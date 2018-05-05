Tek seferde bir yıl boyunca uçabilen güneş enerjili Drone üretildi

Dünyanın önde gelen havacılık şirketlerinden BAE Systems ve Prismatic mühendisleri, bakım gerektirmeden tek seferde bir yıla kadar uçabilen güneş enerjili bir Drone ürettiler. Yapılan açıklamalara göre Drone'un, 2019 yılında test uçuşlarına başlaması planlanıyor.

Güneş enerjili Drone'un teslim süresi 12 ay

35 metrelik kanat genişliğine ve 150 kilogram ağırlığa sahip olan Persistent High Altitude Solar Aircraft (Phasa-35) adındaki Drone'un, uzun süreli gözetim, uzaktan algılama veya uzak bölgeler için haberleşme amacıyla üretildiği belirtiliyor. Hafif tasarlanan pilleri, gün boyunca güneş enerjisi topluyor ve gece boyunca iki pervanesinin dönebilmesini sağlıyor. Phasa-35, 17 ila 21 km. yükseklikte, bir yıllık sürekli uçuş modunda, 50 km/s ile 78 km/s arasında bir hıza ulaşabiliyor.

Tasarım mühendisleri güneş enerjisiyle çalışan Drone'un, konvansiyonel uydu teknolojisine göre çok daha ucuza mal edilebildiğini belirterek, 12 aya kadar uçuş yapabilmesi için uzun ömürlü hafif güneş enerjisi pilleri kullandıklarını ifade ediyorlar. Faz 8 olarak bilinen Drone'un, çeyrek ebatlarındaki modelinin 2017 yılında uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdiği belirtiliyor. Test uçuşundan ardından sipariş almaya başlayacak olan Drone'un, 12 ay gibi bir sürede teslim edilmesi planlanıyor.

https://www.thesun.co.uk/tech/6203986/drone-sky-entire-year-british-firms/