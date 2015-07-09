Takım odaklı mesajlaşma servisi Slack, emoji temelli favoriler sunmaya başladı

Şirket içi iletişim amaçlı hazırlanan ve birçok mobil / masaüstü platformda aktif olarak yer alan mesajlaşma servisi Slack, emoji temelli favoriye alma sürecini devreye soktu.

Geçtiğimiz yıl içerisinde aldığı 120 milyon dolarlık yatırım ile genel değerini 1.12 milyar dolara çıkartan ve bunu henüz ilk yılını doldurmadan yapmayı başaran popüler servis Slack, takımlar / şirketler arası mesaj odaklı iletişim amaçlı görev yapıyor ve SoundCloud, Dropbox ve Google Drive gibi noktalardan yararlanarak mesajları içeriksel olarak ciddi anlamda zengileştirebiliyor.

Servis yeni eklenen özelliğiyle ise ilginç olarak artık içerisinde paylaşılan içeriklerin standart beğenme ya da favoriye alma süreçleri yerine emojileri kullanıyor. Örneğin atılan bir yoruma, yorumla alakalı beğeni düzeyini göstermek adına emojiler eklenebiliyor ve böylece oldukça ilginç bir etkileşim süreci elde edilebiliyor. Çünkü emojiler ile çok daha fazla şey basitçe anlatılabiliyor.

Servisin resmi internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.





http://thenextweb.com/apps/2015/07/09/how-did-we-ever-live-without-this/