Xiaomi 15 Pro'nun sadece 0,6 mm kalınlıkta çerçevelere sahip olması bekleniyor. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in, "düşük enjeksiyonlu kalıplama" (LIPO) teknolojisi sayesinde 1,55 mm'ye inen çerçevelerinden oldukça iyi seviyede olacağı belirtiliyor. 0,6 mm çerçeveleri ile Xiaomi 15 Pro dünyanın en yüksek ekran gövde oranına sahip telefonu olabilir.
Bunun yanında telefonun ultrasonik parmak izi okuyucuya ve uydu iletişimi özelliğine de sahip olacağı belirtiliyor. Xiaomi 15 Pro, Qualcomm'un karasal olmayan ağlar (NTN) uydu iletişim desteğiyle entegre edilen ilk 5G modemi olan Snapdragon X80 sayesinde iki yönlü mesajlaşma özelliğini de destekleyebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.