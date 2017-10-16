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TUSAŞ, sınıfında en iyisi olacak yeni bir İHA üzerinde çalışıyor

TUSAŞ, daha fazla faydalı yük taşıyabilecek ve kendi sınıfında en uzun süre havada kalabilecek niteliklerde yepyeni bir İHA geliştirmek için çalışamalara başladı. Üstelik yerli bir motor ile.
1 yıl
8,2b
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32
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ, Temel Kotil’in Genel Müdürlük koltuğunda oturmasının ardından daha hareketli bir süreç geçiriyor. Milli Muharip Uçak konusunda büyük ölçekli ve uzun vadeli adımlar atan şirketin yeni heyecan verici projesi sıfırdan yepyeni bir İHA geliştirme ekseninde şekillendi.


Sınır ötesi operasyonlar ve terörle mücadele kapsamında duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda TSK’nın beklentileri doğrultusunda geliştirilecek olan yeni İHA, “yüksek faydalı yük kapasitesi” ile öne çıkacak. MALE (Orta İrtifada Uzun Havada Kalışlı) sınıfında konumlanacak olan yeni araç, alanındaki tüm İHA’lardan daha fazla yük taşıyacak ve daha uzun süre havada kalabilecek.


Tasarımı TUSAŞ tarafından yapılacak olan İHA, TUSAŞ’ın tesislerinde üretilecek. İhtiyaç duyulabilecek elektronik sistemler konusunda da TUSAŞ’ın son dönemde önemli atılımları olmuş ASELSAN’dan transfer edilen mühendisler ile bu alanda da şirket kendini geliştirmeye başlamıştı. İHA’da da bu kapsamda elde edilen tecrübeler kullanılabilir ancak işin bu kısmı doğal olarak bilinmezliğini koruyor ancak TUSAŞ’ın “Hava aracının aviyonik bileşenleri de milli imkanlarla geliştirilmiş birimlerden oluşacaktır.” söylemi son derece önemli.

TUSAŞ, sınıfında en iyisi olacak yeni bir İHA üzerinde çalışıyor
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Yerli Motor

Bu sınıftaki İHA’lar için TEI tarafından geliştirilmiş, 170 beygir gücünde özel bir motor bulunuyor. TUSAŞ’ın yeni İHA’yı bu motor ile uçuracağı ifade ediliyor. 20 bin feet (6 kilometre) irtifaya kadar performansında herhangi bir kayıp yaşamayan bu motor, kısa bir süre önce test edilmişti. 9 kilometre yüksekte motor gücü 130 beygire düşüyor denilmişti. Örnek olması adına şu an ANKA’da kullanılan motor, 155 beygir güç üretebiliyor. TEI’nin motorunun tek dezavantajı %10-11 daha tasarruflu olmasına karşın 5kg dağa ağır ancak bu da gayet telafi edilebilir bir rakam.


TEI’nın kendi imkanları ile geliştirdiği bu çift turbolu piston motordan İHA’da iki adet kullanılması planlanıyor. 750kg’a kadar faydalı yük taşıma kapasitesi bulunacak olan İHA, TÜRKSAT uydusu üzerinden kontrol edilebilecek ve bu sayede menzil sorunu olmadan her türlü operasyonda TSK’ya hizmet edebilir olacak.


