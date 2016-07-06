Tek hücreli canlılarla Pac-Man oynadılar (VİDEO)

1980'lerin popüler arcade oyunu Pac-Man mikroskobik ortama taşınıyor. University College of Southeast Norway'den bir grup araştırmacı mikroskobik boyutlarda bir Pac-Man labirenti oluşturup tek hücreli canlılarla eskilerin popüler oyununu tekrar canlandırdılar.



Aşağıda görmüş olduğunuz videoda akışkan sıvılardan yapılmış genişliği bir milimetreden daha küçük bir labirent bulunuyor. Mikroskobik labirentte Pac-Man rolünü tek hücreli öglenalar ve silliler üstlenirken rotifera olarak bilinen çok hücreli canlılarsa Pac-Man'i kovalayan hayaletleri canlandırıyor. Bu labirentin 3 boyutlu ortam sağlaması nedeniyle deney yapmak için petri kaplarından çok daha iyi bir ortam sunduğunu belirten araştırmacılar öglenaların ölüm-kalım durumunda nasıl tepki vereceklerini görmek istemişler.



Halka deneyi daha iyi anlatabilmek için Pac-Man temasını özellikle tercih eden Norveçli bilim insanları, rotiferaların labirente alışmalarıyla beraber zamanla üstün geldiklerini gözlemlemişler. Rotiferaların hareket halindeyken arkalarında kimyasal izler bıraktığını ve bu izler sayesinde daha kolay yön bulduklarını düşünen araştırmacılar Pac-Man labirentini bir süre daha kullanmaya devam edip mikroskobik canlıların hareketlerini daha iyi anlamaya çalışacaklar.



İşte mikroskobik boyutlarda Pac-Man:



http://gizmodo.com/watch-this-video-of-microorganisms-in-a-pac-man-maze-1783076171