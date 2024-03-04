Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin Ekim ayında gelmesi beklenen yeni amiral gemisi Xiaomi 15 Pro ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 çipseti ile gelmesi beklenen telefonun çerçevelerinin oldukça ince olacağı belirtiliyor.

Xiaomi 15 Pro'nun sadece 0,6 mm kalınlıkta çerçevelere sahip olması bekleniyor. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in, "düşük enjeksiyonlu kalıplama" (LIPO) teknolojisi sayesinde 1,55 mm'ye inen çerçevelerinden oldukça iyi seviyede olacağı belirtiliyor. 0,6 mm çerçeveleri ile Xiaomi 15 Pro dünyanın en yüksek ekran gövde oranına sahip telefonu olabilir.

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Bunun yanında telefonun ultrasonik parmak izi okuyucuya ve uydu iletişimi özelliğine de sahip olacağı belirtiliyor. Xiaomi 15 Pro, Qualcomm'un karasal olmayan ağlar (NTN) uydu iletişim desteğiyle entegre edilen ilk 5G modemi olan Snapdragon X80 sayesinde iki yönlü mesajlaşma özelliğini de destekleyebilir.

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Xiaomi 15 Pro, çok ince ekran çerçevesine sahip olacak