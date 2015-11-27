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Tabletler için Football Manager Mobile 2016 geldi

SEGA Football Manager hayranları artık tabletlerde de dolu dolu grafiklerle menajerlik kariyerine devam edebilecekler. Football Manager Touch 2016 bunun için tasarlandı.
3 yıl
2,4b
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5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Tabletler için Football Manager Mobile 2016 geldi


SEGA'nın en beğenilen yapımlarından birisi olan Football Manager menajerlik oyunu, 2016 sürümüyle önce masaüstü platformları sonrasında da akıllı telefon dünyasını ziyaret etmişti. Şimdi de tabletlere geldi. 

Tabletler için SEGA özel bir versiyon hazırladı. Football Manager Touch 2016 adındaki oyun telefon sürümünden daha güçlü ve daha iyi özellikler barındırıyor. Örneğin maçlarda daire şeklinde ikonlar değil futbolcuların 3 boyutlu simülasyonları mücadele ediyor. 

Futbolcularınıza taktik vermek ve maçı yönetmek dışında antrenman programları hazırlamak, isabetli transferler de yapmanız gerekiyor. Takımınız tarzınıza göre bir oyun stili geliştiriyor. Siz de başarılarınıza göre bronz, gümüş ve altın rozetler kazanıyorsunuz. 

Yeni başlayan menajerler için ücretsiz transferlerin olduğu bir başlangıç paketi sunulurken, yardımcı koçlar ile yükünüzün bir kısmını hafifletebiliyorsunuz. Ayrıca kendi yıldızlarınızı yetiştirip diğer takımlara kiralayarak gelir elde edebiliyorsunuz. 

139 gerçek ligdeki gerçek takımları ve oyuncuları barındıran oyun ayrıca 600 000 kişilik futbolcu, menajer ve teknik görevli listesine sahip. Daha gelişmiş bir arayüz ve kulüp oluşturma motoru da oyunun artılarından. Bu kadar çok özelliğin de elbet bir bedeli var zira oyun tam 53TL fiyat etiketine sahip. 


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ukilavuz 3 yıl
Fiyat çok gibi gelebilir ama oynayınca anlarsınız kalitesini.
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napolyon94 3 yıl
Pcdekinin aynisi ise alinir 1 sene de suyunu cikarana kadar oynanir
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thinkwithbrain 3 yıl
Hemen "o paraya..."cılar doluşmuş. Adamlar PC'deki deneyimin aynısını sunmayı hedeflemiş zaten. Ayrıca tablette oynanmaya en müsait oyun budur bence.
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tugares 3 yıl
O fiyata ps veya pc ye oyun alırım. Tablete nr gerek var?
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SHADOW 3 yıl
Cok guzel de o fiyat ne yaa?
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