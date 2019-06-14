TV satışlarını hareketlendirmek için bir hamle daha: Ek gümrük vergisi sıfırlandı

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Düşüşe geçen televizyon satışlarının hareketlenmesi amacıyla taksit sayısına ek olarak önemli bir karar daha alındı. Dün BDDK, televizyon satışlarında taksit sayısını arttırmıştı. Bugün ise Cumhurbaşkanlığı kararı ile TV ithalatında ek gümrük vergisi kaldırıldı.

Aralık 2018’de yürürlüğe giren karar ile AB üyesi ve EFTA üyesi ülkeler dışındaki pek çok ülkeden yapılan televizyon ithalatlarında yüzde 10 ilave gümrük vergisi alınıyordu.

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1144)” ile tüm ülkelerden televizyon ithalatında ek vergi alınmayacak. Son dönemde yerli ürünlerin revaçta olduğu televizyon pazarında, yabancı firmaların rekabet etmesi kolaylaşacak.

BDDK taksit sayısını arttırdı

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ile yapılan alışverişlerde taksit sayısı sınırını yükseltti. Yeni karar göre fiyatı 3 bin 500 TL ve altındaki televizyon alımlarında 12 ay, 3 bin 500TL’nin üzerindeki televizyonlarda ise 6 aya kadar taksit yapılabiliyor.