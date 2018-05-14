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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Aselsan’dan 1 milyar lirayı aşan sözleşme

Aselsan ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasında Savunma Amaçlı Haberleşme Sistemi Projesi için sözleşme imzalandı. Ayrıca Muhafız Silah Sistemi ihracatı yapılan ülkelere bir yenisi eklendi.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Aselsan’dan 1 milyar lirayı aşan sözleşme
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Aselsan ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) arasında Savunma Amaçlı Haberleşme Sistemi Projesine yönelik toplam bedeli 1 milyar lirayı aşan sözleşme imzalandı. Anlaşma, KAP’a yapılan açıklamayla duyuruldu.

Savunma Amaçlı Haberleşme Sistemi Projesi için imzalanan sözleşmenin toplam bedeli 608 milyon 500 bin TL ve 124 milyon 850 bin ABD Doları olarak açıklandı. Sözleşme kapsamında haberleşme sisteminin teslimatları 2018-2024 yılı arasında gerçekleştirilecek.

Silah sistemi ihracatı

Aselsan’dan yapılan bir başka açıklamaya göre Muhafız Silah Sistemi ihracatı yapılan ülkelere bir yenisi daha eklendi.


Bu kapsamda, bir Güney Asya ülkesinin milli savunma teknolojileri alanında hizmet veren kuruluşuyla Muhafız Silah Sistemi tedariki sözleşmesi imzalandı.

Otomatik hedef takip yeteneği, uzaktan komuta özelliği ve 30 milimetre silah gibi donanımlara sahip sistem, savaş gemileri, sahil güvenlik ve karakol botları, çıkarma gemileri ve diğer deniz platformlarına entegre edilebiliyor.


https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683475 Yorum Yaz
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bugatti1907 1 yıl en beğenilen
Az bile 250 milyon dolar yapmıyor bile.
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Ray Kurzweil 1 yıl
ASELSAN'a harcanan paraya zerre üzülmem. Helal-i hoş olsun.
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-KuTLuBeY- 1 yıl
Ülke içinde yapılan anlaşmayı sanki dışarıya ihraç etmişiz gibi haber yapmışsınız. Keşke habere ilk tıkladığımda ki heyecanım devam edebilseydi.. Elbette ki kendimize teknoloji üretmemiz de çok harika bir haber. Lakin ekonomi için ihraç şart.
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mavizamanda 1 yıl
Yazın bunu bir yere: Türkiye'nin 2030'a kadar olan SS ihtiyaçları ve açıkları çok önemli. 2030'a kadar bir çok sistem yerli olacak ve ayrıca yabancı şirketlerle ortak üretim olacak. Bu zamana kadar inşAllah içten bir hainlik ve dış bir savaş yaşamayız.
Bu süreçte;
1- Yılan Hikayesine dönen "Altay Tankı Seri Üretime" geçmiş olacak.
2- İngiliz şirketiyle %51 hak sahibi olarak TF-X uçağını uçurmuş olacağız.
3- 100 Adet F-35'ler yerini almış olacak.
4- Milgem kapsamında ve başka deniz gücü projeleri kapsamında donanmamız daha güçlü ve Milli olacak.
5- Genel Maksat helikopteri tasarımının pratiğe dökülmüş olarak görmekle beraber, Milli taaruz helikopteri sayısı ve projeleri artacak ATAK 2 gibi... Ayrıca S-70 helikopteri lisans altında yerli materyal ve donanımlarla T-70 modile yükselticek.
6- Milli haberleşme sistemleri'nin oranı dahada artacak.
7-Uzun menzilli satıhtan havaya hava savunma şemsiyesi güçlenmiş olacak. S-400 bunnu ilk adımı ardından Eurosam'la ortak üretim olacak ve Milli hava savunma füzeleri geliştirilmiş olacak.
Bunlar sadece görünanler. 2030 yılına kadar çok hasas bir zamandayız. 2030 yılında ve sonrasında çok güçlü bir altyapılı ordu olacak.
Not: Konuşmalarım siyasal içerikli değildir.
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Artunç 1 yıl
Göz bebeğimizsin Aselsan daha nice güzel anlaşmalara inşallah.
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bugatti1907 1 yıl en beğenilen
Az bile 250 milyon dolar yapmıyor bile.
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Ray Kurzweil 1 yıl
ASELSAN'a harcanan paraya zerre üzülmem. Helal-i hoş olsun.
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atilasat 1 yıl
hangi ülkeye dh?
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ardicli2000 1 yıl atilasat
SSM diyor. Yani iç pazara dönük bir anlaşma. TSK ya üretilecek.
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