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TÜBİTAK önemli yeniliklere imza atıyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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TÜBİTAK önemli yeniliklere imza atıyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu yani kısa adıyla TÜBİTAK, üzerinde çalıştığı önemli projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanı Fikri Işık sosyal medya üzerinden yeni projeleri duyurdu.

Projeler hakkında detaylı bilgi yok ancak yakın zamanda basın duyurularının geleceğini düşünüyoruz. Projelerden ilki bebeklerdeki sarılık testi ile ilgili. Normalde topuktan kan alarak yapılan kan testleri Sarılık Ölçüm Cihazı sayesinde kan almadan sadece cilde temas ile yapılabilecek. 

Bebeklerin acı çekmesine bir son veren bu teknoloji uzun süredir yurt dışında da kullanılıyor ve bebek cildine tutulan ateş ölçer benzeri bir aygıt ile sarılık oranları tespit edilebiliyor. 

Diğer bir duyuru insan kanında hastalığa neden olan organizmaları laboratuvara göndermeden mobil olarak tespit edecek bir cihazın geliştirilmesine başlanması. Daha önce Avea'nın Kaliforniya Üniversitesi ile cep telefonu üzerinden kan tahlili projesini duymuştuk. Bu projede telefona takılan mikroskop aksesuarı ile örnekler inceleniyor ve uygulama bunları uzak sunucularda değerlendirip basit tahliller yapabiliyor. TÜBİTAK'ın projesi de muhtemelen bir el cihazı ile bu tahlillerin yapılmasını içeriyor. 

Diğer iki önemli proje ise kanser tedavisine yönelik yerli ilaç ve kanama durdurucu özellikte biyomalzemeler geliştirilmesi. Bunlarla ilgili şimdilik detaylı bilgiler mevcut değil.  

https://twitter.com/fikriisik/status/600971163364392960 Yorum Yaz
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kucukyenici 4 yıl en beğenilen
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2 Yanıt Yanıtla +23
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Umutcan 4 yıl
Siyaset ve torpil bulaşan kuruluştan daha hayır gelmiyor. Önceden malum grubun torpiline göreydi. Şimdi ise desteklenen projeler siyasi yakınlığa göre artık.
Bu sebeple ülkemizde destek bulamayan birçok projeyi yurtdışı üniversiteler ve kurumlar destekliyor.
Bilim adamı ya da alanında uzman kişiler yerine göreviyle alakasız adamları kayırarak getirirlerse olacağı bu.
Siyaset ve torpil bulaşan kuruluştan daha hayır gelmiyor. Önceden malum grubun torpiline göreydi. Şimdi ise desteklenen projeler siyasi yakınlığa göre artık.
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112112acil 4 yıl
Tübitak ın çıkardığı bilim ve teknik dergisinde en son çanakkale zaferi vardı güya popüler bilim dergisi. Doğru düzgün bi araştırma bile koyabilecek bi adam kalmamış.
Tübitak ın çıkardığı bilim ve teknik dergisinde en son çanakkale zaferi vardı güya popüler bilim dergisi. Doğru düzgün bi araştırma bile koyabilecek bi adam kal...
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Bonafide 3 yıl
Ağızlık yapacakmış
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DH Misafiri 3 yıl
Olan seyleri bize yeni gibi sunmalari gibisi yokkk.
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Guest-BF8E9B238 3 yıl
Tübit-AK öldü başımız sağolsun.
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Virtual Reality 3 yıl
TÜBİTAK görünce okumadım bile, içine dışına, damarlarına kadar siyasetin bulaştığı TÜBİTAK dan bir cacık olmaz. Anca bir takım medya kuruluşları abartı haberler yapıp, milletin gözünde TÜBİTAK çalışıyormuş havası yaratırlar. Halbuki TÜBİTAK denen kurum, koca bir balon.
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redwolf0 3 yıl
Hayvanat bahçesi müdürü , torpilli kadro bunlardan bir şey beklemek ayıp olur
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popturceyn 3 yıl
Bu kurumu dikkate alan var mi hala?
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ilelebet 3 yıl
Tübitak kendi vesile olduğu Pardus projesini(ki bu proje dünyada yazılım camiasında büyük aklış almış ve ilgiyle takip edilen bir projeydi. ) yine kendi elleriyle darma duman etti ya, Tübitağa hiç bir güvenim kalmadı benim.
Bu arada Tübitak içinde ısmarlama rapor hazırlamayan, kuklalık etmeyen herkesi paralelci ilan edip tasfiye edenleri, tasfiye ettiklerinin yerine, liyakatine bakmadan sadece kuklalık edecek kişileri getirenleri, Tübitağın, amacına uygun faaliyet gösteremeyecek olması umrunda bile olmayanları Allah'a havale ediyorum...
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25FURKAN 3 yıl
tübitakdan hiç halt olmaz orda olanlara ego vermekten başka
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Mesudum 3 yıl
Bu sitenin "Alo! Fatih!"i kim?
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Popüler hiç bir mecranın başı boş bırakılmıyor.
Vay be Türkiye'm!
Birilerinin ele geçirmesi demeyelim de üstünlük sağlaması, geleneksel rekabet kuralları içerisinde canlılığı koruyucu bir motivasyon olabilirdi. Şimdi ise oyuna dışarıdan müdahale etmeye hevesli ve en ufak bir ispiyon ve iftira durumunda gereğini yapacak bir otorite ile buna yaranmaya çalışan mızıkçılar kurumun çivilerini çıkarmışlar.
Yazık!
Belediye ve bahçeden yükselen kişi derginin başına geçecekmiş de... Peki uzman taleplerinin geri çevrilmesi neyin nesi?
En basit kondansatör/bobin denklemlerini çözemeyen adamların, mezuniyetlerinde bölüm sonuncusu oldukları halde elektronik devre uzmanı olarak alınmasından belli işte :(
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ssbrutality 3 yıl
Onlar sadece dergi çıkarsın..Ve 10.000 TL maaşla yatadursunlar..Nasıl olsa TÜRK'ün vergiside bitmez argısıda..
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maholine 3 yıl
Pardus U bitiren hayvanat bahçesi müdürü önderliğinde başarılar.(!)
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