T-Mobile logolu HTC Amaze 4G'nin basın görselleri ortaya çıktı

Haber Editörü
Önümüzdeki bir kaç hafta içinde resmi lansmanının gerçekleştirileceği tahmin edilen HTC Amaze 4G'nin basın görselleri Cell Phone Signal tarafından ortaya çıkarıldı.
Üzerindeki T-Mobile logosuyla dikkat çeken ve myTouch 4G'nin yeni varisi olacağı belirtilen Amaze 4G, gelen bilgilere göre 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alıyor. Android 2.3 işletim sistemini ve yenilenen Sense 3.5 arayüzünü kullanan akıllı telefonda, 4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik ekran ile Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS üçlüsü bulunuyor.
Bu bilgilere ek olarak Amaze 4G'nin ön yüzünde 2 megapiksel, arka yüzünde ise 8 megapiksel kameranın konumlandırıldığı dile getirilmekte. Ana kameraya loş mekanlarda çekim için çift LED flaş eşlik ediyor.
http://www.cellphonesignal.com/exclusive-first-official-pictures-of-the-htc-amaze-4g-for-t-mobile-usa/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
üncelikle 1.cisi tamamen diğer htc'lerden farklı kılan estetiği ve görünümüdür!
SENSATİON
dahili hafıza 4 GB, 1 GB rom,768 MB RAM
CPU: 1.2 GHz dual-core işlemci, Adreno 220 GPU
8 MP, 3264 x 2448 piksel,çift-LED flaş video 1080p@30fps, ikinci VGA kamera
Standart Pil, Li-Ion 1520 mAh
3g HSDPA, 14 Mbps;
Wi-Fi 802.11 a/b/g, DLNA,
AMAZE
dahili hafıza 16, 1,GB rom, 1,GB RAM
CPU: 1.5 GHz dual-core işlemci, Adreno 220 GPU
8 MP, 3264 x 2448 piksel,çift-LED flaş,
ikinci 2 MP,kamera
Standart Pil, Li-Ion 1730 mAh
3g 4g HSDPA, 42 Mbps;
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA,
T-Mobile USA'da kendi musterilerine satacak.
Daha once HD2'de de benzer bir strateji gormustuk.
Bu, sebeke saglayici icin, onlarin talepleri dogrultusunda hazirlanmis bir model. Amerika'da bunlardan "zibil" gibi var. Sprint ve Verizone'a ozel hemen hemen ayni segmentte bir cok telefon mevcut.