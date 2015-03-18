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Takım odaklı mesajlaşma servisi Slack'in Windows yazılımı yayınlandı

4 yıl
1,2b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Takım odaklı mesajlaşma servisi Slack'in Windows yazılımı yayınlandı
 
Şirket içi iletişim amaçlı hazırlanan mesajlaşma servisi Slack'ın OSX sonrası Windows yazılımı da kullanıma sunuldu.
Geçtiğimiz yıl içerisinde aldığı 120 milyon dolarlık yatırım ile genel değerini 1.12 milyar dolara çıkartan ve bunu henüz ilk yılını doldurmadan yapmayı başaran popüler servis Slack, takımlar / şirketler arası mesaj odaklı iletişim amaçlı görev yapıyor ve Windows işletim sistemli bilgisayarlar için yayınlanan yeni yazılımıyla birden fazla takıma aynı anda bağlanılmasına imkan tanıyor. Gelen mesajlar doğrultusunda bildirimler verebilen yazılım, sade arayüzüyle dikkatleri üzerine çekiyor ve ülkemizde de birçok şirket tarafından aktif olarak kullanılıyor. Uygulama ayrıca SoundCloud, Dropbox ve Google Drive gibi noktalardan yararlanarak mesajları içeriksel olarak da zengileştirebiliyor.
Bütün mesalaşma işlemlerini tek bir noktada birleştiren Slack'ın Windows uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. Oldukça eğlenceli tanıtım videosu da aşağıda yer alıyor.

http://thenextweb.com/apps/2015/03/18/slacks-team-messaging-app-is-now-available-for-windows/ Yorum Yaz
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