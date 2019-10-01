TSMC patent ihlali iddiasıyla GlobalFoundries aleyhine dava açtı

Patent savaşları geçtiğimiz dönemlerde sık sık gündeme gelen konulardan birisiydi. Apple-Samsung ve Apple-Qualcomm arasındaki savaşlar bunların en popüleri sayılabilir. Şimdi ise TSMC ve GlobalFoundries arasında büyük bir savaş başlıyor.

Savaş büyüyor

Geçtiğimiz aylarda GlobalFoundries toplamda 16 patentini ihlal ettiği gerekçesiyle TSMC hakkında ABD ve Almanya’da suç duyurusunda bulunmuştu. 7nm sürecine kadar giden şikâyetten sonra TSMC de boş durmadı.

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Gelir anlamında döküm sektörünün lideri olan TSMC rakibi GlobalFoundries’in toplamda 25 patentini ihlal ettiğini öne sürerek ABD, Almanya ve Singapur’da dava açtı. Patentler 40nm, 28nm, 22nm, 14nm ve 12nm süreçlerini kapsıyor.

Patentler içerisinde FinFET tasarımları, bazı izolasyon teknikleri, çift desen yöntemleri, geçiş yapıları, yenilikçi iletişim katmanı yapıları gibi teknolojiler yer alıyor. TSMC bahse konu patentleri içeren GlobalFoundries üretim süreçlerinin derhal durdurulması, ürünlerin satışının yasaklanması ve oluşan maddi zararın da karşılanmasını talep ediyor.

İki firma arasındaki patent savaşlarının hangi gerekçe ile başladığı bilinmiyor ancak ilk kıvılcımı GlobalFoundries çıkarmıştı. Muhtemelen uzun yıllar sürecek bir savaşın içerisine girmiş durumdayız. Bakalım bu ikilinin müşterileri savaştan nasıl etkilenecek?