPU eşlik edecek.

Kaputun altında GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi), 5G desteği ve en son Wi-Fi 6, LPDDR4x ve UFS 3.1/2.1 depolama standartlarını beraberinde getiren Dimensity 8050, görüntüleme yetenekleri söz konusu olduğunda, maksimum 168 hz yenileme hızına ve 2520x1080 piksel çözünürlüğe destek sunacak.

Tam Boyutta Gör MediaTek Dimensity 8050, kamera tarafında da çeşitli yenilikleri beraberinde getiriyor. MediaTek'e göre yeni yonga seti, 200MP birincil kamera, üçlü HDR-ISP, 4K HDR ve donanımsal HDR video gibi öne çıkan özelliklere sahip. Ayrıca HEVC ve H.264 formatları için kodlama desteğinin yanı sıra AV1 ve VP-9 kodekleriyle uyumlu çalışacak.

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MediaTek Dimensity 8050'nin ilk olarak hangi cihazlarda kullanılacağı açıklanmadı. Ancak yeni platform, kısa süre önce tanıtılan Tecno Camon 20 Premier 5G gibi cihazlarda yer bulmaya başladı.

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