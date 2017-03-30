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TÜMOSAN, kendi geliştirdiği iki dizel motoru duyurdu

Altay Tankı’nın güç grubu geliştirmesi sürecinde sorunları bir türlü aşamayan Tümosan, nispeten daha küçük hacimli iki dizel motoru hazır hale getirdiğini resmen duyurdu.
2 yıl
18,1b
1
86
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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TÜMOSAN, kendi geliştirdiği iki dizel motoru duyurdu
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Türkiye’nin önemli sanayi şirketlerinden biri olan Tümosan, her ne kadar Altay Tankı nedeniyle yaşadığı problemlerden dolayı kötü anılmaya başlansa da Tübitak’ın da desteklediği “Yeni Nesil Dizel Motor Geliştirme” projesi kapsamında iki yeni ürünü hazır hale getirdiğini duyurdu.

Dört silindirli 4.5 litre ve 6 silindirli 6.8 litre hacimli motorlar, Tümosan’ın Konya’daki fabrikasında çalıştırıldı. Ayrıca 4 silindirli 5.2 litre ve 6 silindirli 7.8 litre motorlar için de tasarım ve analiz çalışmaları devam ediyormuş. 45 – 185 beygir aralığında güç ürettiği ifade edilen dizel motorlar, yeni nesil çözümler üretebilmek adına önemli bir kilometre taşı. 2012 yılından bu yana bu motorların üzerinde çalışan şirketin asıl hedefi ise ağır sanayiye dönük olarak çok daha büyük hacimli ve güçlü, modern çözümler ortaya koyabilmek.

Common Rail teknolojisine sahip yeni dizel motorlar, turbo destekli ve Türk mühendislerince geliştirilmiş elektronik alt yapı ile desteklenmiş. Tümosan’ın sonraki hedefi ise 6 silindirli 9 litrelik motor ile V8 ve V10 dizel motorlar ortaya koymak olarak belirlenmiş. Bu odakta da çalışmalarını sürdüren şirket, 450 – 1000 beygir aralığında güç üretebilen motorlar ortaya koyabilme niyetinde.


http://www.tumosan.com.tr/tr/haberler/tumosan-yeni-nesil-dizel-motor-ailesini-tanitti Yorum Yaz
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halil altın 2 yıl en beğenilen r0ket
r0ket
Tüm dünya dizelden koşarak uzaklaşıyor bizimkiler dizel motor üretme peşinde.
Azıcık çağı yakalayın bilader ne bu 50 yıl geriden geliyonuz. Dizel yapacağına elektrikli yap da adam yerine koyalım. Çağın gerisinde kalmış terkedilen bi teknolojiyede zaten anca biz yatırım yaparız.

Dünyada kamyon, traktör gibi tork isteyen motorların şu an için dizel olduğunu bundan sonra bilin lutfen
r0ketTüm dünya dizelden koşarak uzaklaşıyor bizimkiler dizel motor üretme peşinde.Azıcık çağı yakalayın bilader ne bu 50 yıl geriden ge...
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2 Yanıt Yanıtla +79
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Guest-BF8E9B238 2 yıl
Yap işte şöyle bir traktör de övünelim ya neyiniz eksik anlamıyorum ki.
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1 Yanıt Yanıtla +48
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GreyParrot 2 yıl r0ket
Orijinalden alıntı: r0ket
Tüm dünya dizelden koşarak uzaklaşıyor bizimkiler dizel motor üretme peşinde.
Azıcık çağı yakalayın bilader ne bu 50 yıl geriden geliyonuz. Dizel yapacağına elektrikli yap da adam yerine koyalım. Çağın gerisinde kalmış terkedilen bi teknolojiyede zaten anca biz yatırım yaparız.

