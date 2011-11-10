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Tegra 3'lü HTC Edge, Mart-Nisan döneminde satışa sunulabilir

7 yıl
17,4b
1
27
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Çok kısa bir süre önce ilk detayları gün yüzüne çıkan HTC'nin 4 çekirdekli Tegra 3'lü akıllı telefonu Edge, gelen son bilgilere göre, Mart ya da Nisan ayı içerisinde satışa sunulacak.

Digitimes'ın endüstriyel kaynaklarından elde ettiği bilgiler ışığında derlediği haberinde 4.7 inçlik ekrana sahip olan Edge'in dört çekirdekli Tegra 3 platformundan gücünü alacağının altı bir kez daha çizilirken; telefonun Android 4.0 ile Mart ya da Nisan ayı içerisinde raflardaki yerini alacağı belirtildi. Diğer taraftan Digitimes, akıllı telefon dünyasının diğer iki ismi Motorola ve LG'nin de Nvidia Tegra 3'lü çözümler üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.

CES 2012 ve Mobil Dünya Kongresi 2012'de sergilenmesi beklenen HTC Edge'in internete sızan ilk teknik özellikleri şöyle;

  • Nvidia Tegra 3
  • 4.7 inç, 720p çözünürlüğünde Super LCD 2 (Optik katmanlı)
  • 1GB'lık sistem belleği
  • Arka aydınlatmalı 8 megapiksellik arka kamera, 1080p video kayıt desteği
  • 720p çözünürlüğünde ikincil kamera
  • Beats Audio
  • Bluetooth 4.0
  • NFC yongası
  • 1800 mAh kapasiteli batarya

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ahmtdzdr 7 yıl en beğenilen
Kim ne derse desin HUAWEI
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regasoft 7 yıl
süper bir telefon hem görünüş hemde özellikleri bakımından...
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DH Misafiri 7 yıl
Öncelikle şunu belirteyim ki Samsung Galaxy S3 ü MWC (World Mobile Congress) de tanıtmayacakmış.HTC nin bu modeli de 4 çekirdekli 1.5Ghz hızında olacakmış.Böyle olursa ki yüksek ihtimalle olacak HTC Samsung un bir adım önüne geçmiş olacak.Samsung Galaxy S2 nin üstüne adam gibi bi model henüz çıkaramadı.Galaxy Note ise tablet-telefon arası bi yerde ve kamera özelliği S2 ye göre biraz daha zayıf kalıyor.
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Lepanto 7 yıl
Tipine hastayım bu telefonun resmi internete düştüğü günden beri, ancak o günden beri adam akıllı bir gelişme yaşanmadı telefon hakkında.
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DH Misafiri 7 yıl
Huawei artık şu honor'u çıkarsa da telefonlara baksam artık.fiyatı hakkında bilgi olsaydı keşke ona göre bakardık telefonlara birde incelemesi olsa ön bilgi için :)
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_HYPNOTIC_ 7 yıl
şimdilik amaze almak daha mantıklı olucak sanırım, bunu beklersem kafayı yerim


bir de şöyle bir soru var, Raider 4G 1.2Ghz çift çekirdek mi yoksa 1.5Ghz çift çekirdek mi?
tipi amaze den daha iyi bence o yüzden soruyorum.
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virtue28 7 yıl
O kadar basit değil bence. Önemli olan çekirdek sayıları, ghz hızlarınından çok, sunduğu enerji tasarrufu olmalı. Tegra 3 ile 2 den daha az enerji harcayarak daha fazla performans alinabiliyorsa, samsung da bunu kendi chipiyle yapabilmeli.
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NaxeRa 7 yıl
virtue28
Samsungun buna cevabı nasıl olacak acaba. Galaksi III için 4 çekirdek olabileceği söyleniyordu ki artık karşılık verecekse chipin GPUsunuda düşünerek yapar umarım. Akıllı telefon tercihimi yaz ayında hangisinden yana kullanacağimi şimdiden araştırmaya başladım. Fuarda tanıtılması beklenen S III de merakla bekliyorum...

BU TELEFON 1.2 GHZ SE SAMSUNG DA 1.5 GHZ YAPAR OLDU BİTTİ.
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samet230 7 yıl
Gerçekten iyi bir telefona benziyor. Uygun fiyatla gelirse alınabilir.
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cssbaycelebi 7 yıl
fiyatı uçuk olmazsa bu telefonu alabilirim.
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OvernightSensation 7 yıl
Technology41
bu telefonun paket içeriğine bir de beats audio kulaklığını koysalar en alınacak telefonlardan biri olur.

zaten beats audio teknolojisi kendini kulaklıkta ifade ediyor htc kulaklık koymaması saçma olur.
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scqo 7 yıl
Ama HTC'de işin ...nu çıkarmaya başladı.Fırındaki ekmek bu kadar hızlı pişip çıkmıyor kardeşim.Tüm telefonlarda aynı tasarım.Akıllı telefonların Nokia'sı olacaklar yakında.Telefonu az cilala, hafiftende donanımı yükselt ama çok olmasın, sonra ver piyasaya.Daha 1.5 ay önce Sensation XE tanıtıldı.
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Adoring 7 yıl
bu telefonun paket içeriğine bir de beats audio kulaklığını koysalar en alınacak telefonlardan biri olur.
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OvernightSensation 7 yıl
erci501
Super LCD 2 (Optik katmanlı) ekran nasıl acaba? merak ettim

from the basic concepts of how electronic images are created in a liquid crystal display to the optical physics
yani ışıklar lcd aracılığyla optik yüzeye yansıtılıyor ve süper lcd'den 2 kat daha iyi görüntüyü berrak sunuyor.Super amoled kullanmak yerine lcd'yi yenilemeyi düşünmüş htc.
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Jinnet 7 yıl
Sensation almaya karar vermiştim oldumu bu HTC ?
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erci501 7 yıl
Super LCD 2 (Optik katmanlı) ekran nasıl acaba? merak ettim
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