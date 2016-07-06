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Tek hücreli canlılarla Pac-Man oynadılar (VİDEO)

Norveçli araştırmacılar çok ilginç bir işe imza atıp 1980'lerin popüler oyunu Pac-Man'i mikroskobik ortama taşıdılar. İşte tek hücreli öglenaların Pac-Man rolünü üstlendiği o video:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,5b
1
17
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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1980'lerin popüler arcade oyunu Pac-Man mikroskobik ortama taşınıyor. University College of Southeast Norway'den bir grup araştırmacı mikroskobik boyutlarda bir Pac-Man labirenti oluşturup tek hücreli canlılarla eskilerin popüler oyununu tekrar canlandırdılar.

Aşağıda görmüş olduğunuz videoda akışkan sıvılardan yapılmış genişliği bir milimetreden daha küçük bir labirent bulunuyor. Mikroskobik labirentte Pac-Man rolünü tek hücreli öglenalar ve silliler üstlenirken rotifera olarak bilinen çok hücreli canlılarsa Pac-Man'i kovalayan hayaletleri canlandırıyor. Bu labirentin 3 boyutlu ortam sağlaması nedeniyle deney yapmak için petri kaplarından çok daha iyi bir ortam sunduğunu belirten araştırmacılar öglenaların ölüm-kalım durumunda nasıl tepki vereceklerini görmek istemişler.

Halka deneyi daha iyi anlatabilmek için Pac-Man temasını özellikle tercih eden Norveçli bilim insanları, rotiferaların labirente alışmalarıyla beraber zamanla üstün geldiklerini gözlemlemişler. Rotiferaların hareket halindeyken arkalarında kimyasal izler bıraktığını ve bu izler sayesinde daha kolay yön bulduklarını düşünen araştırmacılar Pac-Man labirentini bir süre daha kullanmaya devam edip mikroskobik canlıların hareketlerini daha iyi anlamaya çalışacaklar.

İşte mikroskobik boyutlarda Pac-Man:
 

http://gizmodo.com/watch-this-video-of-microorganisms-in-a-pac-man-maze-1783076171 Yorum Yaz
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funnel 3 yıl en beğenilen
OverClocK1ng
İsviçreli bilim adamlarının sıcaktan beyni sulanmış. Boş otururlarken Yaaw çok gereksiz bir şey yapsak ama acaba ne yapsak demişler, bunu yapmışlar... 06:07 de edit: Şimdi biri çıkar ve İsviçreli değiiiiil der. Sanki ilk satırda yazmıyor. İsviçreli Bilim Adamları diye bir tabir olduğundan dolayı öyle dedim...

Ben bu çalışma sizin sandığınız kadar gereksiz değiiiiiiill diyeceğim. Adamlar mikroskabik canlıların öğrenme yeteğini deneyliyorlar. Belki araştırmanın ileri safhalarında bu canlılara birşeyler öğretebilmeyi hedefliyorlardır. Sonunda kanser tedavisinde mikroskabik canlıları kanserli hücrelerle savaşta kullanacaklardır. Ondan sonra bu gereksiz boş iş diye nitelendirdiğiniz çalışmayı ülkenize getirmek için milyarlarca doları isviçreli bilim adamlarına ödersiniz.
Adamlar bişey yapıyorsa canı sıkıldığından yapmıyordur merak etmeyin.
OverClocK1ngİsviçreli bilim adamlarının sıcaktan beyni sulanmış. Boş otururlarken Yaaw çok gereksiz bir şey yapsak ama acaba ne yapsak demi...
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Yanıtla +21
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fx3169 3 yıl
Bazı yorumları okuyunca gercçekten prezervatifin önemini anlıyorum.Sonra bu ülke neden hep olduğu yerde sayıyor.Zeki bilim insanlari amerikaya avrupaya kaçıyor anliyorum.Ortadoğu kültüründen bi cacık olmaz!
Bazı yorumları okuyunca gercçekten prezervatifin önemini anlıyorum.Sonra bu ülke neden hep olduğu yerde sayıyor.Zeki bilim insanlari amerikaya avrupaya kaçıyor ...
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kaazto28 3 yıl
Beyin: Fatal error :)
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2 Avatar Avatar
Mr. Jingles 3 yıl
Hangileri pac-man hangileri hayalet onu çözemedim.
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aycibin 3 yıl
baya iğrenç görünüyor ama zararlı hücre ve bakterilerle savaşmayı öğrenen organizmalar üretilebilir ileride
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mnyksvsc 3 yıl
Şeyh Pir den iyidir :)
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atof 3 yıl
çok saçma =/
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Spiderhip 3 yıl atof
Saçma değilde işte sorun bizdeki 0'a yakın eğitim sistemi. Liseyi bitiren insan 12 senede 4 işlemi ancak öğreniyor, çünkü öğretilen doğru düzgün bir şey ve sistem yok.

