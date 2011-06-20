T-Mobile tarafından satışa sunulacak HTC myTouch 4G Slide kameralara yakalandı

HTC'nin uzun süredir üzerinde konuşulan ve T-Mobile tarafından satışa sunulacak olan modeli myTouch 4G Slide kameralara yakalandı.

Oval hatlarıyla ve 4-satır QWERTY klavye donanımıyla ön plana çıkan myTouch 4G Slide, söylentilere göre T-Mobile'ın 4G ağıyla uyumlu çalışabilecek, çift çekirdekli işlemciden - 768 MB RAM'den güç alacak (işlemcide Qualcomm ile işbirliğine gidilmiş olabilir) ve Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümünü kullanacak.



3.7-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekranla geleceği söylenen telefonun arka kısmında 8 megapiksel kamera konumlandırılmış. Kameraya loş mekanlarda çekim için çift led flaş ve otomatik odaklama özelliği eşlik ediyor.

Son olarak HTC'nin Sense 3.0 arayüzüyle gelecek akıllı telefonun ne zaman tüketicilerle buluşacağı henüz bilinmiyor.

