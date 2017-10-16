TUSAŞ, sınıfında en iyisi olacak yeni bir İHA üzerinde çalışıyor





Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ, Temel Kotil’in Genel Müdürlük koltuğunda oturmasının ardından daha hareketli bir süreç geçiriyor. Milli Muharip Uçak konusunda büyük ölçekli ve uzun vadeli adımlar atan şirketin yeni heyecan verici projesi sıfırdan yepyeni bir İHA geliştirme ekseninde şekillendi.





Sınır ötesi operasyonlar ve terörle mücadele kapsamında duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda TSK’nın beklentileri doğrultusunda geliştirilecek olan yeni İHA, “yüksek faydalı yük kapasitesi” ile öne çıkacak. MALE (Orta İrtifada Uzun Havada Kalışlı) sınıfında konumlanacak olan yeni araç, alanındaki tüm İHA’lardan daha fazla yük taşıyacak ve daha uzun süre havada kalabilecek.





Tasarımı TUSAŞ tarafından yapılacak olan İHA, TUSAŞ’ın tesislerinde üretilecek. İhtiyaç duyulabilecek elektronik sistemler konusunda da TUSAŞ’ın son dönemde önemli atılımları olmuş ASELSAN’dan transfer edilen mühendisler ile bu alanda da şirket kendini geliştirmeye başlamıştı. İHA’da da bu kapsamda elde edilen tecrübeler kullanılabilir ancak işin bu kısmı doğal olarak bilinmezliğini koruyor ancak TUSAŞ’ın “Hava aracının aviyonik bileşenleri de milli imkanlarla geliştirilmiş birimlerden oluşacaktır.” söylemi son derece önemli.

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Yerli Motor

Bu sınıftaki İHA’lar için TEI tarafından geliştirilmiş, 170 beygir gücünde özel bir motor bulunuyor. TUSAŞ’ın yeni İHA’yı bu motor ile uçuracağı ifade ediliyor. 20 bin feet (6 kilometre) irtifaya kadar performansında herhangi bir kayıp yaşamayan bu motor, kısa bir süre önce test edilmişti. 9 kilometre yüksekte motor gücü 130 beygire düşüyor denilmişti. Örnek olması adına şu an ANKA’da kullanılan motor, 155 beygir güç üretebiliyor. TEI’nin motorunun tek dezavantajı %10-11 daha tasarruflu olmasına karşın 5kg dağa ağır ancak bu da gayet telafi edilebilir bir rakam.





TEI’nın kendi imkanları ile geliştirdiği bu çift turbolu piston motordan İHA’da iki adet kullanılması planlanıyor. 750kg’a kadar faydalı yük taşıma kapasitesi bulunacak olan İHA, TÜRKSAT uydusu üzerinden kontrol edilebilecek ve bu sayede menzil sorunu olmadan her türlü operasyonda TSK’ya hizmet edebilir olacak.

https://www.tai.com.tr/tr/proje/yuksek-faydali-yuk-kapasiteli-yfyk-insansiz-hava-araci