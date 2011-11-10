Tegra 3'lü HTC Edge, Mart-Nisan döneminde satışa sunulabilir

Çok kısa bir süre önce ilk detayları gün yüzüne çıkan HTC'nin 4 çekirdekli Tegra 3'lü akıllı telefonu Edge, gelen son bilgilere göre, Mart ya da Nisan ayı içerisinde satışa sunulacak.
Digitimes'ın endüstriyel kaynaklarından elde ettiği bilgiler ışığında derlediği haberinde 4.7 inçlik ekrana sahip olan Edge'in dört çekirdekli Tegra 3 platformundan gücünü alacağının altı bir kez daha çizilirken; telefonun Android 4.0 ile Mart ya da Nisan ayı içerisinde raflardaki yerini alacağı belirtildi. Diğer taraftan Digitimes, akıllı telefon dünyasının diğer iki ismi Motorola ve LG'nin de Nvidia Tegra 3'lü çözümler üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.
CES 2012 ve Mobil Dünya Kongresi 2012'de sergilenmesi beklenen HTC Edge'in internete sızan ilk teknik özellikleri şöyle;
- Nvidia Tegra 3
- 4.7 inç, 720p çözünürlüğünde Super LCD 2 (Optik katmanlı)
- 1GB'lık sistem belleği
- Arka aydınlatmalı 8 megapiksellik arka kamera, 1080p video kayıt desteği
- 720p çözünürlüğünde ikincil kamera
- Beats Audio
- Bluetooth 4.0
- NFC yongası
- 1800 mAh kapasiteli batarya
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bir de şöyle bir soru var, Raider 4G 1.2Ghz çift çekirdek mi yoksa 1.5Ghz çift çekirdek mi?
tipi amaze den daha iyi bence o yüzden soruyorum.
BU TELEFON 1.2 GHZ SE SAMSUNG DA 1.5 GHZ YAPAR OLDU BİTTİ.
zaten beats audio teknolojisi kendini kulaklıkta ifade ediyor htc kulaklık koymaması saçma olur.
from the basic concepts of how electronic images are created in a liquid crystal display to the optical physics
yani ışıklar lcd aracılığyla optik yüzeye yansıtılıyor ve süper lcd'den 2 kat daha iyi görüntüyü berrak sunuyor.Super amoled kullanmak yerine lcd'yi yenilemeyi düşünmüş htc.
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