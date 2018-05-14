Aselsan’dan 1 milyar lirayı aşan sözleşme

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Aselsan ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) arasında Savunma Amaçlı Haberleşme Sistemi Projesine yönelik toplam bedeli 1 milyar lirayı aşan sözleşme imzalandı. Anlaşma, KAP’a yapılan açıklamayla duyuruldu.

Savunma Amaçlı Haberleşme Sistemi Projesi için imzalanan sözleşmenin toplam bedeli 608 milyon 500 bin TL ve 124 milyon 850 bin ABD Doları olarak açıklandı. Sözleşme kapsamında haberleşme sisteminin teslimatları 2018-2024 yılı arasında gerçekleştirilecek.

Silah sistemi ihracatı

Aselsan’dan yapılan bir başka açıklamaya göre Muhafız Silah Sistemi ihracatı yapılan ülkelere bir yenisi daha eklendi.





Bu kapsamda, bir Güney Asya ülkesinin milli savunma teknolojileri alanında hizmet veren kuruluşuyla Muhafız Silah Sistemi tedariki sözleşmesi imzalandı.

Otomatik hedef takip yeteneği, uzaktan komuta özelliği ve 30 milimetre silah gibi donanımlara sahip sistem, savaş gemileri, sahil güvenlik ve karakol botları, çıkarma gemileri ve diğer deniz platformlarına entegre edilebiliyor.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683475