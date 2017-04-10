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THY Genel Müdüründen İngiliz Büyükelçiye ''teknoloji yasağı'' göndermeli yanıt

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İngiltere Büyükelçisi Richard Moore'un tweetine, uçaklardaki elektronik cihazlara yönelik yasağa atıfta bulunarak cevap verdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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THY Genel Müdüründen İngiliz Büyükelçiye ''teknoloji yasağı'' göndermeli yanıt
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Geçtiğimiz ay önce ABD ardından da İngiltere, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerden kendilerine yapılan aktarmasız uçuşlarda kabine; tablet, kamera, laptop gibi telefondan büyük elektronik cihazların alınmayacağını açıklamıştı. Karaların arkasında ticari nedenler olduğu düşünülürken THY'nin de bu kararlara karşılık uçuşlarda bedava internet ve tablet dağıtımı için çalışmalar yaptığı açıklanmıştı.


Henüz bu kararlar halen sıcaklığını korurken THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin Twitter'da İngiltere Büyükelçisi Richard Moore'a verdiği yanıt ise bir anda sosyal medyada gündem oldu. Richard Moore, geçtiğimiz günlerde THY uçuşunda bir kadının 42.000 feet yükseklikte kabin ekibinin yardımıyla doğum yapmasını paylaştı ve Bilal Ekşi'ye bravo dedi. Bilal Ekşi ise bu tweetin altında verdiği yanıtla ''Sn. Büyükelçi, mesajınıza çok teşekkür ederim. 42.000ft'de yolcularımıza ekibimiz her türlü yardımı gösteriyor.Sadece laptoplarını veremiyor'' diyerek elektronik cihaz yasağına göndermede bulundu.


 
Richard Moore ise yasağın güvenlik nedenlerine dayandığını tekrar ederek sadece ''Doğru, Genel Müdürüm. Rahatsız edici bir şey. Fakat yolcuların güveni tutmak tek hedefimiz. Bu zor konuda işbirliğiniz için teşekkür ederiz. '' demekle yetindi. 
ABD'ye yapılan uçuşlardan 1 milyar dolara yakın ciro elde eden THY'nin bu kararlardan olumsuz etkilenmemesi adına, Bilal Ekşi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tablet ve laptoplarını teslim eden müşterilere uçakta ücretsiz Wi-Fi himzeti sunulacağını duyurmuştu.

https://twitter.com/UKAmbRichard/status/850947667505139712 Yorum Yaz
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myhotyro 2 yıl en beğenilen
Laptopları unutun, veremeyecekler. Uçaklara binen Türkiye pasaportlu insanlar Türk mü, Suriyeli mi, Iraklı mı, ISIDlı mı belli olmadığı sürece vermeyecekler. Türkiyeyi yolgeçen hanına çevirdiğiniz sürece vermeyecekler.
Laptopları unutun, veremeyecekler. Uçaklara binen Türkiye pasaportlu insanlar Türk mü, Suriyeli mi, Iraklı mı, ISIDlı mı belli olmadığı sürece vermeyecekler. Tü...
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5 Yanıt Yanıtla +84
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MonsterMMORPG 2 yıl myhotyro
bazılarıda yasak haklı demişler
gerçekten yazık
elin amerikalısı bile isyan edip tamamen ticari ve siyasi diyor
siz hala böyle yorumlar yapıyorsunuz
2 Yanıt Yanıtla +60
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hcmanx 2 yıl myhotyro
myhotyro

Laptopları unutun, veremeyecekler. Uçaklara binen Türkiye pasaportlu insanlar Türk mü, Suriyeli mi, Iraklı mı, ISIDlı mı belli olmadığı sürece vermeyecekler. Türkiyeyi yolgeçen hanına çevirdiğiniz sürece vermeyecekler.

