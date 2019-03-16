Google Pixel 4 XL'in tasarımı ortaya çıktı

Geçen yıl piyasaya sürülen Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerinin yerini bu yıl Pixel 4 ve Pixel 4 XL akıllı telefonların alması bekleniyor. SlashLeaks tarafından sızdırılan yeni görseller Pixel 4 XL'in geliştirilmiş bir tasarım ile piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

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Akıllı telefonun taslak çizimlerine bakılırsa önceki Pixel'ler gibi iki tonlu bir arka yüze sahip olacak. Ancak tasarımında bazı ilgi çekici değişiklikler var. Pixel 4 XL'in çift arka kamera ile gelen ilk Pixel modeli olabileceği anlaşılıyor. Ayrıca cihazın arka panelinde parmak izi tarayıcısı yok. Bu da ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelebileceğine işaret ediyor.

Önden Samsung Galaxy S10+ gibi görünecek

Pixel 3 XL modelinde içinde çift ön kamerayı barındıran büyük bir çentik vardı. Buna karşın Pixel 4 XL çizimleri ise çentiksiz bir ekrana sahip olacağı gibi çift selfie kamerasını koruyacağını ortaya koyuyor. İki kamera sensörü ekranın sağ üst köşesindeki delikte yer alacak. Sızan taslak çizimler Pixel 4 XL'in önden Samsung Galaxy S10+ gibi görüneceğini gösteriyor.

http://www.slashleaks.com/l/alleged-pixel-4xl-design