Tank Çıkarma Gemisi TCG Bayraktar 2017 yılında hizmete giriyor

Kara Kuvvetleri’nin çıkarma yapması için kullanılan ayrıca savunma sistemleri ile denizde de operasyonal görevler üstelenebilen LST tipi gemilerin en büyüğü olan TCG Bayraktar’ın bitirilmesinin ardından aynı ekip bir tanesini daha yapmak için çalışmalarına çoktan başladı.
Silah Sistemleri ve Elektronik Ekipman Entegre Ediliyor
Denize indirilen geminin hali hazırda silah sistemleri için çalışmalar sürüyor. ASELSAN, HAVELSAN ve Tübitak destekli olarak yürütülen çalışmalarda geminin denizden denizaltılardan, havadan ve karadan atılabilecek hava unsurlarına karşı güvenlik tedbirleri ile özel sensörler yer alıyor.
İki adet komuta kontrol merkezinin bulunacağı geminin kontrol merkezi yerli olanaklarla üretilip geliştiriliyor. Ayrıca ASELSAN tarafından üretilen stabilize makineli tüfek platformu STAMP, TCG Bayraktar’a da entegre ediliyor. STAMP, dalgalı denizde bile %85 isabet oranına sahip.
90 santimetre suya kadar yanaşma yapıp, kuru zemine kapak atabilen geminin teknik özellikleri ise şöyle:
- 138.75 metre boy, 1200 ton yük taşıyabilme
- 20 adet tank kapasitesi
- Maksimum 18mil sürat ve ortalama 15 mil sürat ile 30 gün denizde kalabilme
- 12 subay, 51 astsubay, 66 er amfibi personel
- 566 kişilik yatak kapasitesi
- 1100 metrekare kapalı, 690 metrekare açık güverte alanı
- 1200 ton yük kapasitesi (ortalama 18 Altay tankı)
- 2 adet 25, 2 adet 10 tonluk güverte vinci
- 60 ton yük taşıyabilen yan ve arka kapak
- Nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırıya karşı tam personel koruması
- Havelsan tarafından geliştirilen Genesis savaş yönetim sistemi
- 3 boyutlu arama radarı, seyir radarı, LPI radar, 2 adet gece ve gündüz görüşlü Elektro Optik Sensör
- Kızıl ötesi tarayıcı, lazer ikaz sistemi, elektronik harp bildirim sistemi
TCG Bayraktar’ın Şubat 2017’de tüm teçhizatı ile göreve hazır hale gelmesi bekleniyor. Bayraktar’ın birebir aynısı olarak üretilen ikinci gemi TCG Sancaktar ise bir aksilik olmadığı takdirde 2017’nin son çeyreği içinde göreve başlamış olacak.
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Yoksa daha kendi mermisini üretememiş, ürettirilmemiş bir ortamda sıfırdan dünyanın en büyüğünü yapmakla işe başlamaya çalışmak ham hayal olurdu.
Sakin olalım, siyasetten bağımsız yerli kafalar olarak, çok da oyalanıp kaynak israfına girmeden bir şeyler yapmaya çalışalım.
Yoksa,
PISA test sonuçlarından da görüleceği üzere gençlerin bu taraklarda bezi yok
1- İktidar karşıtı oldukları için yapılan eylemin yararlı ya da zararlı, fayda-zarar durumuna bakılmaksızın aşağılamak, karalamak, küçük görmek ve istememezlik sergilemek durumundalar. Önemli olan yapılan iş değil yapan kişiler. İsterse yarın " hakkaten yerli ", " baya bildiğin İzmir'de, Eskişehir'de falan " uçak yapsa ve " hakkaten " manyak siparişler alınsa kahrından ölecek tipler bunlar. Anlam veremiyor insan.
2- İktidar yanlısı olduğu için yapılan eylemin yararlı ya da zararlı, fayda-zarar durumuna bakılmaksızın propogandasını yapmak, en iyisi, en mükemmeli, sadece biz yapardık, biz yaptık, nasıl da yaptık durumunda olanlar. Bu arkadaşlar diğer grupla aynıdırlar. Yapılan iş değil yapan kişiler önemlidir. Fayton açılışı yapsa alkış tutarlar o derece. Alakasız ve rant için olduğu belli olan her şeye destek çıkarlar. Bu tiplere de anlam veremiyor insan.
Ortası yok güzel ülkemin. Hep bir yarış içindeler. Ama iyi anlamda değil birbirini çekip düşürme yarışı içindeler. Kimi hayatında gitmediği görmediği yerdeki yatırıma destek çıkar, kimi her gün kullanacağı, hayatını kolaylaştıran yatırıma karşı çıkar. Böyle acayip bir paradoks işte.
Not: Güzel ama çoooook geç kalınmış gelişmeler. 50 60 70 yıl falan geç kalınmış hani.
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