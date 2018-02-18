TROY ve Evrencan Gündüz bu toprakların seslerini keşfetmeye devam ediyor

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından, Türkiye bankacılık ve finans sektörünün ortak çabalarıyla 2016'da hayata geçirilen ödeme yöntemi TROY ile genç sanatçı Evrencan Gündüz'ün birlikte çıktıkları türkü yolculuğu devam ediyor.

Bu torakların sesleri

Geçen yıl bu toprakların ortak değerlerini keşfetmek amacıyla TROY platformu ve genç sanatçı Evrencan Gündüz ortaklığında başlatılan Bu Toprakların Sesleri kapsamında canlı performansla türkülerimiz yeniden hayat buluyor.

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Blues ve caz esintilerini türkülerimiz ile harmanlayarak yenilikçi yorumlar yapan Evrencan Gündüz, geçen yıl Çalın Davulları ve Vardar Ovası türkülerini canlı performansla seslendirmişti. Serinin üçüncü türküsü Iğdır'ın Al Alması oldu.

Çekimlerinin Maçka Demokrasi Parkı'nda yapıldığı Iğdır'ın Al Alması türküsünü Evrencan Gündüz yine canlı performansla yorumladı.





