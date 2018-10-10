TSMC ikinci nesil 7nm üretime başladı, 5nm test süreci gelecek yıl

Yonga dökümü sektöründe gelir anlamında lider durumda olan TSMC, rakiplerinden önce 7nm hacimli üretime başladı ve epey yol kat etti. Firma ikinci nesil 7nm sürecine geçiş yaparken 5nm için risk üretimi gelecek yıl başlayacak.

Farkı açıyor

Yonga sektöründe Global Foundries’in 7nm sürecine daha fazla yatırım yapmayacağını açıklamasıyla TSMC ve Samsung yalnız kaldılar. Samsung da 7nm süreci hazırlıklarını tamamladı ancak bazı verimlilik sıkıntıları nedeniyle yılın ikinci yarısında üretime başlayabildi. TSMC ise bu avantajı kullanarak Qualcomm ve AMD gibi sektör devlerini yanına çekti.

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7nm üretim konusunda tecrübe kazanan TSMC ikinci nesil 7nm süreci ile üretime daha hızlı geçiş yaptı ve ilk yonganın da bantlardan çıktığı ifade ediliyor. Henüz bu yonga kimin için üretildi bilinmiyor ancak AMD veya Qualcomm en yakın ihtimal. Apple ise şu an için ilk nesil 7nm sürecinde A12 yongalarını ürettiriyor.

Firmanın ilk nesil 7nm sürecinde derin ultraviyole litografisi adında bir teknoloji kullanırken ikinci nesil 7nm sürecinde ise 4 katmanlı ekstrem ultraviyole litografisine geçiş yapıyor. Bu geçişin daha hızlı üretim için avantaj olduğu ifade ediliyor.

İkinci nesil 7nm sürecinde bariz bir performans artışı beklenmiyor ancak güç tüketiminde yüzde 8 civarında bir düşüş söz konusu. Ayrıca aynı zar alanına yüzde 20 daha fazla transistör sığabiliyor. Yonga tasarımcıları muhakkak bu değerleri kullanarak bir miktar performans artışı da sağlayacaklardır. Firma ayrıca otomotiv sektörü için özel bir 7nm üretim süreci hazırlayacağını ifade ediyor.

Diğer taraftan TSMC, 5nm üretim süreci için gelecek yılın ikinci yarısında risk üretimine başlayacak. 5nm sürecinde firmanın 14 katmanlı ekstrem ultraviyole litografisi kullanacağı ifade ediliyor. 7nm sürecine göre yüzde 45 daha küçük zar alanı, yüzde 15 daha iyi performans ve yüzde 20 daha iyi enerji verimliliği hedefleniyor. Risk üretimi ve örnekleme süreci genelde bir yıl sürdüğü için 5nm üretimine en erken 2020 yılının ikinci yarısında geçileceği tahmin ediliyor.