Tamamen elektrikli Aston Martin Rapide 2017 yılında geliyor

Tamamen elektrikli otomobil pazarına 2019 yılında katılacağını duyuran Volvo sonrası önemli bir açıklama da süper spor otomobil üreticisi Aston Martin'den geldi.

Aston Martin CEO'su Andy Palmer, tamamen elektrikli "Rapide" spor otomobil modellerinin 2017 yılında satışa çıkacağını açıkladı. Hali hazırda V12 motora sahip olan Aston Martin Rapide, elektrikli versiyonunda dört çekerden çekiş sistemiyle gelecek ve tam 1000 beygir gibi oldukça yüksek güç üretebilecek. Elektriğin istedikleri gücü verebildiği belirten Andy Palmer, V12 gürültüsünün ortadan kalkacağını ancak bunun karşısında tamamen sessiz ve sıfır emisyona sahip bir otomobilin elde edilebileceğini sözlerine ekliyor.

Tam şarj ile 320 km civarında yol alabileceği söylenen Aston Martin Rapide, tahmin edebileceğiniz üzere hiç de ucuz olmacak. Otomobilin 200,000£'dan daha pahalıya satılacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Tesla Model S "P85D" 130 bin dolardan satılırken, Apple'ın tamamen elektrikli otomobil modelinin de 55 bin dolardan satılacağı söylentiler arasında yer alıyor.





http://www.autoexpress.co.uk/aston-martin/rapide-s/91039/aston-martin-to-build-all-electric-rapide