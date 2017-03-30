TÜMOSAN, kendi geliştirdiği iki dizel motoru duyurdu

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Türkiye’nin önemli sanayi şirketlerinden biri olan Tümosan, her ne kadar Altay Tankı nedeniyle yaşadığı problemlerden dolayı kötü anılmaya başlansa da Tübitak’ın da desteklediği “Yeni Nesil Dizel Motor Geliştirme” projesi kapsamında iki yeni ürünü hazır hale getirdiğini duyurdu.

Dört silindirli 4.5 litre ve 6 silindirli 6.8 litre hacimli motorlar, Tümosan’ın Konya’daki fabrikasında çalıştırıldı. Ayrıca 4 silindirli 5.2 litre ve 6 silindirli 7.8 litre motorlar için de tasarım ve analiz çalışmaları devam ediyormuş. 45 – 185 beygir aralığında güç ürettiği ifade edilen dizel motorlar, yeni nesil çözümler üretebilmek adına önemli bir kilometre taşı. 2012 yılından bu yana bu motorların üzerinde çalışan şirketin asıl hedefi ise ağır sanayiye dönük olarak çok daha büyük hacimli ve güçlü, modern çözümler ortaya koyabilmek.

Common Rail teknolojisine sahip yeni dizel motorlar, turbo destekli ve Türk mühendislerince geliştirilmiş elektronik alt yapı ile desteklenmiş. Tümosan’ın sonraki hedefi ise 6 silindirli 9 litrelik motor ile V8 ve V10 dizel motorlar ortaya koymak olarak belirlenmiş. Bu odakta da çalışmalarını sürdüren şirket, 450 – 1000 beygir aralığında güç üretebilen motorlar ortaya koyabilme niyetinde.

http://www.tumosan.com.tr/tr/haberler/tumosan-yeni-nesil-dizel-motor-ailesini-tanitti