TRON'un kurucusu Justin Sun, BitTorrent'i satın alıyor

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Geçtiğimiz yıl eylül ayında 70 milyon dolar değerinde kripto para satışı gerçekleştirerek ICO sürecini tamamlayan TRON, TRX kısaltmasıyla borsalarda işlem görmeye başlamış ve kripto para piyasasının en gözde oyuncularından biri olmayı başarmıştı. TRX halihazırda 4.6 milyar dolarlık piyasa değeriyle dikkat çekerken TRON ekibi şu sıralar yoğun bir çalışma yürütüyor zira 31 Mayıs tarihinde TRON, Ethereum Blockchaini'ni terk edip kendi Blockchain tabanını kullanmaya başlayacak. Öte yandan TRON'un kurucusu Justin Sun da TRON'un amacına ulaşması için son derece önemli olan bir satın almayı tamamlamak üzere.





BitTorrent'i satın alacak

TorrentFreak'in haberine göre Justin Sun, 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip torrent istemcisi uTorrent ile tanınan BitTorrent'i satın almak için son hazırlıklarını tamamlıyor. Geniş bir kullanıcı kitlesine rağmen son yıllarda yeterli yatırıma ulaşamayan BitTorrent'in, mali açıdan zor günler geçirdiği belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl yeni bir kurumsal kimliğe bürünmek adına isim değişikliğine giden ve artık resmi adı Rainberry olan BitTorrent ile TRON'un, merkezi olmayan internet amacına bir adım daha yaklaşması mümkün.





Justin Sun iddialarla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmazken BitTorrent tarafından gelen ilk açıklama görüşmelerin sürdüğü ancak anlaşmanın detaylarının henüz tamamen belirlenmediği yönünde. Tabi merkeziyetçi olmayan yapıya yönelik benzer amaçlar güden TRON ve BitTorrent'in yakınlaşması heyecan uyandırsa da aslında Justin Sun daha önce de BitTorrent'i satın alma girişiminde bulunmuştu. Geçen yıldan beri BitTorrent'le satın alma görüşmeleri sürdüren Sun, bu yılın başında BitTorrent'in, görüşmelere aykırı olarak, diğer potansiyel alıcılarla da iletişime geçmesi üzerine BitTorrent'e dava bile açmıştı ancak mahkeme, Sun'ın kısıtlama talebini reddetmişti.





Satın almaya yönelik olumlu gelişme TRX'in değerinde ise henüz beklenilen etkiyi yaratabilmiş değil. Piyasa değeri itibariyle en büyük dokuzuncu kripto para birimi olan TRX, piyasadaki genel düşüşe paralel olarak son iki günde yüzde 8 civarında değer kaybetti ve şu sıralar 0.07$ seviyesinde işlem görüyor.

https://cointelegraph.com/news/tron-founder-reportedly-acquiring-bittorrent-inc