https://www.tai.com.tr/tr/proje/yuksek-faydali-yuk-kapasiteli-yfyk-insansiz-hava-araci Yorum Yaz
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nietzsche55 1 yıl en beğenilen
TÜRKSAT uydusu üzerinden kontrol edilebilecek ve bu sayede menzil sorunu olmadan her türlü operasyonda TSK’ya hizmet edebilir olacak. Bu mükemmel bir özellik.
Yanıtla +35
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ahmet. 1 yıl infom@n
Savunma sanayii özelinde konuşuyorum; 100TL'ye yapılacak neyi 1000TL'ye yandaş dediğiniz isimlere yaptırıldığını kanıtlamadığınız sürece beni ve bu alanda emek veren binlerce insanı zan altında bırakıyorsunuz. Kaldı ki geçmişe dönüp baktığınızda parasını fazla fazla verip alamadığımız silahlar, parasını verip aldığımız ancak terörle mücadelede kullandırtmadıkları silahlar olduğunu görürsünüz. Eleştirinin de bir dozu, dayanağı, sınırı olmalı diye düşünüyorum. O silahları yapan insanlar buraları okuyup çalışma şevki buluyor ya da bu tarz yorumlarını görüp yaptıkları işi sorgular hale geliyor.
Savunma sanayii özelinde konuşuyorum; 100TL'ye yapılacak neyi 1000TL'ye yandaş dediğiniz isimlere yaptırıldığını kanıtlamadığınız sürece beni ve bu alanda emek...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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ressi1 1 yıl
Bol bol terörist avlaması dileğiyle
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DH Misafiri 1 yıl
Bence güdükte olsa pahalıda olsa bir şeyler yapılması lazım , kendi teknolojimizi üretebilmek ve teknolojimizi geliştirebilmek için. Bir arkadaşın dediği gibi kimse kendi ürettiği malın özelliklerini paylaşmak istemez. Kimse ben ürettim gel sende istediğin gibi kullan üret demez. Birde bu iş siyaset üstü bir olay, Kendi silahını üretme işi Akp ile başlamadı, Kıbrıs Harekatında görülen lüzum üzerine 1974 yılından buyana devam eden bir süreç. Ne evveliyatı kötüleyelim nede günümüzde yapılanları. Kim taş üzerine bir taş koyarsa bizim için makbüldür.
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El_domingo 1 yıl
Bir ulkenin ozgurlugunun olcutu ekonomik,sosyal,siyasal,hukuki ve askeri alanlarda tek basına karar alabilmesi ve uygulabilmesiyle dogru orantılır..
Bugunku sıkıntıları esas nedeni artık turkiyenin bu konularda kendi kendine karar almaya calısmasıdır..
Savunma sanayinde de kimse teknolojisini yada silahını oyle kolay kolay vermez...hatta paraylada vermez..amerikadan alamadıgımız siha lar bunlar en buyuk ornek ..eğer özgürluk istiyorsak ne pahasına olursa olsun turkiye askeri alanda dısa bagımlılıgını azaltmalı..burda en buyuk sıkıntı teknoloji.patent,gerekli kalifiye işgucu..
Bu arada sivil ucak projesi iptal edilmiş..2019 da kullanılmaya baslanacaktı.. shiftdelete.net/...
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interwap 1 yıl
Henüz ANKA adam gibi olamadı. Umarum yeni projede aynı şeyi yaşatmazlar.
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Bluflame 1 yıl
sınıfının en iyisi derken bahsettikleri sınıf, ilkokul 2.sınıf.
yaw arkadaş, piston motorlu iha’larda gelecek yok, bize jet motorlusu lazım. (anka takımını uyandırın)
irtifa yetersiz, havada kalma süresi yetersiz, hız yetersiz, payload yetersiz.
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emre_virüs 1 yıl Bluflame
Bluflame
sınıfının en iyisi derken bahsettikleri sınıf, ilkokul 2.sınıf.
yaw arkadaş, piston motorlu iha’larda gelecek yok, bize jet motorlusu lazım. (anka takımını uyandırın)
irtifa yetersiz, havada kalma süresi yetersiz, hız yetersiz, payload yetersiz.

O yetersiz bu yetersiz öneri?
Jet motorlu iha
-Gelistiriliyor Baykar Makina tarafından
4.5 tonluk bir iha geliyor. Motor Ukrayna imalatı olabilir.
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CSB yazmayan adam 1 yıl
Yoo oyle bir kural yok aslinda her seyi elestirebilir muhalefet partileri. Zaten sayistay danistay bunlara guven olmaz. Onlarda degil mi zaten? Ama bunu mecliste gundeme getirmeleri bile, haberlere cikmasi bile olaydir. Gerci muhalefet cop.
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kadirirdem 1 yıl
Bu sefer motorda yerli,bakalım şimdi nereden dem vuracaksınız ?
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mladenbmv 1 yıl
bunlar dışında ufak dronelere de yönelmemiz gerek.bunlar güzel haberler.
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infom@n 1 yıl dr20mouse
Aferin yazabileceğin en saçma mesajı yazmışsın. 😂😂😂😂😂
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QuexSeeL 1 yıl
750 kg faydalı yük çok iyi bir değer, Hürkuş İHA projesinde 1500 kg a çıkması planlanıyordu. Uydu kontrollü olması yüksek irtifası olası sınır dışı operasyonlar için şahane bir birim olacaktır.
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Leipold 1 yıl
Arkadaslar gelin elimizi vicdanimiza koyalim ve kabul edelim. Biz IHA olayini okul yillarinda zirveye cikardik ve bu noktada biraktik. Kasmayalim haci daha fazla. Onlar yapsin biz ihale acar parasi neyse oder aliriz. Biz bundan yapmaya devam edelim canimiz sikildikca...

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