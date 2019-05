Tarantino'nun yeni filmini sızdıran korsanlar özür diledi

Ucuz Roman, Rezervuar Köpekleri ve Soysuzlar Çetesi gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Quentin Tarantino'nun merakla beklenen yeni filmi The Hateful Eight, geçtiğimiz hafta ABD'de gösterime girdi. The Hateful Eight, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede henüz vizyona bile girmemişken, korsanlar tarafından internete sızdırıldı.

The Hateful Eight'in sızdırılmasını soruşturan ABD polisi, filmin, son olarak Point Break filminde görev alan bir yapımcı tarafından korsan grubu Hive-CM8'e verildiğini ortaya çıkarmıştı. Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Hive-CM8 grubu, filmi hack sonucu ele geçirmediğini, iddia edildiği gibi birisinden aldığını doğruladı. Korsan gruplarından görmeye alışık olmadığımız bir tutum sergileyen Hive-CM8, yeni filmini henüz vizyona girmeden sızdırdığı için Tarantino'dan özür diledi.

Filmin çıkışına gölge düşüren sızıntılar için üzgün olduklarını belirten korsanlar, filmi sinemada izleyecek durumu olmayanlarla paylaşmak için sızdırdıklarını belirtti. Üstelik korsan grubu, aslında filmi bir hafta önce aldıklarını ve filmin çıkışına daha fazla zarar vermemek için bir hafta beklettiklerini iddia ediyor.

Korsan grubunun bu açıklamasında ne derece samimi olduğu bilinmez, ancak bugüne kadar birçok filmi benzer şekilde ele geçirip vizyon tarihinden önce internete sızdıran grubun sadece Tarantino'dan özür dilemesi, korsanların ünlü yönetmene karşı özel bir sempatisi olduğunu gösteriyor.

Bir kar fırtınası sırasında sığınak arayan sekiz yolcunun kendilerini bir anda ihanet ve aldatmaca dolu bir durumun içerisinde bulmalarını anlatan The Hateful Eight, sinemaseverleri İç Savaş sonrası Amerika’nın batısına götürüyor. Başrollerinde Kurt Russell, Samuel L. Jackson, Bruce Dern, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Demian Bichir, Michael Madsen ve Walton Goggins'i izleyeceğimiz film, ülkemizde 8 Ocak 2016'da vizyon girecek.

