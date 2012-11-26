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TSMC dünyanın ilk 20nm fabrikasyon süreci ile yongada sistem üretecek fabrikasını inşa etmeye başladı

6 yıl
1,2b
1
30
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın da gelecekte işlemci üretimini kaydırmayı planladığı iddia edilen ve mobil cihazlar kullanılan pek çok farklı markaya ait işlemcilerin üretimini yapan Tayvanlı TSMC firması, üretim alanında önemli bir adım atıyor.

Android platformunun en güçlü işlemcisi olan APQ8064 bilindiği gibi 28 nm fabrikasyon sürecine sahip ve Qualcomm için TSMC tarafından üretiliyor. NVIDIA, Broadcom, VIA, Marvell gibi 150 firma TSMC fabrikalarında yonga üretimi yaptırıyor. 2010 yılında TSMC, 13 milyar dolar toplam gelir, 5 milyar dolar net gelir elde etmişti.

Akıllı telefonlarda yüksek performansı düşük güç tüketimi ile sunma eğilimi arttıkça, işlemci üretiminde de yeni teknikler geliştiriliyor. 60nm, 45nm, 32nm derken Nexus 4 gibi cihazlarla 28nm fabrikasyon sürecine sahip işlemcileri kullanmaya başladık. Fabrikasyon sürecinin daha küçük nanometrelere indirgenmesi demek, işlemcinin performansı artarken, hem kapladığı yer açısından hem de harcadığı enerji açısından küçülmesi demek. Bu nedenle üretici firmaların da bu yönde yatırımları hız kazanıyor.

Taiwan Focus sitesinin haberine göre TSMC, Güney Tayvan Bilim Parkı'nda yer alan ve 12 inçlik yonga plakaları üreten Fab 14 tesisinin altıncı seviyesinin temel atma törenini gerçekleştirdi. Bu seviyede 20 nm fabrikasyon sürecine sahip yongada sistemler üretilecek. Tesisin ne zaman tamamlanacağı bilinmiyor. Ancak 20nm fabrikasyon sürecine sahip işlemcileri taşıyan akıllı telefonların 2013 sonu ve 2014 başı gibi piyasada olacağı tahmin edildiğinden, tesisin gelecek yıl ortalarına kadar tamamlanmış olması bekleniyor.

Güney Tayvan Bilim Parkı'ndaki tesislerde 9000 işçi çalışıyor ve 2011 yılında 6 milyar dolarlık yonga üretildi. 6. seviyenin ardından 7. seviye üretim bandının temel atma işlemi de gelecek yılın ortalarında başlayacak. TSMC, önümüzdeki 5 yıl için tesislerin geliştirilmesine 17 milyar dolar yatırım yapacak. 

20nm fabrikasyon sürecini önümüzdeki yıllarda Cortex-A15, Cortex-A53, Cortex-A57 gibi mimarilerde görmeye başlayacağız. Cortex-A53 ve Cortex-A57 mimarisine sahip işlemciler, 20nm'den başlayarak 14nm'ye kadar olan süreçlerde tüketiciye sunulacak. Aynı dönemlerde bir değişiklik olmazsa Samsung 20nm fabrikasyon sürecine sahip Exynos işlemcilerini üretiyor olacak. Sonrasında ise 14nm sürecine geçiş çalışmaları başlayacak. 

2016 yılında artan mobil cihazlar nedeniyle mobil yongalara olan talebin de artması ve 60 milyar dolar civarına ulaşmış olması bekleniyor. 

http://www.digitimes.com/news/a20121125PD201.html Yorum Yaz
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AutomotiveEngineer16 6 yıl
M0nkey D. Luffy
GodolphinHerşey gitgide küçülüyor galaxy s4 hala tencere gibi büyüyor :)
Samsung Galaxy Note 2 satışları 5 milyona ulaştı.Zoruna gitmesin =))

Baban samsungun CEOsu mu da bu kadar sevinion
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Eskiden Olsa.. 6 yıl
Apple'ın yenilikleriyle beraber piyasa da canlanmaya başlıyor :)
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ama=neden 6 yıl
Bu haberde hala iphone galaxy tartışması , çamur atması yapılıyor ya çok belli teknolojiyi laf olsun diye takip etmediğimiz.
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darkaura 6 yıl
Nightmare70
Nanometre boyutundan sonra daha küçük ne var acaba :))

picometre. 10^(-12) metre yani metrenin trilyonda biri.
silikon atomunun yaricapi 111pm yani 0.111nm. 50atom kalinliginin altinda klasik fizik etkinligini kaybedip quantum fizigi baskin hale gelmeye basliyor. 50 atom asa yukari 11nm ye tekabul ediyor. burdan 11nm de kuculmenin duracagini soyliyebiliriz. en azindan klasik tekniklerle. cevresinden dolasmanin yollari illaki bulunacaktir. simdiden bu konuda calismalar var.
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M@U 6 yıl darkaura
darkaura

Nightmare70

Nanometre boyutundan sonra daha küçük ne var acaba :))


picometre. 10^(-12) metre yani metrenin trilyonda biri.

silikon atomunun yaricapi 111pm yani 0.111nm. 50atom kalinliginin altinda klasik fizik etkinligini kaybedip quantum fizigi baskin hale gelmeye basliyor. 50 atom asa yukari 11nm ye tekabul ediyor. burdan 11nm de kuculmenin duracagini soyliyebiliriz. en azindan klasik tekniklerle. cevresinden dolasmanin yollari illaki bulunacaktir. simdiden bu konuda calismalar var.

