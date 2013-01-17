TSMC, Apple için 28nm süreci testlerine devam ediyor, 20nm süreci ise ilerleyen aylarda başlayacak





Apple'ın iOS cihazlarında kullandığı A serisi işlemcileri Samsung firmasına ürettirdiği yıllardır bilinen bir konu. Ancak son dönemlerde yaşanan patent kavgaları, Apple'ın Samsung ile bağlarını koparmasına neden oldu. Batarya, ekran, NAND bellek gibi bileşenlerden sonra Apple en büyük talebi yaptığı işlemci konusunda da Samsung ile yollarını ayırmak üzere.





2014 yılına kadar Samsung ile işlemci tedariği ortaklığına devam edecek olan Apple, bu tarihe kadar iki farklı firma ile test sürecine başlamıştı. Bunlardan birisi TSMC, diğeri ise UniMicron.





Apple'ın işlemci tedariğinin büyük kısmını TSMC firmasından alacağı belirtiliyor. Gelen haberler, TSMC'nin 28nm fabrikasyon sürecinde ilk mühendislik örnekleri üzerinde çalışmaya başladığı yönünde. Apple, A6 ve A6X işlemcilerini halen 32nm fabrikasyon sürecinde High-K Metal Gate teknolojisi ile Samsung'a ürettiriyor. TSMC'nin 28nm sürecinde üretime başlaması ile A6 serisi işlemciler batarya performansına önemli katkılar yapacak.





Ayrıca TSMC yılın ilk çeyreğinin sonlarına doğru 28nm fabrikasyon sürecinde A6X işlemcilerin üretimine başlayacak. Firmanın Apple'dan siparişleri garantilediği iddia ediliyor. Ancak bu işlemciler aynı dönemde kullanım imkanı bulamayacak. Muhtemelen Apple'ın yaz döneminde satışa sunacağı 5. nesil iPad ve 2. nesil iPad mini modellerinde yeni nesil A6X işlemciler kullanılacak.





Diğer bir iddia ise TSMC'nin 20nm fabrikasyon süreci ile üreteceği işlemciler için de Apple'dan belli bir miktar siparişi garantilemiş olduğu. İşlemci ve grafik birimi entegreli bir çözüm sunacak olan yongada sistem, üç boyutlu transistörleri temel alan 16nm fabrikasyon sürecine sahip FinFet teknolojisi ile üretilecek ve bu yongada sistem Apple'ın devrim yaratacak bir cihazında kullanılacak. TSMC yılın sonlarına doğru üretime başlayıp, gelecek yılın ilk aylarında teslimatları yapacak. Sonrasında ise yeni nesil 16nm fabrikasyon sürecindeki FinFET teknolojisine geçilecek.





Bu iddialarla ilgili henüz resmi olarak doğrulanmış bilgiler yok. Ancak dünyanın en büyük döküm firması olan TSMC'nin, Apple işlemcilerini üreteceği kesin derecesine yakın bir ihtimal olarak görülüyor. 28nm fabrikasyon sürecinde pek çok firma için üretim yapan TSMC'nin, aynı süreçte Apple'a da üretim yapması bekleniyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130116VL201.html