TÜBİTAK önemli yeniliklere imza atıyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu yani kısa adıyla TÜBİTAK, üzerinde çalıştığı önemli projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanı Fikri Işık sosyal medya üzerinden yeni projeleri duyurdu.





Projeler hakkında detaylı bilgi yok ancak yakın zamanda basın duyurularının geleceğini düşünüyoruz. Projelerden ilki bebeklerdeki sarılık testi ile ilgili. Normalde topuktan kan alarak yapılan kan testleri Sarılık Ölçüm Cihazı sayesinde kan almadan sadece cilde temas ile yapılabilecek.





Bebeklerin acı çekmesine bir son veren bu teknoloji uzun süredir yurt dışında da kullanılıyor ve bebek cildine tutulan ateş ölçer benzeri bir aygıt ile sarılık oranları tespit edilebiliyor.





Diğer bir duyuru insan kanında hastalığa neden olan organizmaları laboratuvara göndermeden mobil olarak tespit edecek bir cihazın geliştirilmesine başlanması. Daha önce Avea'nın Kaliforniya Üniversitesi ile cep telefonu üzerinden kan tahlili projesini duymuştuk. Bu projede telefona takılan mikroskop aksesuarı ile örnekler inceleniyor ve uygulama bunları uzak sunucularda değerlendirip basit tahliller yapabiliyor. TÜBİTAK'ın projesi de muhtemelen bir el cihazı ile bu tahlillerin yapılmasını içeriyor.





Diğer iki önemli proje ise kanser tedavisine yönelik yerli ilaç ve kanama durdurucu özellikte biyomalzemeler geliştirilmesi. Bunlarla ilgili şimdilik detaylı bilgiler mevcut değil.

https://twitter.com/fikriisik/status/600971163364392960