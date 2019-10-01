Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TSMC patent ihlali iddiasıyla GlobalFoundries aleyhine dava açtı

    Döküm sektörünün iki devi TSMC ve GlobalFoundries kıyasıya bir patent savaşına girişmiş durumda. Kaybeden kim olursa olsun döküm sektörünün yara alacağı kesin.
    1 hf.
    1,2b
    1
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Patent savaşları geçtiğimiz dönemlerde sık sık gündeme gelen konulardan birisiydi. Apple-Samsung ve Apple-Qualcomm arasındaki savaşlar bunların en popüleri sayılabilir. Şimdi ise TSMC ve GlobalFoundries arasında büyük bir savaş başlıyor.

    Savaş büyüyor

    Geçtiğimiz aylarda GlobalFoundries toplamda 16 patentini ihlal ettiği gerekçesiyle TSMC hakkında ABD ve Almanya’da suç duyurusunda bulunmuştu. 7nm sürecine kadar giden şikâyetten sonra TSMC de boş durmadı.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 3000 Pro işlemciler duyuruldu"

    Gelir anlamında döküm sektörünün lideri olan TSMC rakibi GlobalFoundries’in toplamda 25 patentini ihlal ettiğini öne sürerek ABD, Almanya ve Singapur’da dava açtı. Patentler 40nm, 28nm, 22nm, 14nm ve 12nm süreçlerini kapsıyor.

    Patentler içerisinde FinFET tasarımları, bazı izolasyon teknikleri, çift desen yöntemleri, geçiş yapıları, yenilikçi iletişim katmanı yapıları gibi teknolojiler yer alıyor. TSMC bahse konu patentleri içeren GlobalFoundries üretim süreçlerinin derhal durdurulması, ürünlerin satışının yasaklanması ve oluşan maddi zararın da karşılanmasını talep ediyor.

    İki firma arasındaki patent savaşlarının hangi gerekçe ile başladığı bilinmiyor ancak ilk kıvılcımı GlobalFoundries çıkarmıştı. Muhtemelen uzun yıllar sürecek bir savaşın içerisine girmiş durumdayız. Bakalım bu ikilinin müşterileri savaştan nasıl etkilenecek?

     


    https://www.guru3d.com/news-story/tsmc-files-complaints-against-globalfoundries-in-u-s-germany-and-singapore-for-infringement-of-25-patents.html Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Google Play Store'daki 172 kötü niyetli uygulama, 335 milyon kez indirildi 1 hf. WhatsApp uygulamasına kendini imha eden mesaj özelliği geliyor 1 hf. GoPro HERO8 Black önemli yeniliklerle duyuruldu 1 hf. Kamu bankalarının taşıt kredisi kampanyasına Toyota ve Mercedes de dahil oldu 1 hf. Ubisoft, “Rabbids Coding” adını verdiği ücretsiz kodlama oyununu duyurdu 1 hf. NASA, Mars depremlerinin ses kayıtlarını yayınladı 1 hf. Çin’in 500 megapiksellik kamerası binlerce yüzü aynı anda net bir şekilde görüntüleyebiliyor 1 hf. 6 Underground: Netflix'in Ryan Reynolds'lı aksiyon filminden fragman geldi 1 hf. 2si1 | Bu oyun farklı olacak The Last of Us Part 2 1 hf. Amazon Lojistik, KOBİ’lere destek için geliyor 1 hf. Sağlık Bakanı açıkladı: Elektronik sigara tamamen yasaklanıyor! 1 hf. Hacker uyumlu Lightning kabloları satışa çıkıyor 1 hf. Tübitak’ın geliştirdiği lazer silahı kabul testlerini geçti 1 hf. Birds of Prey: Yeni DC filminin ilk fragmanı nihayet paylaşıldı 1 hf. Netflix'e Ekim 2019'da eklenecek dizi ve filmler 1 hf. Türkiye'den Volkswagen'e Avrupa Parlamentosunu karıştıran taahhüt 1 hf. Windows 10'un Bitlocker özelliği artık varsayılan SSD şifreleme yöntemi olacak 1 hf. Huawei Mate 40'ın işlemcisi belli oldu: 5 nm Kirin 1000 1 hf. Kablosuz şarj olabilen HyperX Pulsefire Dart oyuncu faresi satışa çıkıyor 1 hf. AMD yongaları ile oyun hediyesi tekrar başlıyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN TSMC patent ihlali iddiasıyla GlobalFoundries aleyhine dava açtı Sonraki iPhone'daki iyileştirilmiş pil şarjı özelliği ne işe yarıyor? 1 hf. Venezuela merkez bankası kripto para stoklayacak 1 hf. Call of Duty: Mobile indirmeye sunuldu 1 hf. 2020 Toyota C-HR, 184 beygirlik yeni hibrit motoruyla tanıtıldı 1 hf. 1250 TL altına alınabilecek ekran kartı modelleri 1 hf. Mini-LED ekranlı iPad ve MacBook modelleri 2020 yılında gelebilir 1 hf. Apple TV Plus filmleri ilk önce sinemalarda gösterilebilir 1 hf. Microsoft Surface Pro 7'nin basın görselleri sızdı 1 hf. Yolcu uçaklarında yeni dönem: 'Hava polisi' uygulaması başlıyor 1 hf. WhatsApp artık iOS 8 cihazlarda çalışmayacak 1 hf. Hyundai, uçan araç tasarımı için eski bir NASA çalışanını saflarına kattı 1 hf. Geleceğin bilgisayarı elimizde | Çift ekranlı dizüstü bilgisayar 1 hf. NASA, 'şekil değiştiren' robotlarla Güneş Sistemi'ni keşfetmek istiyor 1 hf. Antarktika’daki Amery buz sahanlığından 315 milyar tonluk buz dağı koptu 1 hf. Netflix, Stranger Things'in 4. sezonunu resmen duyurdu 1 hf. AMD Ryzen 3000 Pro işlemciler duyuruldu 1 hf. iOS 13.1.2 güncellemesi yayınlandı 1 hf. Huawei Kirin A1 çipi giyilebilir teknoloji ve kulaklıklar için geliyor 1 hf. Çinliler bunu da iyi yapıyor | Zhiyun-Tech Weebill Lab Gimbal inceleme 1 hf. 1 Ekim'den itibaren değişen emisyon değerleri dizel otomobil fiyatlarını artırabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Mansur Yavaş: "Hani pkklıları Dolduruyorduk Belediye'ye, 10000...
    DH Forum
    DH sayesinde evlendik! (8 Ekim tanışma günümüz)
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim