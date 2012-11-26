TSMC dünyanın ilk 20nm fabrikasyon süreci ile yongada sistem üretecek fabrikasını inşa etmeye başladı





Apple'ın da gelecekte işlemci üretimini kaydırmayı planladığı iddia edilen ve mobil cihazlar kullanılan pek çok farklı markaya ait işlemcilerin üretimini yapan Tayvanlı TSMC firması, üretim alanında önemli bir adım atıyor.





Android platformunun en güçlü işlemcisi olan APQ8064 bilindiği gibi 28 nm fabrikasyon sürecine sahip ve Qualcomm için TSMC tarafından üretiliyor. NVIDIA, Broadcom, VIA, Marvell gibi 150 firma TSMC fabrikalarında yonga üretimi yaptırıyor. 2010 yılında TSMC, 13 milyar dolar toplam gelir, 5 milyar dolar net gelir elde etmişti.





Akıllı telefonlarda yüksek performansı düşük güç tüketimi ile sunma eğilimi arttıkça, işlemci üretiminde de yeni teknikler geliştiriliyor. 60nm, 45nm, 32nm derken Nexus 4 gibi cihazlarla 28nm fabrikasyon sürecine sahip işlemcileri kullanmaya başladık. Fabrikasyon sürecinin daha küçük nanometrelere indirgenmesi demek, işlemcinin performansı artarken, hem kapladığı yer açısından hem de harcadığı enerji açısından küçülmesi demek. Bu nedenle üretici firmaların da bu yönde yatırımları hız kazanıyor.





Taiwan Focus sitesinin haberine göre TSMC, Güney Tayvan Bilim Parkı'nda yer alan ve 12 inçlik yonga plakaları üreten Fab 14 tesisinin altıncı seviyesinin temel atma törenini gerçekleştirdi. Bu seviyede 20 nm fabrikasyon sürecine sahip yongada sistemler üretilecek. Tesisin ne zaman tamamlanacağı bilinmiyor. Ancak 20nm fabrikasyon sürecine sahip işlemcileri taşıyan akıllı telefonların 2013 sonu ve 2014 başı gibi piyasada olacağı tahmin edildiğinden, tesisin gelecek yıl ortalarına kadar tamamlanmış olması bekleniyor.





Güney Tayvan Bilim Parkı'ndaki tesislerde 9000 işçi çalışıyor ve 2011 yılında 6 milyar dolarlık yonga üretildi. 6. seviyenin ardından 7. seviye üretim bandının temel atma işlemi de gelecek yılın ortalarında başlayacak. TSMC, önümüzdeki 5 yıl için tesislerin geliştirilmesine 17 milyar dolar yatırım yapacak.





20nm fabrikasyon sürecini önümüzdeki yıllarda Cortex-A15, Cortex-A53, Cortex-A57 gibi mimarilerde görmeye başlayacağız. Cortex-A53 ve Cortex-A57 mimarisine sahip işlemciler, 20nm'den başlayarak 14nm'ye kadar olan süreçlerde tüketiciye sunulacak. Aynı dönemlerde bir değişiklik olmazsa Samsung 20nm fabrikasyon sürecine sahip Exynos işlemcilerini üretiyor olacak. Sonrasında ise 14nm sürecine geçiş çalışmaları başlayacak.





2016 yılında artan mobil cihazlar nedeniyle mobil yongalara olan talebin de artması ve 60 milyar dolar civarına ulaşmış olması bekleniyor.

http://www.digitimes.com/news/a20121125PD201.html