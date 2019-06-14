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TV satışlarını hareketlendirmek için bir hamle daha: Ek gümrük vergisi sıfırlandı

Televizyon satışlarındaki durgunluğun önüne geçmek için dün taksit sayısı arttırılmıştı. Bugün de televizyon ithalatındaki ek gümrük vergisi kaldırıldı. İşte detaylar:
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Televizyonlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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TV satışlarını hareketlendirmek için bir hamle daha: Ek gümrük vergisi sıfırlandı
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Düşüşe geçen televizyon satışlarının hareketlenmesi amacıyla taksit sayısına ek olarak önemli bir karar daha alındı. Dün BDDK, televizyon satışlarında taksit sayısını arttırmıştı. Bugün ise Cumhurbaşkanlığı kararı ile TV ithalatında ek gümrük vergisi kaldırıldı.

Aralık 2018’de yürürlüğe giren karar ile AB üyesi ve EFTA üyesi ülkeler dışındaki pek çok ülkeden yapılan televizyon ithalatlarında yüzde 10 ilave gümrük vergisi alınıyordu.

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1144)” ile tüm ülkelerden televizyon ithalatında ek vergi alınmayacak. Son dönemde yerli ürünlerin revaçta olduğu televizyon pazarında, yabancı firmaların rekabet etmesi kolaylaşacak.

BDDK taksit sayısını arttırdı

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ile yapılan alışverişlerde taksit sayısı sınırını yükseltti. Yeni karar göre fiyatı 3 bin 500 TL ve altındaki televizyon alımlarında 12 ay, 3 bin 500TL’nin üzerindeki televizyonlarda ise 6 aya kadar taksit yapılabiliyor.


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GasiOr 1 hf. en beğenilen
Milletin kıçında don yok, TV bilmem nesi sıfırlanmış.
Sen dondaki vergiyi kaldırsana.
4 Yanıt Yanıtla +140
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Chagotta 1 hf.
Bilgisayar parçalarına yapın insanlar rahat etsin.
Kim tv izliyor bu zamanda ? Fatih portakal olmasa haber bile izlenmiyor.
Bari kendi istediğimizi izleyip dinlemek için bilgisayarımızı alırken rahat edelim.
Bilgisayar parçalarına yapın insanlar rahat etsin.Kim tv izliyor bu zamanda ? Fatih portakal olmasa haber bile izlenmiyor.Bari kendi istediğimizi izley...
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4 Yanıt Yanıtla +107
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interwap 1 hf.
Arçelik/BEKO, Vestel, Sunny, gibi yerli üreticiler ve Türkiye'de aynı markalar ve Samsung, Toshiba, Philips, Grundig, Profilo gibi Türkiye'de üretilen (montaj olsa dahi) markalar olmasına rağmen böyle bir hamle yapılıyorsa TV satışlarındaki daralmanın sebebi vergiler değil insanların para harcamama istekleri ve/veya paralarının olmaması sebebi bana daha gerçekçi geliyor.
Arçelik/BEKO, Vestel, Sunny, gibi yerli üreticiler ve Türkiye'de aynı markalar ve Samsung, Toshiba, Philips, Grundig, Profilo gibi Türkiye'de üretilen (montaj o...
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2 Yanıt Yanıtla +62
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insanikamil 3 gün
çok şükür istediğim 4k TV'yi alabileceğim (!)
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leocorte 3 gün kultablasi
Geç bakalım dalganı (= ama TV izlemek için almamıştım zaten. 😁
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Ronades 3 gün
Fiyatlara hala yansımadı malesef
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ipli jeton 3 gün Ronades
Ülkemiz Avrupa'nın en büyük TV montaj üslerinden birisi. Piyasada satılan TV'lerin %90'a yakını Ülkemiz içinde üretiliyor, yani monte ediliyor daha doğrusu. LG, Samsung gibi dünya markaları da böyle. Vestel, Arçelik gibi firmalarla anlaşıp, gerekli parçaları gönderip,Türkiye'de ürettiriyorlar. Bu indirimin yansıyacağı cihazlar tamamıyla ithal gelen üst düzey birkaç modeldir. OLED, QLED vs. bunlara yansır.
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TheLastNinja 3 gün
Açık pazar olunca ve yabancılar yeterince kâr elde edemeyince çok ahlaklı, vatanperver, halkının en iyisini hak ettiğini düşünen, ileri görüşlü, bizler için her şeyin en iyisini bilen hükümetler vergiyi indirirler ki yabancılar daha çok üretsin daha çok satış yapsın para kazansın, "kel başa şimşir tarak", "böyle topluma böyle hükümet"
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DH Misafiri 3 gün
@Gt95 80 milyonluk ülke de 50 milyon kişi açlık sınırında yaşıyor ama senin gibi aşşağılık manipülatif o.ç çıkıp embesil gibi burada sahipleri gibi havlıyor ve götünden sıktığı yalanların gerçek olduğunu sanıyor ama ben düzgünce cevap yazsam yayınlanmıyor küfür edince banlanıyorum çünkü senin gibi bir yavşak yalan propoganda yapınca sorun olmuyor sebebi de site yöneticilerinin de senin gibi birer yavşak olmaları para için anasını satacak türde tipler olmaları...
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DH Misafiri 4 gün
Egonomi çok iyi masallaeahhh
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DH Misafiri 4 gün
Almayın arkadaşlar almayın. Milletin 150-200 birime aldığı hurda cihazlar ülkemizde 1.500-1.700 birime satılıyor. Verginin vergisini alan devlet üstüne tüketiciden fahiş oranda kar yapan satıcıları denetlemiyor. Neden bu şekilde paranızı çöpe atasınız ki? Almayın, siz almadıkça devlet daha da ucuzlatacak. Elin adamı ayda 1.500 birim para kazanır senin aldığın televizyonu 700 birime alır. Sen 2.000 birim kazanırsın 4.500 birime alırsın o televizyonu. Paranızı çöpe atmayın.
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milyondabir 4 gün
Vatandaş vergilerden bişey alamaz durumda resmen vergiler çok yüksek ve haksiz
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fenixco 4 gün
millet internette geziyo tv yi napsın
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Bloodin 4 gün
"Vestel vergisi" kalktı yani
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detanaoq 4 gün yeni yorumcu Bloodin
sallama vergileri akp getirdi vestel istedi diye vergi getirirlerse kukla durumuna düşerler imajlarını düzeltmeleride imkansız olur...
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