TSMC, Apple için 28nm süreci testlerine devam ediyor, 20nm süreci ise ilerleyen aylarda başlayacak

Haber Editörü
Apple'ın iOS cihazlarında kullandığı A serisi işlemcileri Samsung firmasına ürettirdiği yıllardır bilinen bir konu. Ancak son dönemlerde yaşanan patent kavgaları, Apple'ın Samsung ile bağlarını koparmasına neden oldu. Batarya, ekran, NAND bellek gibi bileşenlerden sonra Apple en büyük talebi yaptığı işlemci konusunda da Samsung ile yollarını ayırmak üzere.
2014 yılına kadar Samsung ile işlemci tedariği ortaklığına devam edecek olan Apple, bu tarihe kadar iki farklı firma ile test sürecine başlamıştı. Bunlardan birisi TSMC, diğeri ise UniMicron.
Apple'ın işlemci tedariğinin büyük kısmını TSMC firmasından alacağı belirtiliyor. Gelen haberler, TSMC'nin 28nm fabrikasyon sürecinde ilk mühendislik örnekleri üzerinde çalışmaya başladığı yönünde. Apple, A6 ve A6X işlemcilerini halen 32nm fabrikasyon sürecinde High-K Metal Gate teknolojisi ile Samsung'a ürettiriyor. TSMC'nin 28nm sürecinde üretime başlaması ile A6 serisi işlemciler batarya performansına önemli katkılar yapacak.
Ayrıca TSMC yılın ilk çeyreğinin sonlarına doğru 28nm fabrikasyon sürecinde A6X işlemcilerin üretimine başlayacak. Firmanın Apple'dan siparişleri garantilediği iddia ediliyor. Ancak bu işlemciler aynı dönemde kullanım imkanı bulamayacak. Muhtemelen Apple'ın yaz döneminde satışa sunacağı 5. nesil iPad ve 2. nesil iPad mini modellerinde yeni nesil A6X işlemciler kullanılacak.
Diğer bir iddia ise TSMC'nin 20nm fabrikasyon süreci ile üreteceği işlemciler için de Apple'dan belli bir miktar siparişi garantilemiş olduğu. İşlemci ve grafik birimi entegreli bir çözüm sunacak olan yongada sistem, üç boyutlu transistörleri temel alan 16nm fabrikasyon sürecine sahip FinFet teknolojisi ile üretilecek ve bu yongada sistem Apple'ın devrim yaratacak bir cihazında kullanılacak. TSMC yılın sonlarına doğru üretime başlayıp, gelecek yılın ilk aylarında teslimatları yapacak. Sonrasında ise yeni nesil 16nm fabrikasyon sürecindeki FinFET teknolojisine geçilecek.
Bu iddialarla ilgili henüz resmi olarak doğrulanmış bilgiler yok. Ancak dünyanın en büyük döküm firması olan TSMC'nin, Apple işlemcilerini üreteceği kesin derecesine yakın bir ihtimal olarak görülüyor. 28nm fabrikasyon sürecinde pek çok firma için üretim yapan TSMC'nin, aynı süreçte Apple'a da üretim yapması bekleniyor.
http://www.digitimes.com/news/a20130116VL201.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Temizlikle alakalı olması lazım. Mikroişlemci üretim yerlerindeki atık su bile temizlik açısından belirli bir düzeyde olması gerekiyor. Bulundukları odadaki hava da metreküpte normal bir havadan binlerce kat daha temiz. Üzerlerine giydikleri kıyafetten sadece gözleri açık. Ağızları bile örtülü ki havaya toz zerreciği dahi karışmasın diye.
Hücre büyüklüğü çok değişkendir. Ama virüsler hücrelere göre çok küçüktür, virüsler µm değil nm seviyesindedir. Atomlarda µm seviyesind değil Angstron seviyesindedir. Yani nm'nin de altındadır.
Optoelektronik devrelerde yarıiletkenlerle yapılıyor. Optoelektronik devrelerde küçülme değil frekans artırma da işe yarayacaktır diye düşünüyorum.
silikon atamonun kovalent capi 222picometre yani 0.2nm civari. arkadasin verdigi sayilarda bir tutarsizlik var dogru. virus hucreye nazaran cok cok ufak bir yapi.
fotonik devrelerin avantaji elektrik gibi tek bir parcadan, kablo yolundan tek bir akim gecmiyor. isigin dogasi sonucu bir hattan degisik frekanslarda teoride sonsuz sayida isik akimi gecirmek mumkun. bu bir fotonik devresinin yuzlerce binlerce paralel devre gibi calismasina imkan taniyor. fiberoptik data baglantisida bu fark sayesinde bu kadar yuksek oranda datayi isikla tasiyabiliyor. ibm yakin zamanda 90nm silikona islemis fotonik chipini tanitti. farki 90nm silikon olmasindan maliyeti cok dusuk olacak, ayrica ayni chip uzerinde hem klasik elektrik devrelerini hemde fotonik devrelerini ayni anda barindirabiliyor. yakin gelecekde terabitlerce datanin transferini bir kac dolara mumkun kilacak.
Yari iletkenin elektriksel ozellikleri safligindan cok etkileniyor. Oyleki tamamen ayni sartlarda ayni sicaklik ayni uretim bandindan beraber cikan chiplerin performanslari cok farkli olabiliyor. Orneklemek gerekirse intelin biri i 100$ a, otekini 500$ a sattigi farkli hizlardaki islemcileri ayni uretim bandindan birebir ayni proseslerden gecip beraber cikmis olabiliyorlar. Bu yuzden yari iletken tozsuz odada uretilir. Odanin basinci disaridan fazladir. Bu sayede disaridan iceri hava dolayisiyla toz girmez. Calisanlarda toz getirmemesi icin bu sekilde her yerleri kapali giyinirler.
kuculme tabiyki sonsuza kadar suremez. devre duvarlari 50atom kalinliginin altina indiginde klasik elektronik kurallari gecerliligini kaybederken, quantum fizigi baskin hale gelmeye basliyor ki, burdan 10nm de klasik anlamda kuculmenin bitecegini soyliyebiliriz. ama simdiden bunun cevresinden dolasacak calismalar yapiliyor. gecenlerde karbon grafit atomuyla 1nm tasarim yapilmisti. bunun disinda klasik yari iletken devrelere alternatif fotonik devreler ve quantum bilgisayarlari gelisim asamasindalar. hatta ibm in ticari olarak piyasaya surmeye hazirlandigi cok kuvvetli fotonik devreler mevcut. gelecek hangi yonde ilerler kestirmek zor ama gelisimin durmayacagi hatta dahada hizlanacagi asikar.
bir hücre yaklaşık 25µm, bir virüs ise yaklaşık 10µm, DNA'nın yatay genişliği 2µm, Atom tanecikleri ise 0,1 ile 0,4µm arasında değişiyor.
inebilecekleri minimum nokta kullanılan silikonların molekül büyüklüğüne bağlı olarak değişecektir.
Bu noktaya yaklaşıldıkça farklı teknoloji arayışlarına girilecektir muhtemelen. Yani merak etme bizlere satmak için daima yeni birşeyler bulacaklardır