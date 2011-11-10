Tegra 3'lü HTC Edge, Mart-Nisan döneminde satışa sunulabilir

Çok kısa bir süre önce ilk detayları gün yüzüne çıkan HTC'nin 4 çekirdekli Tegra 3'lü akıllı telefonu Edge, gelen son bilgilere göre, Mart ya da Nisan ayı içerisinde satışa sunulacak.

Digitimes'ın endüstriyel kaynaklarından elde ettiği bilgiler ışığında derlediği haberinde 4.7 inçlik ekrana sahip olan Edge'in dört çekirdekli Tegra 3 platformundan gücünü alacağının altı bir kez daha çizilirken; telefonun Android 4.0 ile Mart ya da Nisan ayı içerisinde raflardaki yerini alacağı belirtildi. Diğer taraftan Digitimes, akıllı telefon dünyasının diğer iki ismi Motorola ve LG'nin de Nvidia Tegra 3'lü çözümler üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.

CES 2012 ve Mobil Dünya Kongresi 2012'de sergilenmesi beklenen HTC Edge'in internete sızan ilk teknik özellikleri şöyle;

Nvidia Tegra 3

4.7 inç, 720p çözünürlüğünde Super LCD 2 (Optik katmanlı)

1GB'lık sistem belleği

Arka aydınlatmalı 8 megapiksellik arka kamera, 1080p video kayıt desteği

720p çözünürlüğünde ikincil kamera

Beats Audio

Bluetooth 4.0

NFC yongası

1800 mAh kapasiteli batarya