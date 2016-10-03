Tank Çıkarma Gemisi TCG Bayraktar 2017 yılında hizmete giriyor

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Milli imkanlarla geliştirilen TCG Bayraktar, 2015 yılı Ekim ayında sulara indirilmişti. İki yılda yapımı tamamlanan ve %70’in üzerinde bir yerlilik oranı ile geliştirilen gemi Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayii ve Ticaret A.Ş.’ye yaptırıldı. İstanbul Tuzla’da üretilen gemi ülkemizde üretilmiş en büyük savaş gemisi olma özelliğinin de sahibi konumunda.

Kara Kuvvetleri’nin çıkarma yapması için kullanılan ayrıca savunma sistemleri ile denizde de operasyonal görevler üstelenebilen LST tipi gemilerin en büyüğü olan TCG Bayraktar’ın bitirilmesinin ardından aynı ekip bir tanesini daha yapmak için çalışmalarına çoktan başladı.

Silah Sistemleri ve Elektronik Ekipman Entegre Ediliyor

Denize indirilen geminin hali hazırda silah sistemleri için çalışmalar sürüyor. ASELSAN, HAVELSAN ve Tübitak destekli olarak yürütülen çalışmalarda geminin denizden denizaltılardan, havadan ve karadan atılabilecek hava unsurlarına karşı güvenlik tedbirleri ile özel sensörler yer alıyor.

İki adet komuta kontrol merkezinin bulunacağı geminin kontrol merkezi yerli olanaklarla üretilip geliştiriliyor. Ayrıca ASELSAN tarafından üretilen stabilize makineli tüfek platformu STAMP, TCG Bayraktar’a da entegre ediliyor. STAMP, dalgalı denizde bile %85 isabet oranına sahip.

90 santimetre suya kadar yanaşma yapıp, kuru zemine kapak atabilen geminin teknik özellikleri ise şöyle:

138.75 metre boy, 1200 ton yük taşıyabilme

20 adet tank kapasitesi

Maksimum 18mil sürat ve ortalama 15 mil sürat ile 30 gün denizde kalabilme

12 subay, 51 astsubay, 66 er amfibi personel

566 kişilik yatak kapasitesi

1100 metrekare kapalı, 690 metrekare açık güverte alanı

1200 ton yük kapasitesi (ortalama 18 Altay tankı)

2 adet 25, 2 adet 10 tonluk güverte vinci

60 ton yük taşıyabilen yan ve arka kapak

Nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırıya karşı tam personel koruması

Havelsan tarafından geliştirilen Genesis savaş yönetim sistemi

3 boyutlu arama radarı, seyir radarı, LPI radar, 2 adet gece ve gündüz görüşlü Elektro Optik Sensör

Kızıl ötesi tarayıcı, lazer ikaz sistemi, elektronik harp bildirim sistemi

TCG Bayraktar’ın Şubat 2017’de tüm teçhizatı ile göreve hazır hale gelmesi bekleniyor. Bayraktar’ın birebir aynısı olarak üretilen ikinci gemi TCG Sancaktar ise bir aksilik olmadığı takdirde 2017’nin son çeyreği içinde göreve başlamış olacak.