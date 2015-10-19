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Tamamen elektrikli Aston Martin Rapide 2017 yılında geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tamamen elektrikli Aston Martin Rapide 2017 yılında geliyor
 
Tamamen elektrikli otomobil pazarına 2019 yılında katılacağını duyuran Volvo sonrası önemli bir açıklama da süper spor otomobil üreticisi Aston Martin'den geldi.
Aston Martin CEO'su Andy Palmer, tamamen elektrikli "Rapide" spor otomobil modellerinin 2017 yılında satışa çıkacağını açıkladı. Hali hazırda V12 motora sahip olan Aston Martin Rapide, elektrikli versiyonunda dört çekerden çekiş sistemiyle gelecek ve tam 1000 beygir gibi oldukça yüksek güç üretebilecek. Elektriğin istedikleri gücü verebildiği belirten Andy Palmer, V12 gürültüsünün ortadan kalkacağını ancak bunun karşısında tamamen sessiz ve sıfır emisyona sahip bir otomobilin elde edilebileceğini sözlerine ekliyor.
Tam şarj ile 320 km civarında yol alabileceği söylenen Aston Martin Rapide, tahmin edebileceğiniz üzere hiç de ucuz olmacak. Otomobilin 200,000£'dan daha pahalıya satılacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Tesla Model S "P85D" 130 bin dolardan satılırken, Apple'ın tamamen elektrikli otomobil modelinin de 55 bin dolardan satılacağı söylentiler arasında yer alıyor.


http://www.autoexpress.co.uk/aston-martin/rapide-s/91039/aston-martin-to-build-all-electric-rapide Yorum Yaz
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wolf silver 4 yıl en beğenilen
Apple elektrikli otomobilini 55 bin dolardan satmaz. O Apple değildir kesin. Apple olsa o kadar UCUZA satmaz...
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metehan13 4 yıl
wolf silver
Apple elektrikli otomobilini 55 bin dolardan satmaz. O Apple değildir kesin. Apple olsa o kadar UCUZA satmaz...

contracted fiyatıdır o :D aylık da sabit bi ödemesi vardır.
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xDarkAngelx 4 yıl
mokinto
alphekkaiçten yanmalı motorların devride sona eriyor, artık ilk elektrikli otomobilleri de gören nesil oluyoruz.
Sanırım o nesil 100 yıl önce yaşadı :)

evet ilk otomobiller icten yanmali motora degil elektrikli motora sahipti.
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kadirirdem 4 yıl
Apple imkani yok 55 bin dolardan satmaz...
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1BilimAdamı 4 yıl
Model s,e baktım 60bin dolardan başlayıp 100bin küsür dolarlara kadar gidiyor.Haberde eksiklik var
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ensei 4 yıl
O V12 nin gürültüsüne kurban olurum :))
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200ugececekaga 4 yıl ensei
ensei
O V12 nin gürültüsüne kurban olurum :))

Hic sorma. Dingil bide v12 furultusu olmayacak diyor. Araba gurul gurul guruldemedikce 1000hp olsa ne olacak. Ne o kedi gibi fitne fucur karilar gibi sinsi sinsi.

Aston martin yoneticisi olsam bu adama bu sozunden dolayi 2 ay maas kesme cezasi veririm yada markayla ilisigini keserim.

Konumuza gelecek olursak. Hic benimseyemedim bu elektrikli araclari. Hele spor elektrikli araclari
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olağan_şüpheli 4 yıl
Tamamen elektrikli otomobiller yaygınlaşmadan hibrit otomobiller yaygınlaşacak. Ama hibritlerin bile yaygınlaşıp , normal motorlu araçları geçmesi 20 yılı bulur en az.
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wolf silver 4 yıl en beğenilen
Apple elektrikli otomobilini 55 bin dolardan satmaz. O Apple değildir kesin. Apple olsa o kadar UCUZA satmaz...
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mokinto 4 yıl
alphekka
içten yanmalı motorların devride sona eriyor, artık ilk elektrikli otomobilleri de gören nesil oluyoruz.

Sanırım o nesil 100 yıl önce yaşadı :)
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Thomassee 4 yıl
Harika bir haber


Porsche'den once davrandilar.

Bu full elektrik konusunda Almanlar gercekten tutuk.

Butun millet elektrikli Panamera ve S serisi bekliyor ama cogu hayal kirikligina ugradi.
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Patren 4 yıl
200,000£ den bence normal araba yapsınlar daha iyi
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