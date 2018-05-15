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TSK personeli için emniyetli cep telefonu üretilecek

Türk Silah Kuvvetleri (TSK), personelinin emniyetli iletişim kurması amacıyla kriptolu iletişim yeteneğine sahip ceo telefonu üretecek. Projenin planlama çalışmaları başladı.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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TSK personeli için emniyetli cep telefonu üretilecek
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Türk Silah Kuvvetleri (TSK) personelinin güvenli iletişim kurması için “Emniyetli Cep Telefonu Projesi”nin hayata geçirilmesi planlanıyor.


Proje kapsamında TSK personelinin emniyetli şekilde sesli ve görüntülü görüşme yapabileceği aynı zamanda grup mesajlaşması ve konum paylaşma imkânı tanıyan cep telefonları üretilecek.

Yeni projeye yönelik planlama çalışmaları başlatıldı. Telefonlar, kriptolu iletişim yeteneğine sahip olacak. Aynı zamanda telefonla birlikte güvenli bir haberleşme uygulamasının kullanılması planlanıyor.

TSK tarafından sıklıkla kullanılan uydu telefonlarının iletişim güvenliği için de “Emniyetli Uydu Telefonu Projesi"nin de hayata geçirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında, harekat icra edilen birliklere, coğrafyadan bağımsız olarak emniyetli ve sürekli bir muhabere ortamı temin edilmesi amaçlanıyor. Emniyetli uydu telefonlarının seri üretimi de projedeki bir diğer hedef olarak dikkati çekiyor.


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-MoDeStUs- 1 yıl
Şimdiden gözümde canlanıyor.xxx cemaati sızma operasyonlarında tüm iletişimi yaptırılan özel telefonlar üzerinden konuşmaları dinlemeye aldı.
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simbolmina 1 yıl en beğenilen
TSK Personelleri değil, personeli.
Kripto telefon pek ala yapılabilir. Kriptolama çiplerini Aselsan 20 yıldır üretiyor zaten, telefona ekler olur biter. Hiç olmadı özelleştirilmiş bir rom bile normal telefondan kat kat güvenli olabilir ama bu kolay iş olduğu anlamına gelmiyor.
TSK Personelleri değil, personeli.Kripto telefon pek ala yapılabilir. Kriptolama çiplerini Aselsan 20 yıldır üretiyor zaten, telefona ekler olur biter. Hi...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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XFalconX 1 yıl
aslında mesajlaşma da tamamen özel olmalı ve onun da serverleri tamamen türkiye de olursa imkansız gibi bişe olur görülmesi polis ve askerlerimiz istediği gizliliği sağlamış olurlar
Daha iyi yarınlara 🇹🇷
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ufuk172 1 yıl
Olay aslında devletin askerin yularini tutma projesi. Bu şekilde zor dinliyoruz. Kendi telefonumuzu dagitalim , otomatik hepsi takip edilsin modunda. Haksız da değil. Ama zaten ipnelik yapacak adam ikinci telefonu sol cebine koyar devam eder.
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10ff 1 yıl
allah askerimizi polisimizi korusun. bu devlete hakkimi helal ettigim tek vergi, mehmetcigimize dönen vergidir. onun disinda hepsi haram olsun.
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dış kapının iç mandalı 1 yıl
Lan asker, genelkurmay başkanının yanında selfie çekiyor bu ülkede

Askerden geleli 5 ay falan oldu. Ben dahil herkesin elinde akıllı telefon.
Liselerde dağıtılan tabletler gibi olmazsa bir şey bilmiyorum.
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esmerbuyucu 1 yıl
"ceo telefonu"
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firat_kilic 1 yıl
Mesela TSK neden bankamatik atm-parakartı sistemleri üretmiyor? Neden TSK sivil-elektrikli araç üretmiyor? x+n...
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firat_kilic 1 yıl
TSK ülkeye para getirecek küçük silahlar ihraç etmelidir. Silah olarak sayabileceğimiz üretim ekonomidir. Bu ekmekten sebze meyve ihracatını da kapsar. Bunlar günlük tüketilen ürünlerdir. Silah denen şey sadece tabanca tüfek helikopter vs değildir.
İnterneti amerikan Pentagonu kurmuştur. Ülkesine getirdiği kazanç bellidir. Sanal uzay ve içindekiler.
TSK oyuncaktan işleri geçmesi lazım. Gerçek askeri görüş ülkeyi diriltebilir. Tabi eğer izin verilir o hedefe yön-lendirilir ise..
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firat_kilic 1 yıl
TSK önce quantum bilgisayar yapsın ! O kriptoları çözmek quantum bilgisayarı olana kolay... google bile çözer...
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cengiz4565 1 yıl
dağda çekecek mi?
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tosuntosun 1 yıl
olayın birçok milli tarafı var
tabiki öncelikle kendi askeri gücümüzün veri akışını sağlamak.
akabinde ise bunu benzer yapıda diğer askeri alanlarda satışı da var
şimdi bu tür tlf lar maalesef gsm firmaları üzerinden olmaz. devlete ait özel MİLLİ uydu bağlantıları ile olur.
resimde kullanılan bir cihaz kadar da ufak olmaz
mimarisi veya cpu mantığı bir şekilde hal edilir. asıl konu veri güvenliği ki ister hava ister kablolu iletişimde bir sürü sniffer metodu mevcut. tcp verilerinde data nın bir başkası tarafından görüntülenip görüntülenmediği bilgisi yer alıyor. burda kripto devreye girmesi gerek ki kodu yazan ve satan tabiki rahatlıkla çözer
burda ülkeye ait uyduların mimarisi ve şifreleme tekniklerinin yapılandırılması
bende büyük bir merak ile aselsan gibi milli bir firmamızın çalışmasını bekliyorum
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