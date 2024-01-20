Yeni Tron filminin çekimlerine başlandı

Uzun yıllardır hazırlık aşamasında olan, ancak ön hazırlık sürecinde yaşanan sıkıntılar sebebiyle bir türlü hayata geçirilemeyen yeni Tron filmi, nihayet gerçeğe dönüşüyor. Tron: Ares adını taşıyan yeni filmin çekimlerine dün başlandı. Filmin yönetmen koltuğunda oturan Joachim Rønning, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla çekimlere başlandığını resmen duyurdu.
Tron: Ares, Gerçek Dünyaya Adım Atan Bir Yazılımı Takip Edecek
Hazırlık aşamasındayken birkaç farklı ekip değiştiren filmin sinemalara gelecek bu son hâlinde, başrolde Jared Leto'yu izleyeceğiz. Oyuncu kadrosunda Leto'ya Greta Lee, Evan Peters, Cameron Monaghan ve Jodie Turner-Smith eşlik edecek.
İlk Tron filmi, Jeff Bridges'ın hayat verdiği Kevin Flynn'in dijital dünyanın içine çekilmesini anlatıyordu. 2010 yapımı devam filmi Tron: Legacy de aynı formülü uyguladı fakat bu kez hikâyenin merkezine Kevin'ın oğlunu koydu. Tron: Ares ise bu hikâyeyi tersine çevirecek. Bu kez gerçek hayattan bir kişinin dijital dünyanın içine dalmasını değil, Ares adlı bir yazılımın gerçek dünyaya ilk adımını atmasını izleyeceğiz. En azından şu ana kadar ortaya çıkan birkaç ufak bilgi kırıntısından edinilen izlenim bu yönde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.