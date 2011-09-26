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T-Mobile logolu HTC Amaze 4G'nin basın görselleri ortaya çıktı

7 yıl
13,3b
1
8
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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T-Mobile logolu HTC Amaze 4G'nin basın görselleri ortaya çıktı
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Önümüzdeki bir kaç hafta içinde resmi lansmanının gerçekleştirileceği tahmin edilen HTC Amaze 4G'nin basın görselleri Cell Phone Signal tarafından ortaya çıkarıldı.
Üzerindeki T-Mobile logosuyla dikkat çeken ve myTouch 4G'nin yeni varisi olacağı belirtilen Amaze 4G, gelen bilgilere göre 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alıyor. Android 2.3 işletim sistemini ve yenilenen Sense 3.5 arayüzünü kullanan akıllı telefonda, 4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik ekran ile Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS üçlüsü bulunuyor.
Bu bilgilere ek olarak Amaze 4G'nin ön yüzünde 2 megapiksel, arka yüzünde ise 8 megapiksel kameranın konumlandırıldığı dile getirilmekte. Ana kameraya loş mekanlarda çekim için çift LED flaş eşlik ediyor.
T-Mobile logolu HTC Amaze 4G'nin basın görselleri ortaya çıktı
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http://www.cellphonesignal.com/exclusive-first-official-pictures-of-the-htc-amaze-4g-for-t-mobile-usa/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
slm ark bakıyorum herkes htc sensation ve amaze arasında fark görmeyecek kadar yok diyor.!
üncelikle 1.cisi tamamen diğer htc'lerden farklı kılan estetiği ve görünümüdür!
SENSATİON
dahili hafıza 4 GB, 1 GB rom,768 MB RAM
CPU: 1.2 GHz dual-core işlemci, Adreno 220 GPU
8 MP, 3264 x 2448 piksel,çift-LED flaş video 1080p@30fps, ikinci VGA kamera
Standart Pil, Li-Ion 1520 mAh
3g HSDPA, 14 Mbps;
Wi-Fi 802.11 a/b/g, DLNA,

AMAZE
dahili hafıza 16, 1,GB rom, 1,GB RAM
CPU: 1.5 GHz dual-core işlemci, Adreno 220 GPU
8 MP, 3264 x 2448 piksel,çift-LED flaş,
ikinci 2 MP,kamera
Standart Pil, Li-Ion 1730 mAh
3g 4g HSDPA, 42 Mbps;
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA,
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TearsForFears 7 yıl
Sürekli telefon sürekli telefon.Bıktım telefon haberi görmekten.Aynı donanımı isim değiştirerek yeni model diye elimize veriyorlar.Adam gibi yap tek çekirdekli ve iki çekirdekli olmak üzere 2 model tüm ülkelere gönder destek ver yazılımını güncelle emin ol daha çok satacaksın.
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artcraft35 7 yıl
tasarım pek hoşuma gitmedi
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Python 7 yıl
Sensation'dan donanım olarak biraz hallicesi olmuş,HSPA + up to 42 Mbps olacağı söylenmiş büyük bir ihtimal 4g iletişim ağlarına desteğini sunacak
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Lepanto 7 yıl
Sensation'dan pek bir farkı yok, ne gerek vardı ki şimdi buna?
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ZZ RAT 7 yıl
Bu t-Mobile'in telefonu olacak sanirim,
T-Mobile USA'da kendi musterilerine satacak.
Daha once HD2'de de benzer bir strateji gormustuk.
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Barlas 7 yıl Lepanto
Lepanto
Sensation'dan pek bir farkı yok, ne gerek vardı ki şimdi buna?

Bu, sebeke saglayici icin, onlarin talepleri dogrultusunda hazirlanmis bir model. Amerika'da bunlardan "zibil" gibi var. Sprint ve Verizone'a ozel hemen hemen ayni segmentte bir cok telefon mevcut.
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