Yıllar önce (6-7 yıl oldu galiba), bildiğimiz anlamda silikon yongalar için sınır 20-22 nm olarak kabul ediliyor, daha düşük nod'larda yarı metallerin kullanımı mümkün görünmüyordu. Elbette aradan geçen zaman içerisinde bu durum biraz daha esnetilmiş olacak ki, bugün 22 nm işlemcileri görüyoruz ve daha da ötesin bu işlemciler sunulmadan aylar önce (tam 1 yıl oldu sanırım) Intel, labaratuvar ortamında 14 nm'lik yonga üretimini gerçekleştirdiğini belirtiyordu. Demek ki önümüzde 14 nm'ye geçiş için de büyük bir engel yok gibi. Ancak daha sonrasında ne olur, cidden merak konusu. Çünkü kimse daha ilerisi için kesin olarak konuşamıyor. Yalnızca 10-11 nm'den bahsedenler oldu ancak bunların da ne durumda olduğu belli değil.

Grafin denen hadise de başka bir safhada sanırım. Her üründe kullanılması muhtemel görünmüyor. Bu yüzden önümüzdeki dönemlerde bant üretimindeki tekniklerin ciddi şekilde sekteye uğrayacağını düşünmek mümkün.
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Rubisco 6 yıl
Ucuza 20nm çip satsınlar haberdeki süre için ilk sipariş benden :// Yetişmez, astarı yüzünden pahalıya patlar, daha çok zaman var, ve de hiç de ucuz değil. Bide ney, hibrid 14nm+20nm den bahsediyorlar ha ha ha (16-14nm dedikleri öyle 14-16nm değil):// 32nm ucuz şimdi, 28nm hem pahalı hem çok sıra var, eğer büyük oyuncu değilsen ki sıra bekleme derdi de var, sana maliyet/zaman olarak geri yansıyor. Bunun 20nm 'ye ineceğini beklemeyi kolay kolay.
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M0nkey D. Luffy 6 yıl
Godolphin
M0nkey D. Luffy
GodolphinHerşey gitgide küçülüyor galaxy s4 hala tencere gibi büyüyor :)
Samsung Galaxy Note 2 satışları 5 milyona ulaştı.Zoruna gitmesin =))
Estağfurullah o telefon değil ki süper bir cihaz inşallah daha çok satar benim demek istediğim telefon diye tencere satıyorlar boyut aldı başını gidiyor lafım ona.

Kusura bakma üstadım hem yanlış anlamışım hemde gereksiz sert çıkmışım.
Apple a kalsa daha o ufak ekrana mahkum kalacaktık.
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E_Aydin35 6 yıl
Geleceğe yönelik çalışmaların şimdiden sağlıklı bir şekilde yapılması hem kullanıcı açısından hem teknolojinin devamlılığı açısından iyi olacaktır. Bu yatırımların kullanıcıya yararları olduğundan sonuna kadar destek verilmesi gerekir bizim tarafımızdan. :)
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DantevsVergil 6 yıl
Mobil telefon islemcisiyle ile normal islemciler arasinda ki fark ne? (Bu konu üzerinde pek cok bilgim yok, ama yapilan yenilik ve teknolojik gelismelere merakliyim). Fark derken fabrikasyon sürecindeki farklardan bahsediyorum. Birde kücültme olayini nasil düsünmek lazim? Yani televizyonlardaki gibi pixelleri kücültüp ayni alana daha cok sigdirilarak enerji tasarrufumu oluyor? Bilen varsa beni bu konular üzerinde aydinlatirsa sevinirim.
Bu arada güzel gelisme ama 28nm göre ne kadar getirisi olacak acaba?
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DamızLıkAdam 6 yıl
Apple'ın bazı hamleleri gerçekten piyasayı canlandırıyor...
iPhone 6'daha da küçük olunca piyasadaki diğer firmalar da s.dik yarışına giricek.
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Godolphin 6 yıl
M0nkey D. Luffy
GodolphinHerşey gitgide küçülüyor galaxy s4 hala tencere gibi büyüyor :)
Samsung Galaxy Note 2 satışları 5 milyona ulaştı.Zoruna gitmesin =))

Estağfurullah o telefon değil ki süper bir cihaz inşallah daha çok satar benim demek istediğim telefon diye tencere satıyorlar boyut aldı başını gidiyor lafım ona.
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M0nkey D. Luffy 6 yıl
Godolphin
Herşey gitgide küçülüyor galaxy s4 hala tencere gibi büyüyor :)

Samsung Galaxy Note 2 satışları 5 milyona ulaştı.
Zoruna gitmesin =))
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M@U 6 yıl
Fabrika inşaa edilecek, üretime geçecek, ilk tasarımlarda tehlike üretimi yapılacak, başarılı olursa 9-12 ay kadar bir sürede kullanılabilir yapıya ulaşacak ilk yongalar...

2014'e kadar kimse TSMC'den 20nm'lik bir yonga beklemesin. Hatta 2014 2. yarısına kadar...
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