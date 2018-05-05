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Tek seferde bir yıl boyunca uçabilen güneş enerjili Drone üretildi

Havacılık teknoloji şirketleri BAE Systems ve Prismatic, güneş enerjisi ile çalışan ve tek seferde bir yıl boyunca uçuş yapabilen Drone geliştirdiler. Gelişmenin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz
1 yıl
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havacılık
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın önde gelen havacılık şirketlerinden BAE Systems ve Prismatic mühendisleri, bakım gerektirmeden tek seferde bir yıla kadar uçabilen güneş enerjili bir Drone ürettiler. Yapılan açıklamalara göre Drone'un, 2019 yılında test uçuşlarına başlaması planlanıyor.

Güneş enerjili Drone'un teslim süresi 12 ay

35 metrelik kanat genişliğine ve 150 kilogram ağırlığa sahip olan Persistent High Altitude Solar Aircraft (Phasa-35) adındaki Drone'un, uzun süreli gözetim, uzaktan algılama veya uzak bölgeler için haberleşme amacıyla üretildiği belirtiliyor. Hafif tasarlanan pilleri, gün boyunca güneş enerjisi topluyor ve gece boyunca iki pervanesinin dönebilmesini sağlıyor. Phasa-35, 17 ila 21 km. yükseklikte, bir yıllık sürekli uçuş modunda, 50 km/s ile 78 km/s arasında bir hıza ulaşabiliyor.
Tasarım mühendisleri güneş enerjisiyle çalışan Drone'un, konvansiyonel uydu teknolojisine göre çok daha ucuza mal edilebildiğini belirterek, 12 aya kadar uçuş yapabilmesi için uzun ömürlü hafif güneş enerjisi pilleri kullandıklarını ifade ediyorlar. Faz 8 olarak bilinen Drone'un, çeyrek ebatlarındaki modelinin 2017 yılında uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdiği belirtiliyor. Test uçuşundan ardından sipariş almaya başlayacak olan Drone'un, 12 ay gibi bir sürede teslim edilmesi planlanıyor.

https://www.thesun.co.uk/tech/6203986/drone-sky-entire-year-british-firms/ Yorum Yaz
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IhtiyarDelikanli 1 yıl
niye bukadar cahiliz
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Tugrul_512bit 1 yıl
Fotoğraflarda yükseklik yaklaşık 70km olarak gözüküyor. 70 metre olduğundan eminseniz, bu dron gerçekten iyi manevra yapabiliyor çünkü kendi genişliğinin sadece 2 katı yüksekte oluyor.
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labtek38 1 yıl Spider_hip
Artı o yükseklikte çok fazla iklimsel olay olmadığı için gündüz saatlerinde sürekli güneşe maruz kalabilecek. Bu kadar geniş ve hafif bit araç hafif bir rüzgarda sürüklenir çakılır.
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Spider_hip 1 yıl
70 metre yükseklik değil o. 70 metre dediğin alt tarafı yüksek bir bina. High altitude, 70m olur mu hiç. 55.000 - 70.000 feet aralığından bahsediliyor yani 15 - 21km Bu da bu tarz drone lar için beklenen bir irtifa.
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