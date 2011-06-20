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T-Mobile tarafından satışa sunulacak HTC myTouch 4G Slide kameralara yakalandı

7 yıl
8,7b
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3
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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T-Mobile tarafından satışa sunulacak HTC myTouch 4G Slide kameralara yakalandı
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HTC'nin uzun süredir üzerinde konuşulan ve T-Mobile tarafından satışa sunulacak olan modeli myTouch 4G Slide kameralara yakalandı.
Oval hatlarıyla ve 4-satır QWERTY klavye donanımıyla ön plana çıkan  myTouch 4G Slide, söylentilere göre T-Mobile'ın 4G ağıyla uyumlu çalışabilecek, çift çekirdekli işlemciden - 768 MB RAM'den güç alacak (işlemcide Qualcomm ile işbirliğine gidilmiş olabilir) ve Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümünü kullanacak.
3.7-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekranla geleceği söylenen telefonun arka kısmında 8 megapiksel kamera konumlandırılmış. Kameraya loş mekanlarda çekim için çift led flaş ve otomatik odaklama özelliği eşlik ediyor.
Son olarak HTC'nin Sense 3.0 arayüzüyle gelecek akıllı telefonun ne zaman tüketicilerle buluşacağı henüz bilinmiyor.
T-Mobile tarafından satışa sunulacak HTC myTouch 4G Slide kameralara yakalandı
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T-Mobile tarafından satışa sunulacak HTC myTouch 4G Slide kameralara yakalandı
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akçayelektronik 7 yıl
classıc modelını kullanıyorum bır yıldır ve cok memnunum ozellıkle pıl performasından.onumuzdekı haftalarda benden temın edebılırsınız bu cıhazı. kesınlıkle tavsıye edıyorum cıhazımın devamı
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Bl00dyHell 7 yıl
Fiziksel klavyeli telefonların görünümünü sevemedim bir türlü.
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max_style 7 yıl
logo kaldırılıp ekran uzatılsa sanki daha iyi olurmuş logoyuda bi yere sıkıştırılır canım nolcak:)
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