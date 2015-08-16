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TSMC, 16nm fabrikasyon süreci ile üretime başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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TSMC, 16nm fabrikasyon süreci ile üretime başladı

Üretim süreçlerini 20nm seviyesine kadar geliştiren ancak Samsung'un bu yıl başındaki 14nm hamlesiyle geriye düşen TSMC, yoğun hazırlık sürecini tamamladı ve 16nm fabrikasyon süreci ile hacimli üretime başladığını duyurdu.

Bir süre önce TSMC'nin Apple A9 yongasetlerinin hacimli üretimine 16nm litografisini temel alarak bu ay içerisinde başlayacağı iddia edilmişti. TSMC'nin duyurusu bu iddiayı da doğrulamış oldu. 

Yılın başından bu yana TSMC'nin üretim süreçleri olarak geride kalması ve Samsung'un pek çok yonga tasarımcısından döküm siparişi aldığının gündeme gelmesi, TSMC'nin hisselerinin bu yıl ki en düşük seviyelere gelmesine neden olmuştu. Son açıklama ile hisselerin de hareketlenmesi bekleniyor. 

TSMC'nin ilk etapta üretim bantlarının büyük kısmını 16nm FinFET süreci ile üreteceği Apple A9 yongasetine ayıracağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda Avago, Freescale, LG, MediaTek ve Nvidia gibi müşteriler de kendi yongalarının yeni litografi ile üretilmesini bekliyor. 

Apple'ın A9 yongasetinin üretiminin ne kadarını TSMC'ye ne kadarını da Samsung'a verdiği şimdilik bilinmiyor. Ancak TSMC'nin verimlilik ve maliyet açısından daha iyi durumda olduğu için büyük kısmın üretimini üzerine aldığı dile getiriliyor. 

Bu durumda Apple A9 yongasetinin Samsung tarafından üretilen kısmında 14nm FinFET süreci, TSMC tarafından üretilen kısmında ise 16nm FinFET süreci hakim olacak. Ancak uzmanlar iki süreç arasındaki farkın hissedilemeyecek derecede az olduğunu belirtiyor. 

TSMC ayrıca Eylül sonuna kadar 16nm FinFET+ teknolojisi ile hacimli üretime başlamış olmayı planlıyor. FinFET+ daha gelişmiş teknolojiler ile enerji tüketimini daha aşağı çekmeyi amaçlıyor. Bu teknoloji 28nm yüksek güçte üretim - HPM sürecine göre iki kat daha fazla yoğunluk, yüzde 65 daha iyi performans ve yüzde 70 daha az enerji tüketimi sağlayacak. 

16nm FinFET+ teknolojisinin bilinen ilk müşterisi ise Nvidia olacak. Yeni nesil 32GB kapasiteli HBM2 bellek teknolojisinden faydalanacağı GP100 Pascal grafik birimi için gelecek yıl ilk aylarını kollayan Nvidia, üretimi TSMC firmasına yaptıracak. AMD'nin de FinFET+ teknolojisi ile ilgilendiği ancak detayların tam olarak bilinemediği ifade ediliyor. 

Görünüşe göre döküm sektöründe yüzde 50 pay sahibi olan TSMC kayıplarını kısa süre içerisinde telafi edecek gibi duruyor. Firmanın gelecek yıl için de 10nm litografisine geçiş planları mevcut. Samsung da aynı yol haritasına sahip olduğu için iki firma arasında herhangi bir fark yaşanmayacak.  

http://hexus.net/tech/news/industry/85565-tsmc-starts-volume-production-16nm-chips/ Yorum Yaz
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eceng 4 yıl
970 almayalım mı ne diyorsunuz ocağa kadar bekleyelim mi
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BekirTemel 4 yıl
Samsung geçti oraları
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khaos 4 yıl
samsung yıl sonunda 10nm üretimine geçiyor tsmc 2016 da planlıyor (ki hacimli üretime geçiş tam ne zaman belli bile değil) ama ekrem beye göre artık arada bir fark yok çünkü muhtemelen 8-10 aylık "erken" üretime geçme önemli değil. Bu nasıl bir mantıktır anlamış değilim
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blackzeros 4 yıl khaos
khaos

samsung yıl sonunda 10nm üretimine geçiyor tsmc 2016 da planlıyor (ki hacimli üretime geçiş tam ne zaman belli bile değil) ama ekrem beye göre artık arada bir fark yok çünkü muhtemelen 8-10 aylık "erken" üretime geçme önemli değil. Bu nasıl bir mantıktır anlamış değilim

samsung'un deneme uretimi yil sonunda baslayacak , samsung'un 10 nmde hacimli olarak cip uretmesi 2016 sonu cihazlarda gorulmesi 2017'de su anki programa gore ,tmsc'nin apple ,qualcomm gibi firmaları kacirmamak icin rsike girip 2016 ikinci yarısında 10 nm cip uretmesi bekleniyor.

samsungsemiblog.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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NeroWin 4 yıl
FinFET ile FinFET+ arasında bir fark var mı arkadaşlar. Araştırdım ama pek fazla bir şey bulamadım.
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justbejust 4 yıl
Nvidia ilk aylar der, yıl sonunu bulur, geçen sefer öyle olmuştu. Bilinçsiz tüketicinin akıllanıp Apple'ı banlaması gerekiyor. Oyuncu musun, kokoş mu bir zahmet kararını verip ona göre davranacaksın, zira ikisi birden yürümüyor, üretim tesisi açacak parası olduğu halde o işe girmeyip, taşerona yüksek volümlü sipariş veren kokoş taraf, darboğaz yaratıp ekran kartı tarafını baltalıyor.
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Batuist 4 yıl
20nm'den 16nm'ye... ne kadar büyük gelişme.. alkışlamalımıydık?? ergenler eksiler şimdi.
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kadirirdem 4 yıl
şuan quallcomm 810 ile büyük sıkıntıda.keşke 820 yide tsmc ye üretsede samsungun android tarafında tüm rakipleri samsunga yanaşsa yoksa samung dümeni alıp farkı açacak özel tasarımı ile oda s7 ile olacak muhtemelen....
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face1tr 4 yıl
çeviride neden litografi sözü geçiyor? litografi "taş baskı" demek diye biliyorum, haber metninde kullanılan anlamı nedir?
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interwap 4 yıl
Samsung'un 0.7 adım gerisinde
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MALTHAEL 4 yıl
vatasiva
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