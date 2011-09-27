T-Mobile, Windows Phone Mango'lu HTC Radar 4G'yi duyurdu

T-Mobile bugün, 1.5 GHz çift çekirdekli işlemci ile 4.3-inç qHD dokunmatik ekranı bir araya getiren Amaze 4G'nin yanısıra Radar 4G modelinin basın duyurusunu yaptı.

4G ağı desteği dışında eylül ayının başında duyurulan Radar ile aynı teknik özellikleri paylaşan Radar 4G, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 işlemci, Adreno 205 grafik birimi ve 512 MB RAM desteğini arkasına almış durumda. Akıllı telefonun dikkat çeken diğer özellikleri arasında;



3.8-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik S-LCD ekran

3.5 mm kulaklık girişi

8 GB dahili flash bellek

5 megapiksel kamera, LED flaş, otomatik odaklama

720p video kaydı



Görüntülü konuşma için VGA ön kamera

Wi-Fi 802.11n

Bluetooth 2.1 + A2DP

GPS

1520 mAh batarya bulunuyor. T-Mobile fiyatla ilgili açıklama yapmadı. Ancak akıllı telefon tahmin edileceği üzere 2 yıllık sözleşme dahilinde satılacaktır.



http://newsroom.t-mobile.com/articles/htc-radar-4g