Benim zamanımda hala eğitim sistemi bu kadar kötü hale zorla getirilmemişti. Bize hocalarımız daha ilk okulda bir mikroskop aldırıp deneyler yaptırtmıştı. Şimdi oyuncakçılarda bile satılan 20-30 liralık mikroskopları, lamı, lameli bilen, bir kere bakan insanı samanlıkta iğne arar gibi ancak bulabilirsiniz.

Ki bu çok çok basit bir örnek, zira gelişmiş ülkelerde daha milyon tane deney yapılıyor, çocuklar görerek, yaşayarak öğreniyor. Çocukların daha o yaşta ufukları hayal dünyaları genişletiliyor. Bizde kaç ailenin evinde şu cep telefonlarının 10'da biri fiyatına alınabilen teleskoplardan, mikroskoplardan var? Kaç kişi kullandıkları her cihazın içinde bulunan boardların varlığını, üzerine entegrelerin nasıl kodlandığını merak ediyor ve dolayısıyla Pic programlama diye bir şeyden haberdar.
1 Yanıt Yanıtla +3
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fx3169 3 yıl
Bazı yorumları okuyunca gercçekten prezervatifin önemini anlıyorum.Sonra bu ülke neden hep olduğu yerde sayıyor.Zeki bilim insanlari amerikaya avrupaya kaçıyor anliyorum.Ortadoğu kültüründen bi cacık olmaz!
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WB 3 yıl
Ayip ayip..
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funnel 3 yıl en beğenilen
OverClocK1ng
İsviçreli bilim adamlarının sıcaktan beyni sulanmış. Boş otururlarken Yaaw çok gereksiz bir şey yapsak ama acaba ne yapsak demişler, bunu yapmışlar... 06:07 de edit: Şimdi biri çıkar ve İsviçreli değiiiiil der. Sanki ilk satırda yazmıyor. İsviçreli Bilim Adamları diye bir tabir olduğundan dolayı öyle dedim...

Ben bu çalışma sizin sandığınız kadar gereksiz değiiiiiiill diyeceğim. Adamlar mikroskabik canlıların öğrenme yeteğini deneyliyorlar. Belki araştırmanın ileri safhalarında bu canlılara birşeyler öğretebilmeyi hedefliyorlardır. Sonunda kanser tedavisinde mikroskabik canlıları kanserli hücrelerle savaşta kullanacaklardır. Ondan sonra bu gereksiz boş iş diye nitelendirdiğiniz çalışmayı ülkenize getirmek için milyarlarca doları isviçreli bilim adamlarına ödersiniz.
Adamlar bişey yapıyorsa canı sıkıldığından yapmıyordur merak etmeyin.
Yanıtla +21
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OverClocK1ng 3 yıl
İsviçreli bilim adamlarının sıcaktan beyni sulanmış. Boş otururlarken
"Yaaw çok gereksiz bir şey yapsak ama acaba ne yapsak" demişler, bunu yapmışlar...

06:07 de edit: Şimdi biri çıkar ve "İsviçreli değiiiiil" der. Sanki ilk satırda yazmıyor. İsviçreli Bilim Adamları diye bir tabir olduğundan dolayı öyle dedim...
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Lazeran 3 yıl
oyun bug'lı
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Patren 3 yıl
yiyorlarmı üriyorlarmı belli değil
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usengecmuhendis 3 yıl
bizim okulda bunu oynayamayanlar var :)
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