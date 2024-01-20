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    Yeni Tron filminin çekimlerine başlandı

    Bilim-kurgu klasiği Tron'un hikâyesini devam ettirecek olan Tron: Ares filminin çekimlerine başlandı. Joachim Rønning'in yöneteceği yeni filmin başrolünde ünlü oyuncu Jared Leto var.
    Tron 3'ün çekimlerine başlandı Tam Boyutta Gör
    Bir yazılım mühendisinin kendi yarattığı dijital dünyanın içine çekildiği ilgi çekici hikâyesilye akıllarda yer eden bilim-kurgu klasiği Tron, zamanla koca bir franchise yarattı. Çizgi romanlardan video oyunlara pek çok farklı esere kaynaklık eden Tron, 2010 yılında bir devam filmine de kavuştu ama bu devam filmi beklentilerin çok altında kaldı. Ancak bu hayal kırıklığı franchise'ın fişini çekmeye yetmedi. Nitekim yakında yeni bir Tron filmi sinemaseverlerle buluşacak.

    Uzun yıllardır hazırlık aşamasında olan, ancak ön hazırlık sürecinde yaşanan sıkıntılar sebebiyle bir türlü hayata geçirilemeyen yeni Tron filmi, nihayet gerçeğe dönüşüyor. Tron: Ares adını taşıyan yeni filmin çekimlerine dün başlandı. Filmin yönetmen koltuğunda oturan Joachim Rønning, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla çekimlere başlandığını resmen duyurdu.

    Tron: Ares, Gerçek Dünyaya Adım Atan Bir Yazılımı Takip Edecek

    Hazırlık aşamasındayken birkaç farklı ekip değiştiren filmin sinemalara gelecek bu son hâlinde, başrolde Jared Leto'yu izleyeceğiz. Oyuncu kadrosunda Leto'ya Greta Lee, Evan Peters, Cameron Monaghan ve Jodie Turner-Smith eşlik edecek.

    İlk Tron filmi, Jeff Bridges'ın hayat verdiği Kevin Flynn'in dijital dünyanın içine çekilmesini anlatıyordu. 2010 yapımı devam filmi Tron: Legacy de aynı formülü uyguladı fakat bu kez hikâyenin merkezine Kevin'ın oğlunu koydu. Tron: Ares ise bu hikâyeyi tersine çevirecek. Bu kez gerçek hayattan bir kişinin dijital dünyanın içine dalmasını değil, Ares adlı bir yazılımın gerçek dünyaya ilk adımını atmasını izleyeceğiz. En azından şu ana kadar ortaya çıkan birkaç ufak bilgi kırıntısından edinilen izlenim bu yönde.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 4 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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