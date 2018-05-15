TSK personeli için emniyetli cep telefonu üretilecek

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Türk Silah Kuvvetleri (TSK) personelinin güvenli iletişim kurması için “Emniyetli Cep Telefonu Projesi”nin hayata geçirilmesi planlanıyor.





Proje kapsamında TSK personelinin emniyetli şekilde sesli ve görüntülü görüşme yapabileceği aynı zamanda grup mesajlaşması ve konum paylaşma imkânı tanıyan cep telefonları üretilecek.

Yeni projeye yönelik planlama çalışmaları başlatıldı. Telefonlar, kriptolu iletişim yeteneğine sahip olacak. Aynı zamanda telefonla birlikte güvenli bir haberleşme uygulamasının kullanılması planlanıyor.

TSK tarafından sıklıkla kullanılan uydu telefonlarının iletişim güvenliği için de “Emniyetli Uydu Telefonu Projesi"nin de hayata geçirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında, harekat icra edilen birliklere, coğrafyadan bağımsız olarak emniyetli ve sürekli bir muhabere ortamı temin edilmesi amaçlanıyor. Emniyetli uydu telefonlarının seri üretimi de projedeki bir diğer hedef olarak dikkati çekiyor.

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