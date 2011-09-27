T-Mobile, Windows Phone Mango'lu HTC Radar 4G'yi duyurdu

Haber Editörü
T-Mobile bugün, 1.5 GHz çift çekirdekli işlemci ile 4.3-inç qHD dokunmatik ekranı bir araya getiren Amaze 4G'nin yanısıra Radar 4G modelinin basın duyurusunu yaptı.
4G ağı desteği dışında eylül ayının başında duyurulan Radar ile aynı teknik özellikleri paylaşan Radar 4G, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 işlemci, Adreno 205 grafik birimi ve 512 MB RAM desteğini arkasına almış durumda. Akıllı telefonun dikkat çeken diğer özellikleri arasında;
- 3.8-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik S-LCD ekran
- 3.5 mm kulaklık girişi
- 8 GB dahili flash bellek
- 5 megapiksel kamera, LED flaş, otomatik odaklama
- 720p video kaydı
- Görüntülü konuşma için VGA ön kamera
- Wi-Fi 802.11n
- Bluetooth 2.1 + A2DP
- GPS
- 1520 mAh batarya
bulunuyor. T-Mobile fiyatla ilgili açıklama yapmadı. Ancak akıllı telefon tahmin edileceği üzere 2 yıllık sözleşme dahilinde satılacaktır.
http://newsroom.t-mobile.com/articles/htc-radar-4g Yorum Yaz Paylaş Tweetle
birde 5 mp den kurtulmalarının zamanı geldi bence
tasarım konusunda çok güzel bence dayanıklı ve renk uyumu muhteşem
Malum mikrosof daha hafıza kartı desteğini getirmedi henüz :D
koymak zorunda gibi şuan