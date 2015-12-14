Taşınabilir rüzgar türbini

Rüzgar enerjisi her zaman etrafımızda olan ama genelde toplayamadığımız önemli bir enerji kaynağı. İzlandalı bir firma bunu çantanıza sığacak hale getirerek tamamen özgün bir başarıya imza atmış. Toplam dört farklı boyutta üretilen ürünlerin en küçük modeli sadece 50 Watt üretmekte ve 680 gram ağırlığında. Üstelik 7500 mAh pil ile gelmekte ve rüzgar olduğunda 3-4 saat içerisinde pilini doldurmakta.

Sonraki modeller sırası ile 400 Watt ve 1000 Watt üretebiliyor. En büyük kapasiteli seçenek ise 2500 Watt üretmekte. Üstelik bunun için hali hazırda başarılı olmuş bir kick starter kampanyası da yapıldı. Kapalı durumdayken 1 metreye katlanabilen rüzgar türbini açıldığında 3.2 metrelik dev boyutuna ulaşmakta. Üstelik 300.000 mAh'lik dev pilinin her türlü işinizi göreceği kesin.

http://cleantechnica.com/2015/09/21/introducing-first-portable-wind-turbines/