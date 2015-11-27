Tabletler için Football Manager Mobile 2016 geldi





SEGA'nın en beğenilen yapımlarından birisi olan Football Manager menajerlik oyunu, 2016 sürümüyle önce masaüstü platformları sonrasında da akıllı telefon dünyasını ziyaret etmişti. Şimdi de tabletlere geldi.





Tabletler için SEGA özel bir versiyon hazırladı. Football Manager Touch 2016 adındaki oyun telefon sürümünden daha güçlü ve daha iyi özellikler barındırıyor. Örneğin maçlarda daire şeklinde ikonlar değil futbolcuların 3 boyutlu simülasyonları mücadele ediyor.





Futbolcularınıza taktik vermek ve maçı yönetmek dışında antrenman programları hazırlamak, isabetli transferler de yapmanız gerekiyor. Takımınız tarzınıza göre bir oyun stili geliştiriyor. Siz de başarılarınıza göre bronz, gümüş ve altın rozetler kazanıyorsunuz.





Yeni başlayan menajerler için ücretsiz transferlerin olduğu bir başlangıç paketi sunulurken, yardımcı koçlar ile yükünüzün bir kısmını hafifletebiliyorsunuz. Ayrıca kendi yıldızlarınızı yetiştirip diğer takımlara kiralayarak gelir elde edebiliyorsunuz.





139 gerçek ligdeki gerçek takımları ve oyuncuları barındıran oyun ayrıca 600 000 kişilik futbolcu, menajer ve teknik görevli listesine sahip. Daha gelişmiş bir arayüz ve kulüp oluşturma motoru da oyunun artılarından. Bu kadar çok özelliğin de elbet bir bedeli var zira oyun tam 53TL fiyat etiketine sahip.



