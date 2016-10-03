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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tank Çıkarma Gemisi TCG Bayraktar 2017 yılında hizmete giriyor

Sınıfında dünyanın en büyüğü olan milli Tank Çıkarma Gemisi TCG Bayraktar 2017 yılında hizmete girmeye hazırlanıyor. Bu dev gemiye dair detaylar yazımızda!
2 yıl
6,9b
1
41
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tank Çıkarma Gemisi TCG Bayraktar 2017 yılında hizmete giriyor
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Milli imkanlarla geliştirilen TCG Bayraktar, 2015 yılı Ekim ayında sulara indirilmişti. İki yılda yapımı tamamlanan ve %70’in üzerinde bir yerlilik oranı ile geliştirilen gemi Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayii ve Ticaret A.Ş.’ye yaptırıldı. İstanbul Tuzla’da üretilen gemi ülkemizde üretilmiş en büyük savaş gemisi olma özelliğinin de sahibi konumunda.

Kara Kuvvetleri’nin çıkarma yapması için kullanılan ayrıca savunma sistemleri ile denizde de operasyonal görevler üstelenebilen LST tipi gemilerin en büyüğü olan TCG Bayraktar’ın bitirilmesinin ardından aynı ekip bir tanesini daha yapmak için çalışmalarına çoktan başladı.

Silah Sistemleri ve Elektronik Ekipman Entegre Ediliyor 

Denize indirilen geminin hali hazırda silah sistemleri için çalışmalar sürüyor. ASELSAN, HAVELSAN ve Tübitak destekli olarak yürütülen çalışmalarda geminin denizden denizaltılardan, havadan ve karadan atılabilecek hava unsurlarına karşı güvenlik tedbirleri ile özel sensörler yer alıyor.

İki adet komuta kontrol merkezinin bulunacağı geminin kontrol merkezi yerli olanaklarla üretilip geliştiriliyor. Ayrıca ASELSAN tarafından üretilen stabilize makineli tüfek platformu STAMP, TCG Bayraktar’a da entegre ediliyor. STAMP, dalgalı denizde bile %85 isabet oranına sahip.

90 santimetre suya kadar yanaşma yapıp, kuru zemine kapak atabilen geminin teknik özellikleri ise şöyle: 

  • 138.75 metre boy, 1200 ton yük taşıyabilme
  • 20 adet tank kapasitesi
  • Maksimum 18mil sürat ve ortalama 15 mil sürat ile 30 gün denizde kalabilme
  • 12 subay, 51 astsubay, 66 er amfibi personel
  • 566 kişilik yatak kapasitesi
  • 1100 metrekare kapalı, 690 metrekare açık güverte alanı
  • 1200 ton yük kapasitesi (ortalama 18 Altay tankı)
  • 2 adet 25, 2 adet 10 tonluk güverte vinci
  • 60 ton yük taşıyabilen yan ve arka kapak
  • Nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırıya karşı tam personel koruması
  • Havelsan tarafından geliştirilen Genesis savaş yönetim sistemi
  • 3 boyutlu arama radarı, seyir radarı, LPI radar, 2 adet gece ve gündüz görüşlü Elektro Optik Sensör
  • Kızıl ötesi tarayıcı, lazer ikaz sistemi, elektronik harp bildirim sistemi

TCG Bayraktar’ın Şubat 2017’de tüm teçhizatı ile göreve hazır hale gelmesi bekleniyor. Bayraktar’ın birebir aynısı olarak üretilen ikinci gemi TCG Sancaktar ise bir aksilik olmadığı takdirde 2017’nin son çeyreği içinde göreve başlamış olacak.


