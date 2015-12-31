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Tarantino'nun yeni filmini sızdıran korsanlar özür diledi

Quentin Tarantino'nun merakla beklenen yeni filmi The Hateful Eight'i, henüz vizyona bile girmemişken internete sızdıran korsanlar, ünlü yönetmenden özür diledi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,6b
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57
Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tarantino'nun yeni filmini sızdıran korsanlar özür diledi
Ucuz Roman, Rezervuar Köpekleri ve Soysuzlar Çetesi gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Quentin Tarantino'nun merakla beklenen yeni filmi The Hateful Eight, geçtiğimiz hafta ABD'de gösterime girdi. The Hateful Eight, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede henüz vizyona bile girmemişken, korsanlar tarafından internete sızdırıldı.
 The Hateful Eight'in sızdırılmasını soruşturan ABD polisi, filmin, son olarak Point Break filminde görev alan bir yapımcı tarafından korsan grubu Hive-CM8'e verildiğini ortaya çıkarmıştı. Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Hive-CM8 grubu, filmi hack sonucu ele geçirmediğini, iddia edildiği gibi birisinden aldığını doğruladı. Korsan gruplarından görmeye alışık olmadığımız bir tutum sergileyen Hive-CM8, yeni filmini henüz vizyona girmeden sızdırdığı için Tarantino'dan özür diledi.
Filmin çıkışına gölge düşüren sızıntılar için üzgün olduklarını belirten korsanlar, filmi sinemada izleyecek durumu olmayanlarla paylaşmak için sızdırdıklarını belirtti. Üstelik korsan grubu, aslında filmi bir hafta önce aldıklarını ve filmin çıkışına daha fazla zarar vermemek için bir hafta beklettiklerini iddia ediyor.
 
Tarantino'nun yeni filmini sızdıran korsanlar özür diledi
Korsan grubunun bu açıklamasında ne derece samimi olduğu bilinmez, ancak bugüne kadar birçok filmi benzer şekilde ele geçirip vizyon tarihinden önce internete sızdıran grubun sadece Tarantino'dan özür dilemesi, korsanların ünlü yönetmene karşı özel bir sempatisi olduğunu gösteriyor.
Bir kar fırtınası sırasında sığınak arayan sekiz yolcunun kendilerini bir anda ihanet ve aldatmaca dolu bir durumun içerisinde bulmalarını anlatan The Hateful Eight, sinemaseverleri İç Savaş sonrası Amerika’nın batısına götürüyor. Başrollerinde Kurt Russell, Samuel L. Jackson, Bruce Dern, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Demian Bichir, Michael Madsen ve Walton Goggins'i izleyeceğimiz film, ülkemizde 8 Ocak 2016'da vizyon girecek.

http://www.engadget.com/2015/12/30/pirates-apologize-for-tarantino-movie-leak/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SenJi 3 yıl
Film mükemmeldi.Tarantino herkesin çekemeceği,cesaret isteyen bir iş ortaya koymuş.Filmde hiç kilişe olmamasıda ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor.Bu arada rezalet senaryosu olan ve beş para etmeyen star wars güç uyanıyor 8.6 puan alıyor ama bu film bir şaha eser olmasına rağmen 8.1 alıyor.Sonra gel imdbyi ciddi al.Peh...
Film mükemmeldi.Tarantino herkesin çekemeceği,cesaret isteyen bir iş ortaya koymuş.Filmde hiç kilişe olmamasıda ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor.Bu arada ...
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Adamlar vicdanlı çıktı rıza baba
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1 Avatar
wolfestein 3 yıl
Bu adamın filmleri nedense hiç ilgimi çekmiyor. Kill Bill'i seyrettim çok basit geldi.
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fluox 3 yıl

Film izleyici kalitesi çok ele ayağa düştü, neymiş 1 mekanda geçiyormuş sıkıcıymış.Herkes istiyor ki süper kahraman çıksın her yeri alev alev yaksın az biraz sevişip dünyayı kurtarsın.
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aycibin 3 yıl
Bu film sinemada izlenir.korsanı olsun olmasın farketmez
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Rouvax 3 yıl
Film çok iyi tavsiye ederim :)
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ayhanjan 3 yıl
TARANTİNO SÜPER
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Mr. Jingles 3 yıl
Gözlerim yaşardı.
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mu5tafa 3 yıl
Nete düştüğünden haberim yoktu. Haber verdiğiniz için teşekkürler donanımhaber.
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Nightmare70 3 yıl
İyi bir film izleyicisi olduğumu düşünüyorum. Tarantino böyle ulaşılamaz en tepedeki yönetmen değil bazıları öyle lanse ediyor. En farklı en ilginç yönetmen diyebilirim ama. Sinema klişelerini bozmuş dahi bir yönetmen. Filmlerini her zaman çok merak ederek zevkle izledim her zamanda vay be dedim fakat açık ara en iyisi diyemem. Bizim ülkemizde de çok kaliteli bir izleyici kitlesi var ama az maalesef. Geneli Düğün Dernek, Kocan Kadar Konuş izleyicisi :) ama zevk meselesi bir şey diyemeyiz yani.
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ylmzsngl 3 yıl
Sonunda iyi bir film izleyeceğiz sanırım :)
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Guest-F8946C419 3 yıl
Vay arkadaş Tarantino bile eleştirilir hale gelmiş.. Burada yıllarını sinemaya veren yönetmenler varken, o kim değil mi?


Film efsane olmuş yanlız. Bir Zaman sonra kendimi kaptırdım, gerçek gibi hissettim Bi an.
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Mitran 3 yıl
Django ve kill bill in yönetmeni içine etmemiştir yine iyi bir iş bekliyorum.
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