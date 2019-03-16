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Google Pixel 4 XL'in tasarımı ortaya çıktı

Google'ın yeni akıllı telefonları ile ilgili bilgiler yavaş yavaş internete düşmeye başlıyor. Pixel 4 XL'in taslak çizimleri akıllı telefonun önden Samsung Galaxy S10+ gibi görüneceğini ortaya koydu.
2 ay
4,6b
1
8
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçen yıl piyasaya sürülen Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerinin yerini bu yıl Pixel 4 ve Pixel 4 XL akıllı telefonların alması bekleniyor. SlashLeaks tarafından sızdırılan yeni görseller Pixel 4 XL'in geliştirilmiş bir tasarım ile piyasaya sürüleceğini gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "2019 model iPhone'lar üç arka kamera ile gelecek"
Akıllı telefonun taslak çizimlerine bakılırsa önceki Pixel'ler gibi iki tonlu bir arka yüze sahip olacak. Ancak tasarımında bazı ilgi çekici değişiklikler var. Pixel 4 XL'in çift arka kamera ile gelen ilk Pixel modeli olabileceği anlaşılıyor. Ayrıca cihazın arka panelinde parmak izi tarayıcısı yok. Bu da ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelebileceğine işaret ediyor.

Önden Samsung Galaxy S10+ gibi görünecek

Pixel 3 XL modelinde içinde çift ön kamerayı barındıran büyük bir çentik vardı. Buna karşın Pixel 4 XL çizimleri ise çentiksiz bir ekrana sahip olacağı gibi çift selfie kamerasını koruyacağını ortaya koyuyor. İki kamera sensörü ekranın sağ üst köşesindeki delikte yer alacak. Sızan taslak çizimler Pixel 4 XL'in önden Samsung Galaxy S10+ gibi görüneceğini gösteriyor.

http://www.slashleaks.com/l/alleged-pixel-4xl-design Yorum Yaz
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mhrUca 2 ay en beğenilen
Baya kotu su tasarimcilar kimse kovun
1 Yanıt Yanıtla +8
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worldpartner 2 ay mhrUca
Neye göre kime göre param olsa ilk alacağım telefon olurdu şu haliyle
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shafck 2 ay
Çerçevenin alt kenarı da yanlar kadar ince görünüyor bu çizimde. Bunu başarabilirse baya dikkat çeker. Simetrik tasarımlar hep daha çok seviliyor
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esmerbuyucu 2 ay
Google ofisi; "Acaba Samsung, LG, Apple'ın yaptığı hangi şeyleri kopyalasak..."
İçerden bir ses; "Delikli ekran."
Yenilikçilikten yoksun olunca böyle. Ki HTC gibi inovatif bir markanın %50 çalışanını aldılar, yine bir iş yok. Bari HTC'ye ayak bağı olmasaydınız diyesi geliyor insanın!
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canmania 2 ay
Daha çeltikli ekrana alışamamışken şimdi de delikli modası çıktı
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smart1978 2 ay
Arkasindaki kamerasi da cift olmasi guzel
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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| OMG! | 2 ay
Bana göre alınabilecek en kral telefon.
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Muguroz 2 ay
nerde o eski Nexus 4, 5, 6 serileri... 4 senedir shamu kullaniyorum, ekran kasa orani olsun kamera olsun her seyiyle tatmin edici. Umarim Google yine diger firmalari görevlendirir nexus telefonlari icin de yine güzel telefonlar görürüz. Pixel serisi hic kullanmadim, eminim cok hizli güzel cihazlardir ama gerek tasarim gerek internette okudugumuz sürekli hata haberleri soguttu beni nexus/pixel programindan. Yani o kadar para verip de bu tasarimda bi cihaz alasim hic gelmiyor
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mhrUca 2 ay en beğenilen
Baya kotu su tasarimcilar kimse kovun
1 Yanıt Yanıtla +8
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worldpartner 2 ay mhrUca
Neye göre kime göre param olsa ilk alacağım telefon olurdu şu haliyle
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