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RavenoLL 2 yıl en beğenilen
Saçma sapan yerlere köprü yapacaklarına böyle şeylere harcasınlar
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ResenHareketEdenSAVCI 2 yıl
M60lari cikaricaksak bu gemiyi hic yapmayalim
2 Yanıt Yanıtla +16
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ressi1 2 yıl
Savunma sanayindeki yatırımlar ümit verici.
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muhamnet 2 yıl
Yapmayın işte şöyle haberler. adamların akıl ve ruh sağlığı bozuluyor...
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gxhero 2 yıl
Bu tip haberlerde bir başka ülkenin aynı sınıf araçları ile karşılaştırma yapmanızı da görmek isterdim. Mesela ben bu tip gemilerin tasarım ve gereksinimleri nelerdir kafamda soru işareti oluşturuyor!
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Bluflame 2 yıl
Bu gemiyi kullanacak siyasi irade olmadıktan sonra ne işe yarar ? boşuna para harcamışlar. Ege’yi tamamen yunan’a teslim ettik, Kıbrısı unuttuk, doğu akdenizde rumlara şirin görünmeye çalışıyoruz, karadenizi ruslara teslim ettik, geriye ne kaldı? hangi ülkeye çıkarma yapacaz ?
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Mesudum 2 yıl
Bu tip faaliyetlerin asıl faydası yerli beyin gücümüzü ataletten kurtarıp motivasyon sağlamak ve daha büyük işler başarmak için destek alabilmektir.
Yoksa daha kendi mermisini üretememiş, ürettirilmemiş bir ortamda sıfırdan dünyanın en büyüğünü yapmakla işe başlamaya çalışmak ham hayal olurdu.
Sakin olalım, siyasetten bağımsız yerli kafalar olarak, çok da oyalanıp kaynak israfına girmeden bir şeyler yapmaya çalışalım.
Yoksa,
PISA test sonuçlarından da görüleceği üzere gençlerin bu taraklarda bezi yok
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kadirirdem 2 yıl
savunma sanayimiz için güzel şeyler...
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Akone 2 yıl
İyi haber devamı gelir umarm
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ddsmurat 2 yıl
İnşallah daha gelişmiş sistemler yapılır da Türk ordusunun gücüne güç katar
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mcem71 2 yıl
Hayırlı olsun bunlar güzel işler,Milli savunma sanayimiz için tam bağımsız Türkiye için tüm emeği geçenlere teşekkürler.
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emre_virüs 2 yıl
Tayyip Erdoğan Milgem gemisi için yeterli değil makinalarını da yapmamız gerekiyor demişti. Ben o açıklamadan tahrik gaz türbin ve dizel motorları kastettiğini bunları da yapmamız gerekiyor anlamını çıkardım. Bu konuda yetkin bir ülke olmak istiyorsak genclerimizi dünyanın dört bir yanına yüksek lisans programlarına ve en iyi sirketlere gondermeliyiz ve her ülkeden bilim insanlarını memlekete cekmeliyiz bütün imkanlarımizi teknolojiyi ülkemize bir şekilde transfer etmeye harcarsak istediğimizi alabiliriz diye düşünüyorum.
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KaleyDeskop 2 yıl
hükümeti hergün eleştirenler, ak parti olmadan tank mermisini bile dışardan alıyorduk, köprüde yaparız uçak gemiside, yeterki inanç olsun..
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gcb1903 2 yıl
Her şeyde olduğu gibi yine iki grup insanla karşı karşıyayız.

1- İktidar karşıtı oldukları için yapılan eylemin yararlı ya da zararlı, fayda-zarar durumuna bakılmaksızın aşağılamak, karalamak, küçük görmek ve istememezlik sergilemek durumundalar. Önemli olan yapılan iş değil yapan kişiler. İsterse yarın " hakkaten yerli ", " baya bildiğin İzmir'de, Eskişehir'de falan " uçak yapsa ve " hakkaten " manyak siparişler alınsa kahrından ölecek tipler bunlar. Anlam veremiyor insan.

2- İktidar yanlısı olduğu için yapılan eylemin yararlı ya da zararlı, fayda-zarar durumuna bakılmaksızın propogandasını yapmak, en iyisi, en mükemmeli, sadece biz yapardık, biz yaptık, nasıl da yaptık durumunda olanlar. Bu arkadaşlar diğer grupla aynıdırlar. Yapılan iş değil yapan kişiler önemlidir. Fayton açılışı yapsa alkış tutarlar o derece. Alakasız ve rant için olduğu belli olan her şeye destek çıkarlar. Bu tiplere de anlam veremiyor insan.

Ortası yok güzel ülkemin. Hep bir yarış içindeler. Ama iyi anlamda değil birbirini çekip düşürme yarışı içindeler. Kimi hayatında gitmediği görmediği yerdeki yatırıma destek çıkar, kimi her gün kullanacağı, hayatını kolaylaştıran yatırıma karşı çıkar. Böyle acayip bir paradoks işte.

Not: Güzel ama çoooook geç kalınmış gelişmeler. 50 60 70 yıl falan geç kalınmış hani.
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Guest-C302EA147 2 yıl
Nereden nereye ! Guzel gelismeler.
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savunma sanayii, aselsan ve
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