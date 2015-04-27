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TSMC önümüzdeki sene 10nm boyutta hacimli üretime geçmeye hazırlanıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi (TSMC) bir zamanlar pazarın en büyük üreticisi konumundayken üretim teknolojisinde geri kalması nedeniyle son zamanda önemli müşterilerini kaybetmeye başlamıştı. Şu anda Samsung'un 14nm üretim tekniğine karşılık nispeten yetersiz kalan 20nm üretim tekniğiyle çipset üretimine devam eden TSMC, Qualcomm'un Snapdragon 810 yongasetinde sorunlar yaşamasına neden olmuştu. Bu sebeple Apple ve Qualcomm gibi önemli müşterilerini Samsung'a kaptırmaya başlayan yarı iletken üretim devi, gelecek yılla ilgili üretim planlarını kamuoyuna açıkladı.

TSMC önümüzdeki sene 10nm boyutta hacimli üretime geçmeye hazırlanıyor

2016 yılında 10nm boyutta hacimli üretime başlayacağını söyleyen firma, bu boyutta çipset üretimi için Tayvandaki yerleşkesinde özel bir tesisi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Haziran ayında çalışır hale gelecek yeni tesiste sadece 10nm boyutta üretimin yapılacağını belirten TSMC yöneticisi Morris Chang, böylelikle firmanın üretimde tekrar sektör lideri olacağını belirtiyor.
TSMC önümüzdeki sene 10nm boyutta hacimli üretime geçmeye hazırlanıyor
 
Her ne kadar Samsung şu anda 14nm boyutta üretim yapsa da firmanın FinFet adını verdiği kendi özel tekniği ile 10nm üretim testlerinde başarılı olduğu biliniyor, Intel cephesi de 10nm için 2016'yı işaret ederken iki taraftan da 7nm ve 5nm ile ilgili söylentileri de zaman zaman duyuyoruz.
Önümüzdeki yıla ait planları istediği gibi gider ve 10nm boyutlu yüksek hacimde üretime başlarsa firmanın eskiden olduğu gibi tekrar sektörde aktif rol oynacağı düşünülüyor.


http://www.fudzilla.com/news/processors/37579-tsmc-will-have-10nm-fab-by-middle-of-next-year?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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Batumatu 4 yıl en beğenilen
Şu Samsung olmasa 2018e kadar 20nm satarlardi... Samsung sayesinde 2018de 5nm yi bile görme ihtimalimiz var...
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fz18 4 yıl
TSMC yediği tokadın farkına varmış.. şöyle adam olun, aynı işlemciyi ısıtıp ısıtıp sunarsan adamı böyle şamar oğlanına çevirirler..
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mbald 4 yıl infom@n
Ben tsmc ye düşman değilim.
Fakat siz samsunga düşmansınız.


Tsmc ilk 20 ve 16 nm planlarına bakın bakalım rakip yokken erteleme üstüne erteleme almamış mı?
Sonra samsung 14 nm yi sessiz sedasız çıkarıp quallcomm un hatta nvidia nın bile ilgisini çekmemiş miydi?

Ben sadece bu gerçekleri söyledim.
Ben tsmc ye düşman değilim.Fakat siz samsunga düşmansınız.Tsmc ilk 20 ve 16 nm planlarına bakın bakalım rakip yokken erteleme üstüne...
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freudunpiposu 4 yıl
Samsung 5'e kadar inme planlamamız hazır diyordu ya da 7.
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red01 4 yıl
İstedikleri kadar gelistirsinler.

Bir telefon ne zaman 24 saat ve uzeri ekran suresi verir ozaman derimki Mobil alan gelisti.

Ellerinde teknoloji olabilir kar icin yapilmiyor olabilir onu bilmem ama son kullanici artik 5-6 saat ekran suresini oda bin turlu ayar ile kullaniyorsa istedikleri kadar islemciyi gelistirsinler.

5 -6 saar kullandiktan sonra bir cacik ise yaramaz.
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12maymun 4 yıl
Keşke şu pil konusunda bir devrim olsa, bence en önemlisi pil telefonda, kullanıcılar bu 20nm bu 16nm vb. Farkı anlamaz ki. Gelişsin ama pilde gelişsin.
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Uçan Gergedan 4 yıl 12maymun
12maymun
Keşke şu pil konusunda bir devrim olsa, bence en önemlisi pil telefonda, kullanıcılar bu 20nm bu 16nm vb. Farkı anlamaz ki. Gelişsin ama pilde gelişsin.

