TRON'un kurucusu Justin Sun, BitTorrent'i satın alıyor

BitTorrent'i satın alacak
TorrentFreak'in haberine göre Justin Sun, 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip torrent istemcisi uTorrent ile tanınan BitTorrent'i satın almak için son hazırlıklarını tamamlıyor. Geniş bir kullanıcı kitlesine rağmen son yıllarda yeterli yatırıma ulaşamayan BitTorrent'in, mali açıdan zor günler geçirdiği belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl yeni bir kurumsal kimliğe bürünmek adına isim değişikliğine giden ve artık resmi adı Rainberry olan BitTorrent ile TRON'un, merkezi olmayan internet amacına bir adım daha yaklaşması mümkün.
Justin Sun iddialarla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmazken BitTorrent tarafından gelen ilk açıklama görüşmelerin sürdüğü ancak anlaşmanın detaylarının henüz tamamen belirlenmediği yönünde. Tabi merkeziyetçi olmayan yapıya yönelik benzer amaçlar güden TRON ve BitTorrent'in yakınlaşması heyecan uyandırsa da aslında Justin Sun daha önce de BitTorrent'i satın alma girişiminde bulunmuştu. Geçen yıldan beri BitTorrent'le satın alma görüşmeleri sürdüren Sun, bu yılın başında BitTorrent'in, görüşmelere aykırı olarak, diğer potansiyel alıcılarla da iletişime geçmesi üzerine BitTorrent'e dava bile açmıştı ancak mahkeme, Sun'ın kısıtlama talebini reddetmişti.
Satın almaya yönelik olumlu gelişme TRX'in değerinde ise henüz beklenilen etkiyi yaratabilmiş değil. Piyasa değeri itibariyle en büyük dokuzuncu kripto para birimi olan TRX, piyasadaki genel düşüşe paralel olarak son iki günde yüzde 8 civarında değer kaybetti ve şu sıralar 0.07$ seviyesinde işlem görüyor.
https://cointelegraph.com/news/tron-founder-reportedly-acquiring-bittorrent-inc Yorum Yaz Paylaş Tweetle
buradan ön kayıt yapabilirisniz --->https://bovsan.com/?ref=elv67419
.Açıklama.
Ön kayıt aşaması ile toplamış olduğunuz bonus Ethereum'ları borsamız faaliyete geçtiğinde kullanabileceksiniz.