Senin gibi içerden kilit tutmayanları yollasak sorun çözülür diye düşünüyorum
myhotyroLaptopları unutun, veremeyecekler. Uçaklara binen Türkiye pasaportlu insanlar Türk mü, Suriyeli mi, Iraklı mı, ISIDlı mı belli o...
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orientem 2 yıl
Hala yabancıların yapısını anlamayan sorunlu arkadaşlar katarda da mı mülteci sorunu var kuveyttede mi mülteci sorunu var dubaide de mi mülteci sorunu var suudi arabistanda mı mülteci sorunu var. Senin gelişmeni para kazanmanı istemiyorlar çünkü müslümansın olay bu kadar basit. Bizim forumun anlamaması ilginç aynı müslüman nefreti burda da yaygın halbuki.
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tenekekutu 2 yıl
Yasak siyasi dağa doğrusu ticari peki tepki olarak sen ne yapabiliyorsun? Hiçbirşey. Şimdiden referandum evet geçerse diktatörlük gelecek ( Suriye,Irak gibi yönetim yani) diyorlar o zaman da yaptırımlar yapılacak peki ne yapabileceksin? Hiçbirşey yine.
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KUM23 2 yıl
Yorumlardan belli süleyman demirelin yetiştirmek istediği nesiller bitmedi
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firat_kilic 2 yıl
Gmt +3 // ortadoğu saat dilimi. Vizesiz AB ama o ara suriyeliler alındı. Nasıl girebiliriz ki diyordum. Hep kandırma üzerine. Hem de kendi milletini kandırma üzerine. Avrupa kandırmıyor ki. Hatta gert wilders Türkçe altyazılı youtubeda yayını var. Bizim hükümetimiz bop projesinden çekilmedikçe başımıza hep kötü şeyler gelecek ve bunlar planlı gidiyor. Herkesi uyanmaya diğerini uyut-ma-ma-ya davet ediyorum.
Yeni bilgisayarcılar çok genç çok burada gençte şüphe olmaz inanç olur. Fakat doğru ile yanlışı görmeleri için önce göstermek gerekir. Kilitlenip izleyin. Teraziniz şaşmasın. Tanrı gibi doğru olmaya çalışın. Tanrı gibi hassas tartmaya çalışın. Kul gibi yalana bulaşmayın. Yolumuz Tanrılık yolu olsun.
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ert-ek 2 yıl firat_kilic
Ne dediğini bilmeyen, gerizekalı. Önce Avrupa hayranlığını bırak, milletperver ol.
Sonra Sen kim tanrı ile insanı eş tutmak kim? Önce sormak istiyorum senin tanrın kim? Az çok İncil, Tevrat okumuşlar bilir bu ağızdan misyonerler konuşur!
Forumda sağ sol çatışması gördük de misyonerlik faaliyeti yapanlar başladı...
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mcrew 2 yıl firat_kilic
gmt+3 le kabin yasağını nasıl ilişkilendirdin merak ediyorum doğrusu
bir de bir şey soracağım
ortadoğu ortadoğu diyoruz
bugün birleşik arap emirlikleri gelse.
al sana pasaport. Gel bizim vatandaşımız ol Dubai'de yaşa dese. Kabul eder misin etmez misin?
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sistemli adam 2 yıl
Konuyu amerikalı ve ingilizler basmış.
En çok artı alan mesaja bak, insan utanıyor.
Ülkeye düşman girse bunlar omuzlarına alırlar.
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V4LKyR 2 yıl
Bir terör örgütü biter, diğeri başlar. Bunların hepsi önceden yazılmış, çizilmiş, hesaplanmış. Talihsiz yorumlar yapıp kendi ülkenizi küçük düşürmeyin.
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flowerhorn 2 yıl
THY gibi bir firmaya sahip olduğumuz için çok şanslıyız
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okan_cehapelioglu 2 yıl
hacı hoca torpili olanı hostes yapmışlar tiplere bak hele
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O40 2 yıl VirgilSollozzo
VirgilSollozzo
Aglayacaginiza, sizlayacaginiza oturun da neden bu hale dustugumuzu, Turkiye'nin artik neden bir teror ulkesi olarak goruldugunu anlamaya ve imajimizin duzeltilmesi icin neler yapabileceginiz konusunda kafa patlatin. Twitter'dan, Face'den yorum yazmakla olmaz bu isler.
Sirf suriye'deki rejim degissin diye dunya'nin 4 bir tarafindan gelen teroristlerin Turkiye uzerinden Suriye'ye - Irak'a filan gectiklerini bilmedigimizi mi saniyorsunuz? Hadi biz malum medya yuzunden ulkenin kotu yanlari hakkinda en ufak bir bilgi sahibi olamiyoruz, biz fikirsisiz diye dunya'nin geri kalaninin ulkemizde yasanan olaylar hakkinda bilgileri olmadigini mi saniyorsunuz?
'' Acik sinir '' , '' Ne olursan ol gel '' politikaniz Turkiye'ye her anlamda zarar verdi. Multeci kiliginda gelen teroristlerle doldurdunuz ulkeyi ve simdi de sizin beceriksizliginizin faturasini biz oduyoruz.
Tu kaka bati, hacli bati, nazi bati diye EVET oyu kasmaya benzemiyormus di mi?

Adamın içine hüsnü bozkurt kaçmış
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kadirirdem 2 yıl
Güzel bir olay olmuş tebrikler THY...
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