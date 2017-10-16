TUSAŞ, sınıfında en iyisi olacak yeni bir İHA üzerinde çalışıyor

Sınır ötesi operasyonlar ve terörle mücadele kapsamında duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda TSK’nın beklentileri doğrultusunda geliştirilecek olan yeni İHA, “yüksek faydalı yük kapasitesi” ile öne çıkacak. MALE (Orta İrtifada Uzun Havada Kalışlı) sınıfında konumlanacak olan yeni araç, alanındaki tüm İHA’lardan daha fazla yük taşıyacak ve daha uzun süre havada kalabilecek.
Tasarımı TUSAŞ tarafından yapılacak olan İHA, TUSAŞ’ın tesislerinde üretilecek. İhtiyaç duyulabilecek elektronik sistemler konusunda da TUSAŞ’ın son dönemde önemli atılımları olmuş ASELSAN’dan transfer edilen mühendisler ile bu alanda da şirket kendini geliştirmeye başlamıştı. İHA’da da bu kapsamda elde edilen tecrübeler kullanılabilir ancak işin bu kısmı doğal olarak bilinmezliğini koruyor ancak TUSAŞ’ın “Hava aracının aviyonik bileşenleri de milli imkanlarla geliştirilmiş birimlerden oluşacaktır.” söylemi son derece önemli.
Yerli Motor
Bu sınıftaki İHA’lar için TEI tarafından geliştirilmiş, 170 beygir gücünde özel bir motor bulunuyor. TUSAŞ’ın yeni İHA’yı bu motor ile uçuracağı ifade ediliyor. 20 bin feet (6 kilometre) irtifaya kadar performansında herhangi bir kayıp yaşamayan bu motor, kısa bir süre önce test edilmişti. 9 kilometre yüksekte motor gücü 130 beygire düşüyor denilmişti. Örnek olması adına şu an ANKA’da kullanılan motor, 155 beygir güç üretebiliyor. TEI’nin motorunun tek dezavantajı %10-11 daha tasarruflu olmasına karşın 5kg dağa ağır ancak bu da gayet telafi edilebilir bir rakam.
TEI’nın kendi imkanları ile geliştirdiği bu çift turbolu piston motordan İHA’da iki adet kullanılması planlanıyor. 750kg’a kadar faydalı yük taşıma kapasitesi bulunacak olan İHA, TÜRKSAT uydusu üzerinden kontrol edilebilecek ve bu sayede menzil sorunu olmadan her türlü operasyonda TSK’ya hizmet edebilir olacak.
https://www.tai.com.tr/tr/proje/yuksek-faydali-yuk-kapasiteli-yfyk-insansiz-hava-araci Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bugunku sıkıntıları esas nedeni artık turkiyenin bu konularda kendi kendine karar almaya calısmasıdır..
Savunma sanayinde de kimse teknolojisini yada silahını oyle kolay kolay vermez...hatta paraylada vermez..amerikadan alamadıgımız siha lar bunlar en buyuk ornek ..eğer özgürluk istiyorsak ne pahasına olursa olsun turkiye askeri alanda dısa bagımlılıgını azaltmalı..burda en buyuk sıkıntı teknoloji.patent,gerekli kalifiye işgucu..
Bu arada sivil ucak projesi iptal edilmiş..2019 da kullanılmaya baslanacaktı.. shiftdelete.net/...
yaw arkadaş, piston motorlu iha’larda gelecek yok, bize jet motorlusu lazım. (anka takımını uyandırın)
irtifa yetersiz, havada kalma süresi yetersiz, hız yetersiz, payload yetersiz.
O yetersiz bu yetersiz öneri?
Jet motorlu iha
-Gelistiriliyor Baykar Makina tarafından
4.5 tonluk bir iha geliyor. Motor Ukrayna imalatı olabilir.
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