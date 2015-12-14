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Taşınabilir rüzgar türbini

Her an etrafımızda olan rüzgar enerjisi ne kadar verimli kullanılabilir? Bu sorudan yola çıkan bir Kickstarter projesi mikro boyutlarda, taşınabilir rüzgar türbinleri üretmek için işe koyulmuş.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,4b
1
17
Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Taşınabilir rüzgar türbini
Rüzgar enerjisi her zaman etrafımızda olan ama genelde toplayamadığımız önemli bir enerji kaynağı. İzlandalı bir firma bunu çantanıza sığacak hale getirerek tamamen özgün bir başarıya imza atmış. Toplam dört farklı boyutta üretilen ürünlerin en küçük modeli sadece 50 Watt üretmekte ve 680 gram ağırlığında. Üstelik 7500 mAh pil ile gelmekte ve rüzgar olduğunda 3-4 saat içerisinde pilini doldurmakta.
Sonraki modeller sırası ile 400 Watt ve 1000 Watt üretebiliyor. En büyük kapasiteli seçenek ise 2500 Watt üretmekte. Üstelik bunun için hali hazırda başarılı olmuş bir kick starter kampanyası da yapıldı. Kapalı durumdayken 1 metreye katlanabilen rüzgar türbini açıldığında 3.2 metrelik dev boyutuna ulaşmakta. Üstelik 300.000 mAh'lik dev pilinin her türlü işinizi göreceği kesin.

http://cleantechnica.com/2015/09/21/introducing-first-portable-wind-turbines/ Yorum Yaz
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Seyrim 3 yıl en beğenilen
Süper proje.. Bu elektrik soyguncularindan kurtulalım artık..
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hayyaatt 3 yıl
antares bekliyoruz gelişmeleri.Özelliklede senin ilgilendiğin konu,benimde ilgi alanım.yararlı paylaşımlarını bekliyorum.kolay gelsin hasirtan@gmail.com
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emir kustirika 3 yıl
selmand
Antares
selmand
Antares Fiyatı 369 Dolardan başlıyor. Kickstarter linki : kickstarter.com/... 300.000 mah olanı 6bin dolar. Bu daha başlangıç. 3d yazıcılar gibi yaygınlaşırsa her evde görmek mümkün olabilir.
5 tane alıp evdeki elektriği beleşe getirmek var. bu devlete vergi kaçak bedeli ödeyeceğime bunlarla donatırım evi.
30bin doları bu işe yatırırım diyorsunuz yani?
uzun vadede yatırılır evet, benim ihtiyacım için 1 tane 2500w yeterlidir sanırım.

Turkiyede kendi elektiğirini üretmenin de kaçak üretime girdiği
Çok ağır cezaları olduğu .... enerji ve tabi kaynaklar bakanlığından lisansa tabi olduğu olduğu .... lisans ücretlerini büyük fabrika sahiplerinin bile karşılayamadığı ... ev tipi bir lisansın ise söz konusu dahi olmadığını ...
saygılarımla bildiririm varın düşünün şimdi
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Antares 3 yıl
Arkadaşlar konuyu gördüğümden beri araştırma yapıyorum. Ev tipi sistemler kurmak o kadar da pahalı değilmiş. Forumun elektronik bölümünde baya bilgili hatta ticaretini yapan üyeler var. Ben de 10bin mahlık powerbankı dolduracak kadar küçük bir türbin yapmayı düşünüyorum gerekli malzemeleri sipariş ettim. 369 dolar o ürün için pahalı yani 2 kez telefonu şarj edicez diye bin lira verilmez. Ortalama 70 80 liraya halledicem gibi duruyor. Gelişmeleri yazarım.
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Captain_Ivy 3 yıl
Kendimiz yapamaz mıyız böyle bir şey?
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Antares 3 yıl Captain_Ivy
Aazam

Kendimiz yapamaz mıyız böyle bir şey?

Yapılabilir ama parasını çıkartır mı orası önemli.
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kadirirdem 3 yıl
Süper bir proje arabanın tepesine takılır yada binaların çatısına ama önemli olan fiyatı...
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Seyrim 3 yıl en beğenilen
Süper proje.. Bu elektrik soyguncularindan kurtulalım artık..
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Das Boot 3 yıl
Tam bir girişimcilik ve inovasyon örneği. Ve kamuoyu tarafında da olumlu karşılığı olacaktır. Umarım ülkemizden de henüz sektör daha tam raylarına oturmadan, bu tip girişimcilik örneklerini görebiliriz.
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kasvaaugur 3 yıl
Önemli olan fiyatı.Fiyatı ne olacakki acaba..
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hidrojennn 3 yıl
o 1000w olan üç ayaklı yapısıyla nasıl rüzgara karşı duruyor acaba? fikir çok güzel, pratikte denemek lazım.
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ufuk172 3 yıl
Arabanin tepesine takariz artik.
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