Kim uzaklaşıyork dizelden, dizelin verdiği kuvveti hangi motor veriyor söyleyinde bilelim.
Orijinalden alıntı: r0ketTüm dünya dizelden koşarak uzaklaşıyor bizimkiler dizel motor üretme peşinde.Azıcık çağı yakalayın bilader ne bu 50 yıl ...
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5 Yanıt Yanıtla +48
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1 Avatar
sistemli adam 1 yıl
Hükümet düşmanları bu konuda diesel düşmanı moduna geçmişler.
Daha neler göreceğiz.
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bozok6666 1 yıl
Bari yerli tank yapıyoz diye bu motoru altaya takmasalar yokuşta kalır rezil oluruz.
150 beygir çok az tank için 1000 beygir güç gerekli heralde bu motoru yapmalarıda en az 10 yıl sürer çok geç kalındı
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merveyanar 2 yıl
Allah yolumuzu bahtımızı açık etsin haliimize çok şükür Rabbim üretkenliğimizi artırsın bizi düşmanlarımıza güldürmesin inşallah
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Freddy03 2 yıl
Tumosanin yapmasi guzel. Turkiyede motor uretebilen 2 firma oldu. otosan ve Tumosan. Bu iki firmanin rekabet ortami oluşturmasi onemli.
Bazilari dizele laf atmis ama bilgisizseniz susun be kardeşim susun yahu. Isiniz anca kotulemek.
Ticari amacli bir tane benzinli motor bulamazsiniz. Cunku dizelin takit avantaji ve tork avantaji vardir. Bu motorlar ticari araclardan kaldirilmasi binek araçlar kadar kolay degildir. Elektrili motorlar daha ticari amacli kullanilamayacak kadar sorunlu.
Lutfen bilmiyorsaniz susun. Yazik ulkenin muhendisleri bunlara calisirken sizin cenenniz calisiyor. Tuccarlik yapiyosunuz muhendislere laf atiyosunuz.
Ozellikle tarimda dizel cok onemli yakit ve tork ana gerekliliktir.
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twindiablo 2 yıl
Memlekete bunlar lazım bize bunlarla gelin.. Tübitak destekliymiş 2012 den beri sürdürülen projeymiş. Tübitak salak salak projeleri destekleyeceğine niye 20 sene önce desteklememiş? Eleştiren arkadaşları da anlamıyorum. Bu motorlar ülkemiz adına iyi gelişmeler. Yok beygiri yok bilmemnesi ben bile kısa bir göz gezdirmekle bu motorların ticari araçlar için üretildiğini anladım. Adamlar F1 motoru yapmıyorlar zaten. Tübitak'ın niye daha önce desteklemediğini veya devletin daha önce neden bu tür üretimlere destek vermediğini eleştiriyorum. Yoksa yapılan işe saygılıyım.
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twindiablo 2 yıl
Memlekete bunlar lazım bize bunlarla gelin..
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aslanoto 2 yıl
1.3 1.6 araba motoruda yapın, hayırlı olsun
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V4LKyR 2 yıl
6 silindir 6.8 litre ve 185 beygir mi? Mazot yerine su basıncı ile mi çalışıyor acaba?
BMW zamanında 4 silindir 1.5 litre hacimli motordan 1500 beygir güç üretmiş?
Ah Türkiye'm ah.
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dgnzcn 2 yıl V4LKyR
Ne yazık ki bu zamana kadar bu da yapılamamış tı, en azından iyi yada kötü birşeyler yapılmaya çalışılıyor, bizlere düşen görev; olumu ve yapıcı eleştirilerle yapılan projelere sonuna kadar destek olmak, birlik ve beraberlik ile daha iyi noktalara geleceğiz yeterki birbirimize güvenelim
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emre_virüs 2 yıl V4LKyR
Hocam 6.8 litre 185 beygir güç vermiyor yeni tasarlanan motor bu
Tümosan mevcut haliyle bu motorları (185 beygire kadar) üretiyor zaten.
Haber biraz karışık olmuş galiba.
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Samed Bey 2 yıl
O kadar gündemin arasından güzel bir haber...
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Experimentation 2 yıl
hayırlı olsun
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