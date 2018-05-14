Aselsan’dan 1 milyar lirayı aşan sözleşme

Savunma Amaçlı Haberleşme Sistemi Projesi için imzalanan sözleşmenin toplam bedeli 608 milyon 500 bin TL ve 124 milyon 850 bin ABD Doları olarak açıklandı. Sözleşme kapsamında haberleşme sisteminin teslimatları 2018-2024 yılı arasında gerçekleştirilecek.
Silah sistemi ihracatı
Aselsan’dan yapılan bir başka açıklamaya göre Muhafız Silah Sistemi ihracatı yapılan ülkelere bir yenisi daha eklendi.
Bu kapsamda, bir Güney Asya ülkesinin milli savunma teknolojileri alanında hizmet veren kuruluşuyla Muhafız Silah Sistemi tedariki sözleşmesi imzalandı.
Otomatik hedef takip yeteneği, uzaktan komuta özelliği ve 30 milimetre silah gibi donanımlara sahip sistem, savaş gemileri, sahil güvenlik ve karakol botları, çıkarma gemileri ve diğer deniz platformlarına entegre edilebiliyor.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683475 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu süreçte;
1- Yılan Hikayesine dönen "Altay Tankı Seri Üretime" geçmiş olacak.
2- İngiliz şirketiyle %51 hak sahibi olarak TF-X uçağını uçurmuş olacağız.
3- 100 Adet F-35'ler yerini almış olacak.
4- Milgem kapsamında ve başka deniz gücü projeleri kapsamında donanmamız daha güçlü ve Milli olacak.
5- Genel Maksat helikopteri tasarımının pratiğe dökülmüş olarak görmekle beraber, Milli taaruz helikopteri sayısı ve projeleri artacak ATAK 2 gibi... Ayrıca S-70 helikopteri lisans altında yerli materyal ve donanımlarla T-70 modile yükselticek.
6- Milli haberleşme sistemleri'nin oranı dahada artacak.
7-Uzun menzilli satıhtan havaya hava savunma şemsiyesi güçlenmiş olacak. S-400 bunnu ilk adımı ardından Eurosam'la ortak üretim olacak ve Milli hava savunma füzeleri geliştirilmiş olacak.
Bunlar sadece görünanler. 2030 yılına kadar çok hasas bir zamandayız. 2030 yılında ve sonrasında çok güçlü bir altyapılı ordu olacak.
Not: Konuşmalarım siyasal içerikli değildir.