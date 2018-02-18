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TROY ve Evrencan Gündüz bu toprakların seslerini keşfetmeye devam ediyor

Evrencan ve Uzaylılar adlı albümü ile beğeni toplayan genç sanatçı Evrencan Gündüz, geçen yıldan bu yana türkülerimizi kendi yorumuyla seslendirmeye devam ediyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından, Türkiye bankacılık ve finans sektörünün ortak çabalarıyla 2016'da hayata geçirilen ödeme yöntemi TROY ile genç sanatçı Evrencan Gündüz'ün birlikte çıktıkları türkü yolculuğu devam ediyor.

Bu torakların sesleri

Geçen yıl bu toprakların ortak değerlerini keşfetmek amacıyla TROY platformu ve genç sanatçı Evrencan Gündüz ortaklığında başlatılan Bu Toprakların Sesleri kapsamında canlı performansla türkülerimiz yeniden hayat buluyor.

Ayrıca Bkz. "iPhone gözüyle İstanbul’un sokak kedileri"

Blues ve caz esintilerini türkülerimiz ile harmanlayarak yenilikçi yorumlar yapan Evrencan Gündüz, geçen yıl Çalın Davulları ve Vardar Ovası türkülerini canlı performansla seslendirmişti. Serinin üçüncü türküsü Iğdır'ın Al Alması oldu.

Çekimlerinin Maçka Demokrasi Parkı'nda yapıldığı Iğdır'ın Al Alması türküsünü Evrencan Gündüz yine canlı performansla yorumladı.



 

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Kefelon 1 yıl en beğenilen
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yazmak zor olmasa gerek...
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Xloud 1 yıl
Troy şey değil mi ya bu topraklarda üretilen şeyleri satan insanların yurtdışı satışını engelleyen firma paypallı kapattırıp...
1 Yanıt Yanıtla +8
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iriboyun 1 yıl
Troy hakkında bir bilgim yok, bu konuda bilgisi olanlar yazacaktır da ama Evrencan Gündüz'ün müziği hakikaten güzelmiş yeni keşfettim ellerine gönlüne sağlık Evrencan.
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Xloud 1 yıl
Troy şey değil mi ya bu topraklarda üretilen şeyleri satan insanların yurtdışı satışını engelleyen firma paypallı kapattırıp...
1 Yanıt Yanıtla +8
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Rachsuchtig 1 yıl Xloud
Troy Ile Paypal ne alaka? Ikisi benzer sistemler olsa evet haklısın derdim de
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Kefelon 1 yıl en beğenilen
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yazmak zor olmasa gerek...
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