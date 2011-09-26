T-Mobile logolu HTC Amaze 4G'nin basın görselleri ortaya çıktı

Önümüzdeki bir kaç hafta içinde resmi lansmanının gerçekleştirileceği tahmin edilen HTC Amaze 4G'nin basın görselleri Cell Phone Signal tarafından ortaya çıkarıldı.



Üzerindeki T-Mobile logosuyla dikkat çeken ve myTouch 4G'nin yeni varisi olacağı belirtilen Amaze 4G, gelen bilgilere göre 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alıyor. Android 2.3 işletim sistemini ve yenilenen Sense 3.5 arayüzünü kullanan akıllı telefonda, 4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik ekran ile Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS üçlüsü bulunuyor.



Bu bilgilere ek olarak Amaze 4G'nin ön yüzünde 2 megapiksel, arka yüzünde ise 8 megapiksel kameranın konumlandırıldığı dile getirilmekte. Ana kameraya loş mekanlarda çekim için çift LED flaş eşlik ediyor.



http://www.cellphonesignal.com/exclusive-first-official-pictures-of-the-htc-amaze-4g-for-t-mobile-usa/