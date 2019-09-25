Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tehlikeli asteroitleri nasıl keşfederiz? NASA'dan 600 milyon dolarlık dev proje

    Tehlikeli asteroitlere karşı Dünya şu anda inanılmaz savunmasız bir yapıya sahip. NASA şimdi bu durumu değiştirmek için çok önemli bir adım atıyor.
    16 dk. (Son Güncelleme: 10 dk.)
    47
    19
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Amerikan uzay ajansı NASA, Dünya'ya yakın bölgelerde bulunan tehlikeli asteroitleri keşfetmek için çok önemli bir adım attı. Geçtiğimiz günlerde bir basın duyurusu gerçekleştiren uzay ajansı, tamamıyla Dünya'ya Yakın Cisim (Near Earth Objects) keşfetmek için tasarlanan yepyeni bir uzay teleskobu üzerinde çalıştıklarını resmen açıkladı. Yeni teleskobun 2024 yılına kadar yaklaşık 600 milyon dolarlık bir maliyetle tamamlanması hedefleniyor.

    Bilim insanları uzun yıllardır bu teleskobu istiyordu


    NASA'nın 2019 verilerine göre şu anda 19.000'i aşkın DYC bulunuyor. Bunlardan yaklaşık iki bin tanesi Dünya için potansiyel bir tehlike (PHO) olarak değerlendiriliyor. Buradaki ilginç nokta ise Dünya'ya Yakın Cisimler'in sayısının her geçen yıl önemli ölçüde artması. NASA, her yıl yaklaşık 1500 yeni DYC'nin keşfedildiğini söyledi. Yani astronomların henüz keşfetmediği, ancak Dünya'ya çok yakın yörüngelerde yer alan küçük veya büyük binlerce asteroit var.

    Tabi bu durum Dünya'nın potansiyel bir asteroit tehditine karşı ne kadar savunmasız olduğunu da bir anlamda ortaya koyuyor. DYC'lerin çok büyük bir çoğunluğu hala keşfedilmemiş durumda, yani bir asteroit Dünya'ya çarpacak olsa önceden tahmin etme ve önlem alma ihtimalimiz neredeyse yok.

    Bu konuyla ilgili konuşan NASA araştırmacıları,""Büyük asteroitler de dahil olmak üzere DYC'lerin önemli bir çoğunluğunu hala keşfedebilmiş değiliz. Yani dev bir gökcismi Dünya'ya çarpacak olsa büyük bir ihtimalle hiçbir uzay ajansı bizi önceden uyaramayacak. Çünkü çarpışma anına kadar öyle bir göktaşının varlığından bile haberdar olmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Dünya'nın yakınından geçen dev asteroit, astronomları endişelendirdi"
    Bu durumun en iyi örneklerinden birisini 25 Temmuz 2019 tarihinde yaşadık. 2019 OK isimli bir göktaşı astronomların ifadeleriyle "rahatsızlık verici düzeyde" yakın bir konumdan geçiş yaptı. 100 metre genişliğinde olduğu tahmin edilen asteroit Dünya'ya 73 bin kilometre kadar yaklaştı.

    Burada astronomları endişelendiren nokta ise 2019 OK'in yakın geçişten yalnızca birkaç gün önce keşfedilmiş olması. 73 bin kilometre kadar yaklaşacağını ise son birkaç saate kadar kimse tahmin edememişti. Astronomlara göre bu durum, Dünya'nın potansiyel bir asteroit tehditi karşısında ne kadar savunmasız olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor.

    Tehlikeli asteroitlerin en az %90'ını keşfedecek


    Bilim insanları, genişliği 140 metrenin üzerinde olan DYC'lerin Dünya'ya çarpması durumunda bölgesel bir yıkımın kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Bu tarz bir asteroitin dev bir nükleer bombanın patlamasıyla eşdeğer bir felakete yol açabileceği ve kocaman bir şehri yok edebileceği belirtiliyor.

    NASA yöneticisi Thomas Zurbuchen'ın açıklamalarına göre geliştirilen yeni teleskop, Dünya için potansiyel tehlike oluşturabilecek asteroitlerin %65'ini sadece beş yıl içerisinde keşfedebilecek. 10 yıl içerisinde bu oranın %90'ı aşması bekleniyor.

    Yeni teleskop projesiyle ilgili bazı açıklamalar yapan Zurbuchen,"Bu proje insanlığın kaderini düşünen herkes için çok büyük bir adım. Tehlikeli asteroitler konusunda nihayet artık işimizi şansa bırakmak yerine, tamamıyla bilime ve bilgiye güvenebileceğiz." ifadelerini kullandı. 


    https://arstechnica.com/science/2019/09/it-looks-like-nasa-is-getting-serious-about-finding-hazardous-asteroids/ Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 16 dk. GÖRÜNTÜLENEN Tehlikeli asteroitleri nasıl keşfederiz? NASA'dan 600 milyon dolarlık dev proje Sonraki Adobe Fresco uygulaması iPad için indirmeye sunuldu 2 sa. MASAK’tan kripto para yatırımcılarına iyi haber 2 sa. HIV kültür ortamında elimine edildi 3 sa. İnternet kafelere Ray Tracing dopingi 3 sa. Xiaomi Mi Mix Alpha'nın bilançosu: 1.000 mühendis, 2 yıl, 70 milyon dolar 4 sa. Instagram Android sürümü AMOLED uyumlu karanlık moda sahip oldu 4 sa. Boston Dynamics'in köpek robotu 'Spot' piyasaya sürülüyor 5 sa. 2si1 | Xbox Türkiye ekibi şaşırttı 5 sa. BMW X1'in plug-in hybrid versiyonu Avrupa'da satışa çıkıyor 5 sa. HAVELSAN ve Huawei arasında iş birliği 5 sa. Her Platforma Uygun Corsair HS35 Stereo Kulaklık İncelemesi 5 sa. X570 hakkında önemli şeyler "Asus TUF Gaming X570-PLUS Wi-Fi incelemesi" 6 sa. 5.000 mAh pile sahip bütçe dostu Redmi 8A resmen duyuruldu 7 sa. Yalnızca aylık abonelik sistemiyle sahip olunabilecek elektrikli araç: Canoo 7 sa. Civilization VI, Kasım ayında PlayStation 4'e geliyor 8 sa. Reklam ölçümleme şirketi Comscore, istatistikleri şişirerek 50 milyon dolar haksız kazanç sağladı 8 sa. Milyonlarca kullanıcısı olan Kik Messenger kapatılıyor 8 sa. Oppo Reno Ace'in resmi basın görselleri ortaya çıktı 9 sa. LG patent ihlali gerekçesiyle Koç Grubuna ait Arçelik, Beko ve Grundig'e dava açtı 9 sa. Tasarımcı ve yazılımcılar arasındaki iletişim problemine yerli çözüm: Zeplin Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Netanyahu’dan Erdoğan’a videolu yanıt: Kendi ülkesinde Kürtler...
    DH Forum
    Yeğenim Balkondan Düşmüş Allah Rızası İçin Dua Edin.
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim