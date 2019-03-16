Tasarımı ile büyüleyen Vivo X27'nin yeni basın görselleri yayınlandı

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo'nun 19 Mart tarihinde bir lansman etkinliği düzenlemesi bekleniyor. Şirket söz konusu etkinlik kapsamında Vivo X27 akıllı telefonunu resmen tanıtacak. Lansmana çok kısa bir süre kalırken Vivo merakımızı giderecek adımlar atmaya devam ediyor.

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Geçtiğimiz günlerde Çinli şirket Vivo X27'yi tüm zerafeti ile gözler önüne seren birkaç görsel yayınlamıştı. Şimdi ise akıllı telefonu farklı renk seçenekleri ile görebileceğimiz yeni görüntüler paylaştı. Şimdiki basın görselleri de tıpkı öncekilerde olduğu gibi son derece şık bir telefonun yolda olduğunu gösteriyor.

Vivo X27'nin özellikleri

Görünüşe bakılırsa Vivo X27 mavi, altın ve yeşik renk seçenekleri ile sunulacak. Ancak burada göremediğimiz farklı renkleri de olabilir. Cihazda 48 megapiksel Sony IMX586 sensör ile güçlendirilmiş üçlü arka kamera sistemi bulunuyor.

Gücünü Snapdragon 710 yonga seti ve 8 GB RAM'den alan telefon 256 GB kapasiteli dahili depolama alanı ile sunulacak. Ayrıca 22.5 W hızlı şarj destekli 4.000 mAh'lik bir pille geleceğine yönelik bilgiler de var.