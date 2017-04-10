THY Genel Müdüründen İngiliz Büyükelçiye ''teknoloji yasağı'' göndermeli yanıt

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Geçtiğimiz ay önce ABD ardından da İngiltere, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerden kendilerine yapılan aktarmasız uçuşlarda kabine; tablet, kamera, laptop gibi telefondan büyük elektronik cihazların alınmayacağını açıklamıştı. Karaların arkasında ticari nedenler olduğu düşünülürken THY'nin de bu kararlara karşılık uçuşlarda bedava internet ve tablet dağıtımı için çalışmalar yaptığı açıklanmıştı.





Henüz bu kararlar halen sıcaklığını korurken THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin Twitter'da İngiltere Büyükelçisi Richard Moore'a verdiği yanıt ise bir anda sosyal medyada gündem oldu. Richard Moore, geçtiğimiz günlerde THY uçuşunda bir kadının 42.000 feet yükseklikte kabin ekibinin yardımıyla doğum yapmasını paylaştı ve Bilal Ekşi'ye bravo dedi. Bilal Ekşi ise bu tweetin altında verdiği yanıtla ''Sn. Büyükelçi, mesajınıza çok teşekkür ederim. 42.000ft'de yolcularımıza ekibimiz her türlü yardımı gösteriyor.Sadece laptoplarını veremiyor'' diyerek elektronik cihaz yasağına göndermede bulundu.





Richard Moore ise yasağın güvenlik nedenlerine dayandığını tekrar ederek sadece ''Doğru, Genel Müdürüm. Rahatsız edici bir şey. Fakat yolcuların güveni tutmak tek hedefimiz. Bu zor konuda işbirliğiniz için teşekkür ederiz. '' demekle yetindi.

ABD'ye yapılan uçuşlardan 1 milyar dolara yakın ciro elde eden THY'nin bu kararlardan olumsuz etkilenmemesi adına, Bilal Ekşi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tablet ve laptoplarını teslim eden müşterilere uçakta ücretsiz Wi-Fi himzeti sunulacağını duyurmuştu.

https://twitter.com/UKAmbRichard/status/850947667505139712