Yeni Tron filminin çekimlerine başlandı

Tam Boyutta Gör Bir yazılım mühendisinin kendi yarattığı dijital dünyanın içine çekildiği ilgi çekici hikâyesilye akıllarda yer eden bilim-kurgu klasiği Tron, zamanla koca bir franchise yarattı. Çizgi romanlardan video oyunlara pek çok farklı esere kaynaklık eden Tron, 2010 yılında bir devam filmine de kavuştu ama bu devam filmi beklentilerin çok altında kaldı. Ancak bu hayal kırıklığı franchise'ın fişini çekmeye yetmedi. Nitekim yakında yeni bir Tron filmi sinemaseverlerle buluşacak.

Uzun yıllardır hazırlık aşamasında olan, ancak ön hazırlık sürecinde yaşanan sıkıntılar sebebiyle bir türlü hayata geçirilemeyen yeni Tron filmi, nihayet gerçeğe dönüşüyor. Tron: Ares adını taşıyan yeni filmin çekimlerine dün başlandı. Filmin yönetmen koltuğunda oturan Joachim Rønning, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla çekimlere başlandığını resmen duyurdu.

Tron: Ares, Gerçek Dünyaya Adım Atan Bir Yazılımı Takip Edecek

Hazırlık aşamasındayken birkaç farklı ekip değiştiren filmin sinemalara gelecek bu son hâlinde, başrolde Jared Leto'yu izleyeceğiz. Oyuncu kadrosunda Leto'ya Greta Lee, Evan Peters, Cameron Monaghan ve Jodie Turner-Smith eşlik edecek.

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İlk Tron filmi, Jeff Bridges'ın hayat verdiği Kevin Flynn'in dijital dünyanın içine çekilmesini anlatıyordu. 2010 yapımı devam filmi Tron: Legacy de aynı formülü uyguladı fakat bu kez hikâyenin merkezine Kevin'ın oğlunu koydu. Tron: Ares ise bu hikâyeyi tersine çevirecek. Bu kez gerçek hayattan bir kişinin dijital dünyanın içine dalmasını değil, Ares adlı bir yazılımın gerçek dünyaya ilk adımını atmasını izleyeceğiz. En azından şu ana kadar ortaya çıkan birkaç ufak bilgi kırıntısından edinilen izlenim bu yönde.

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