Sanırım teknolojiyle aranız pek iyi değil pil konusunda evet geliştirilmesi gereken bir alan ancak 20 nm de kullanan bir cihaz 28 nm islemci kullanan bir cihazdan hem%50 performans hemde %40 daha az enerji kullanıyor (aynı mimaride)
Yani her 20 16 14 10 7 5.. nm'de küçülme devam ettikçe mimariye göre enerji tasarrufunda pile inanılmaz derecede olumlu katkı sağlayacaktır.
Teşekkürler.
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Rubisco 4 yıl
Farklı katmanlarda silisyum dışında yapılar zaten kullanılıyor(indiyum germanyum galyum arsenid vs.). 3A-5A grubu temelindeki yapılarla yürüyor veya araştırmalar onların geliştrilmesi vs. üstüne kurulu (kuantun kuyusu vs. gibi). Intel'in onunla ilgili araştırmaları raporları faln var, 10nm altında kuantum kuyusunun dahil edilmesiyle vs. ilgili.
Grafen gibi yapıların her daim üstünlüğü yok, zayıf olduğu durumlar da var. Bi yerde 3-4 tane farklı yaklaşımın farklı özellikleriyle karşılaştırmaları faln vardı da bulamıyacam şimdi. Grafen-karbon nanotüpler vs. hepsinin başka dertleri var.
Burda silikon (doğrusu silisyum olsa da) dışında bi yapı faln denirken, yarıiletkenlik yapısında daha pahalı, kurması daha zor yapıların peşinden koşulduğunu da unutmayın. İş dönüp dolaşıp tetikletilebilir, belli şartlarda devreye alınıp kapatılabilir bi yapı kurmak. Dönüp dolaşıp silikon dışında bi yaklaşım ile transistörden farklı yapı kurulmayacak. İş argesi geliştirmesi maliyeti daha yüksek zor olan başka bi alana değil kısmen başka bi yapıya kaymış gibi olacak o kdar.
Şu 16-14nm 'lerden faln bahsediliyor ya.Çipi üretirken 20nm 'den 3x daha pahalı ve 2x daha fazla geliştirme sürecine ihtiyaç duyuyor. 20nm de 28nm'den 2x daha pahalı.Bütün bu silikon dışındaki yaklaşımlar gümbür gümbür gelmiyor yani.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Samsung'u çoğu zaman eleştirdik haklıydık.

Güney Kore ve abd ye yaptıkları cihazlar gerek ram gerekse işlemci olarak daha iyiydi.

Uzun zaman 4g desteği yoktu işlemcilerinde.

Şahsen kullanmasam bile olsun sonuçta bedava telefon yok.

Bugün gelinen nokta ise takdire şayan artık s6,s6 edge gibi cihazlarda qualcomm çözümleri yok.

Bu şekilde devam etmeleri lazım.
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javaprof 4 yıl
çok saçma bi haber seneye anca 16 nm ye geçerler 16 nm ile üretime başlamadılar daha.
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DubSteq 4 yıl
Ben hala grafen alaşımlı madde kullanılmasını bekliyorum. Sözde yıllardır araştırıyorlardı grafeni mikroişlemcilerde kullanmak için.
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infom@n 4 yıl DubSteq
DubSteq

Ben hala grafen alaşımlı madde kullanılmasını bekliyorum. Sözde yıllardır araştırıyorlardı grafeni mikroişlemcilerde kullanmak için.

Bence yerine geçecek ham madde çok ama üretimi, bulunması, çıkarılması falan zor olduğundan daha kolay bir hammadde arayışındalar.
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redoracle 4 yıl
forum.donanimhaber.com/...
Silicene geçilebilir ,10 nmden sonra silikon işlevini yitiriyor.
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Batumatu 4 yıl en beğenilen
Şu Samsung olmasa 2018e kadar 20nm satarlardi... Samsung sayesinde 2018de 5nm yi bile görme ihtimalimiz var...
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stalker(1979) 4 yıl
Bu gidişle -10nm üretime geçecekler:) Samsung'un 14nm üretime geçmesi qualcomm için çok kötü oldu bu sene:) Qualcomm snapdragon 820'de umarım bu üretim ve ısınma problemlerini halleder. Sonuçta adreno Gpu'ları her zaman dünyanın en iyi cep telefonu gpu'larıdır.
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Şeker Hapı 4 yıl stalker(1979)
stalker(1979)
Bu gidişle -10nm üretime geçecekler:) Samsung'un 14nm üretime geçmesi qualcomm için çok kötü oldu bu sene:) Qualcomm snapdragon 820'de umarım bu üretim ve ısınma problemlerini halleder. Sonuçta adreno Gpu'ları her zaman dünyanın en iyi cep telefonu gpu'larıdır.

Ne kadar iyi olsa da powevr'ın yanında zayıf kalıyor en güçlü değil yani
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superwera 4 yıl
Enerji acisindan gayet iyi olur,batarya olumlu gelisim gorur
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