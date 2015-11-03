Takımlar için 1Password duyuruldu

Aralarında NASA'nın da olduğu birçok büyük şirkete ve milyonlarca kullanıcıya yaklaşık 10 yıldır hizmet veren parola uygulaması 1Password, çoklu çalışma sürecini kolaylaştıran "Takımlar için 1Password'u" duyurdu.

Bugün ücretsiz beta sürecine başlanan, beta süreci sonunda ise aylık abonelik şeklide çalışmaya devam edecek olan Takımlar için 1Password, büyük ya da küçük şirketlerin ya da ailelerin şifre yönetim sürecini tek bir merkez üzerinde topluyor. Tarihinde ilk defa standart internet tarayıcıları üzerinden erişilebilen bir "Admin Konsolu" kullanan geliştirici AgileBits, bu konsolda grup üyelerinden özel şifre bölümlerine kadar birçok içeriği bir arada tutuyor.

Yapılan tüm işlemleri bulut temelinde farklı cihazlar arasında senkronize edebilen Takımlar için 1Password, kimin neye giriş izni olduğunu basit bir arayüzle gözler önüne seriyor ve iOS, Mac, Windows ile Android sürümlerinde aktif olarak kullanılabiliyor.

Takımlar için 1Password'u buradan kullanmaya başlayabilirsiniz.

https://blog.agilebits.com/2015/11/03/introducing-1password-for-teams/